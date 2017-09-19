 На сделки с совестью ради принятия Госбюджета-2018 не пойду никогда, а технические вопросы давайте дискутировать, - Гройсман

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с экспертами, посвященной обсуждению проекта бюджета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Бюджет опубликован, уже есть комментарии, и я буду благодарить за советы и оценки. Хочу, чтобы мы вышли на качественный документ для принятия во втором чтении и в целом. Чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше для государства, - сказал Глава Правительства. - Мы полностью открыты. За приоритеты бюджета я готов бороться и доказывать свою позицию, а технические вопросы - пожалуйста, давайте дискутировать. Мы тестируем и корректируем свои решения в таком диалоге".
Глава Правительства напомнил основные аспекты бюджета и макропоказатели, на которых рассчитан документ. Так, Кабинет Министров закладывает прогноз роста экономики в 2018 году на 3%, инфляции - 7% и дефицита - 2,7% ВВП. Вместе с тем запланированные доходы бюджета - более 1 трлн грн, рост минимальной заработной платы - до 3723 грн. Рост расходов по социальным программам, в том числе по программе субсидий - до более чем 122 млрд грн. Безопасность и оборона - не менее 5% ВВП, в том числе армия - не менее 3%. Бюджет дорожных работ - 44 млрд грн, в том числе 4 млрд грн на дорогу "Львов - Одесса" через Винницу, Умань, Николаев и Херсон.
Далее - развитие агросектора, который должен стать точкой роста. Общие ассигнования на отрасль на 2018 год - 7,3 млрд грн, в том числе 1 млрд грн на программу развития фермерства, 1 млрд грн на программу компенсации стоимости техники украинского производства, 2 млрд на программу поддержки животноводства и строительство новых комплексов. К концу года, как ожидают в Правительстве, будет сформирована и согласована программа кредитования аграриев со стороны государственных банков.
Особое внимание бюджета - образованию, и прежде всего - росту на 25% зарплат учителей, медицине в части продления начатых в этом году программ и изменений, науке и культуре.
"Где я вижу риски? На местах. Там больше ресурсов, но ответственность надо подтягивать, - сказал Владимир Гройсман. - А наш бюджет - да, очень амбициозный. И нам надо ставить высокую планку. На что я готов ради принятия документа? Возможно, согласиться на приоритетное финансирование отдельных отраслей. Но на сделки с совестью - не пойду никогда", - подчеркнул Глава Правительства.
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ооо!!!
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ты хоть какую копейку за вартиру пенсионерке платишь, нищеброд?
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Совесть - это не у Гройсмана.
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