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 Политика Украины
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 Суд по "делу Умерова" допросил свидетелей обвинения, но отказался вызвать свидетелей защиты

умеров

Судья объявил обеденный перерыв до 14:30.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд Крыма на очередном заседании по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова 19 сентября допросил двоих свидетелей стороны обвинения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Вначале суд по ходатайству прокурора Семенчука повторно допросил специалиста оперативно-технической службы российской ФСБ Дениса Алунина. Он ответил на несколько уточняющих вопросов относительно осмотра в присутствии переводчика, следователя и понятых видеозаписи выступления Ильми Умерова на крымскотатарском языке.

После этого состоялся допрос Глеба Клешнева, который, согласно материалам дела, присутствовал в качестве понятого при том же осмотре видео. При этом, как сообщила дочь Ильми Умерова Айше, "единственное, что запомнил из интервью этот свидетель, это то, что "человек на видео призывал вернуть Крым Украине", но самих фраз не помнит, о чем говорилось все 40 минут интервью тоже не может сказать и утверждает, что мероприятие длилось около часа, хотя согласно протоколу оно длилось три часа".

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После этого защита Умерова ходатайствовала о вызове на допрос другого понятого, участвовавшего в том же оперативно-розыскном мероприятии, Евгения Алексеева. Суд отказал, мотивируя тем, что этот человек зарегистрирован в Перми, а информации о его нынешнем местоположении нет.

Суд также отказал адвокатам Умерова в повторном вызове переводчика Салединова, для разъяснения некоторых обстоятельств, которые выявились в ходе допроса последних двух свидетелей. Судья отказал, ссылаясь на то, что переводчик уже ранее давал пояснения по всем этим вопросам.

Ожидается, что во второй части заседания защита Умерова подаст ходатайство о допросе еще одного специалиста. После чего стороны могут перейти к прениям сторон. Также не исключено, что сам Ильми Умеров выступит с заключительным словом.

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Нам тут рассказывают, что это ИГИЛ звонит в прости господи Саранск с сообщениями о минировании. Откуда ИГИЛ знает о существовании Саранска?
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А Одесский суд кому подконтролен? пророссийскому одесскому коррупционному клану?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по "делу Умерова" допросил свидетелей обвинения, но отказался вызвать свидетелей защиты
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