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 Политика Украины
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 На сделки с совестью ради принятия Госбюджета-2018 не пойду никогда, а технические вопросы давайте дискутировать, - Гройсман

гройсман

Кабинет Министров Украины вовремя подал в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2018 год и готов к всестороннему диалогу по ключевым аспектам документа.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с экспертами, посвященной обсуждению проекта бюджета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Бюджет опубликован, уже есть комментарии, и я буду благодарить за советы и оценки. Хочу, чтобы мы вышли на качественный документ для принятия во втором чтении и в целом. Чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше для государства, - сказал Глава Правительства. - Мы полностью открыты. За приоритеты бюджета я готов бороться и доказывать свою позицию, а технические вопросы - пожалуйста, давайте дискутировать. Мы тестируем и корректируем свои решения в таком диалоге".

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Глава Правительства напомнил основные аспекты бюджета и макропоказатели, на которых рассчитан документ. Так, Кабинет Министров закладывает прогноз роста экономики в 2018 году на 3%, инфляции - 7% и дефицита - 2,7% ВВП. Вместе с тем запланированные доходы бюджета - более 1 трлн грн, рост минимальной заработной платы - до 3723 грн. Рост расходов по социальным программам, в том числе по программе субсидий - до более чем 122 млрд грн. Безопасность и оборона - не менее 5% ВВП, в том числе армия - не менее 3%. Бюджет дорожных работ - 44 млрд грн, в том числе 4 млрд грн на дорогу "Львов - Одесса" через Винницу, Умань, Николаев и Херсон.

Далее - развитие агросектора, который должен стать точкой роста. Общие ассигнования на отрасль на 2018 год - 7,3 млрд грн, в том числе 1 млрд грн на программу развития фермерства, 1 млрд грн на программу компенсации стоимости техники украинского производства, 2 млрд на программу поддержки животноводства и строительство новых комплексов. К концу года, как ожидают в Правительстве, будет сформирована и согласована программа кредитования аграриев со стороны государственных банков.

Особое внимание бюджета - образованию, и прежде всего - росту на 25% зарплат учителей, медицине в части продления начатых в этом году программ и изменений, науке и культуре.

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"Где я вижу риски? На местах. Там больше ресурсов, но ответственность надо подтягивать, - сказал Владимир Гройсман. - А наш бюджет - да, очень амбициозный. И нам надо ставить высокую планку. На что я готов ради принятия документа? Возможно, согласиться на приоритетное финансирование отдельных отраслей. Но на сделки с совестью - не пойду никогда", - подчеркнул Глава Правительства.
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Золотой ты человек, Юрий Венедиктович. Все о народе думаешь. Отдохнуть бы тебе надо
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реформы для безоблачного будущего винницкого базара? Еще успеют, не волнуйтесь
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О чём это Гросман? К чему пустые трескучие фразы? Как можно пойти на сделку с тем, чего давно уже нету?
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Ну, да. При этом, о совести- некий Гройсман. Который, при слове "бюджет" не пойдет с ней, совестью, на сделку. Как мне кажется, тут основное- не о Совести. Тута- Сделка.
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если не считать сделки его безсовести по тарифам на газ для народа ,ротердам с плюсом и отпуском регулятора на цены) ...
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"На сделки с совестью не пойду, поэтому воровать не перестану" - Гройсман
На сделки с совестью ради принятия Госбюджета-2018 не пойду никогда, а технические вопросы давайте дискутировать, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1577
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трудно пойти на сделку с совестью, когда ее нет
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Звичайно на угоду з совістю не підеш, ти напевно з чортами давно угоду уклав.
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Какая-то чушь. Откуда у гройсманов совесть? Исключительно хапательный рефлекс....
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А как на счет торговых партнеров? Ради них можно было идти на сделку с совестью? А тут чего нельзя? Деньги ведь не пахнут...
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просто само олицетворение совести а его ещё потом президентом изберут, наши удивительные граждане, посмотрите
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Да всё это- хрень! Мне иное непонятно: каким образом, в порт Мариуполь приходят суда типа "Федералы"??? У них- 200 метров длины. Кацы заявили об ограничениях в 160 метров. Каким образом ОНИ же их пропускают??? Вот как это понимать???
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Призывают к совести всегда только те люди - у которых ее нет..
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Когда слышим слово "совесть" от яценюков, то как то возникает желание просветить трепачей ногой в зубы, а после реабилитировать битой по хребту.
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у яценюка остатки совести или чувство самосохранения всё же имелись
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А шо ж он такой совестливй до сих пор у тещи приймаком живет??
ты хоть какую копейку за вартиру пенсионерке платишь, нищеброд?
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Совесть - способность личности самостоятельно формулировать нравственные обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль, требовать от себя их выполнения и производить оценку совершаемых ею поступков; одно из выражений нравственного самосознания личности. Проявляется и в форме рационального осознания нравственного значения совершаемых действий, и в форме эмоциональных переживаний - чувства вины или «угрызений совести», то есть связывает воедино разум и эмоции.

Совесть - это не у Гройсмана.
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Гнойсман говорит о сделке с совестью депутуток. Ну, кому совесть дверями прижмут, кому из бюджета чёто на распил выделят, шоб совесть успокоить.
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Как можно пойти или не пойти на сделку с тем, чего нет в принципе?????
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а где у гройсмана совесть расположена? ну, так чисто физиологически, из любопытства...
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Интересно с чего он собирается формировать 1 трлн доходов? Или будет как в этом году, в середине года внесут поправки и сиквестируют бюджет? Естественно с падением роста и ростом инфляции.
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Думаю вскрытие пoкажет, чтo тo, что так мучило гросю, была не совесть, а ожиревшая печень..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сделки с совестью ради принятия Госбюджета-2018 не пойду никогда, а технические вопросы давайте дискутировать, - Гройсман
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