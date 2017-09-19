 "Трансатлантическое единство и солидарность мира с Украиной крайне важны", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о ядерной безопасности Украины. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала, получив гарантии безопасности от стран Будапештского меморандума, который должен был обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Его подписали ряд стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Вместо этого, мы сейчас должны доказывать, что система нераспространения ядерного оружия должна была работать. В противном случае каждый год будут возникать новые Северные Кореи. Вот почему так важны трансатлантическое единство и солидарность мира с Украиной", - уверен Порошенко.
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P/s забавно еще смотреть на эту цифру в 7000 "человек" (мелочь пузатая), когда из высших эшелонов власти так никого и не трогали или они там все кристально чистые? жги еще
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- это не зрители..
- да зрители, зрители..
- тогда это не мы 😄
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Им уже нихто не верит, а наоборот - начинают сильно раздражать.
Стока, уже их слышали! - шо пустой пиздёж отличаем быстро и чётко - на раз.
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може кофе в рот сначала?
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Скромняга.
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