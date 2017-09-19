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 Политика Украины
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Все про:Будапештское соглашение (85) Порошенко (13841) ядерное оружие (514) ядерная безопасность (257)

 "Трансатлантическое единство и солидарность мира с Украиной крайне важны", - Порошенко

порошенко

Президент напомнил о Будапештском меморандуме.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о ядерной безопасности Украины. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала, получив гарантии безопасности от стран Будапештского меморандума, который должен был обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Его подписали ряд стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Вместо этого, мы сейчас должны доказывать, что система нераспространения ядерного оружия должна была работать. В противном случае каждый год будут возникать новые Северные Кореи. Вот почему так важны трансатлантическое единство и солидарность мира с Украиной", - уверен Порошенко.

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Марина зашла негаданно в номер, вот и решил приныкать бутылку и в Пейсбуке отметится. На износ работает. На износ!
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Нам тут рассказывают, что это ИГИЛ звонит в прости господи Саранск с сообщениями о минировании. Откуда ИГИЛ знает о существовании Саранска?
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Все персоны приезжающие в Украину (в том числе и на форум недавнешний) говорят Коррупция, Коррупция, Коррупция, а потом уже пукин и война (или в трактовке власти АТО). А властные дурачка включают типа не понимают...Краина по коррупции на 1-м месте в Европе, ну хоть где то первые и это прискорбно.
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что такое инет? 7000 пойманых коррупционеров....
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Кого кого поймали? Мб еще и приговоры есть? Страна на первом месте по коррупции, смотрите рейтинг (надеюсь поиском есть возможность воспользоваться).
P/s забавно еще смотреть на эту цифру в 7000 "человек" (мелочь пузатая), когда из высших эшелонов власти так никого и не трогали или они там все кристально чистые? жги еще
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- эй, русские, вы зрителей ракетами постреляли..
- это не зрители..
- да зрители, зрители..
- тогда это не мы "Трансатлантическое единство и солидарность мира с Украиной крайне важны", - Порошенко - Цензор.НЕТ 136😄
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Кучма сказал после встречи с Миттера́ном : " сынок , тебя на@бали " .
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"Цензор", вот нахрена эти банальные, популистские, брехливые "речи" тиражировать?!
Им уже нихто не верит, а наоборот - начинают сильно раздражать.
Стока, уже их слышали! - шо пустой пиздёж отличаем быстро и чётко - на раз.
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Петро, в Америке собачий голос - 7:15 утра.
може кофе в рот сначала?
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"Трансатлантическое единство и солидарность мира с Украиной крайне важны"- но не с корумпированной украинской властью
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Трансатлантическое? А чего не трансгалактическое?

Скромняга.
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Ага згадала баба як дівкою була,після трьох з половиною років "мінськіх договорняків"і то в фейсбуці під віскі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Трансатлантическое единство и солидарность мира с Украиной крайне важны", - Порошенко
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