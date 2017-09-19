EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  917  19
Все про:арест (10401) залог (305) Киевсовет (1161)

 Арестованный депутат Киевсовета Крымчак вышел из СИЗО после внесения 1,4 млн грн залога, - адвокат

арест крымчак

Депутат Киевского городского совета Сергей Крымчак вышел из следственного изолятора после внесения за него залога в сумме 1,4 млн гривен.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Черезов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Все хорошо. Вышел вчера (из СИЗО)", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанному депутату Киевсовета Крымчаку объявлено подозрение, - НАБУ

Других подробностей защитник не сообщил.

Напомним, по версии следствия, Крымчак в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Крымчак подозревается в завладении землей стоимостью более 3,5 млн гривен, - НАБУ. СХЕМА

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Крымчака 13 сентября. Позже Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Киевского городского совета от фракции "Единство" (Омельченко) Сергею Крымчаку с альтернативой залога 1,4 млн гривен.

Имя Сергея Крымчака связывают с Вячеславом Супруненко, экс-зятем бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

По сообщениям некоторых СМИ, он является владельцем многих приватизированных объектов, в том числе - и на Крещатике в Киеве. Законность приобретения собственности вызывает сомнения у специалистов, а сам Супруненко ранее разыскивался Интерполом за разбойное нападение в деле с "имущественными махинациями".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украл деньги , потом вышел за украденные деньги .А где тут вообще закон ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что украл ящик консерв (жрать хотел) и сядет на 3 года. А украл десятки , сотни лямов...отслюнил и всё пучком. Грановскуий с Кононенко прикроют....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на зонах 85% сидят за пирожок -который взяли- ибо хотели просто кушать.. Порошенковские и ему подобные там не сидят..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а это точное копирование Грузинских купи-продай.. просто улично дворовой рэкет примерило на себя государство и его вся правовоая и судебная система и раньше было корыто теперь доильно корытная система..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это рошеновский суд. Там закон один - как договорятся кланы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну что же. Приветствуем и поздравляем! Тырь дальше и больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ось на ціх гнид і треба Саакашвілі..Бо цей беспредел так ніколи не закінчиться..Країна прогнивае від корупції і воровської влади..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сказали - своруй еще, а потом нам еще раз 1,4 млн. дашь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво - звідки у ДЕПУТАТА "Киевсовета" 1,5 млн. грн??????
Що, ментів, напевно, це не цікавить.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от, ни минуты не сомневался!
надо какой-то официальный процент для таких дел, что ли?

***

Чиновник "пилит" госзаказ. Составляет смету:
5% - исполнение реального контракта,
50% - откат мне, смотрит на портрет гаранта, горько вздыхает и дописывает,
45% - президенту на борьбу с коррупцией.
***
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отношение к человеку напрямую зависит от количества украденных им денег.... если ты украл телефон, ты вор, преступник и твое место на нарах, если украл лимоны-лярды из казны, любое посягательство на твою свободу - это политическое преследование...за твои широкие взгляды на чужой карман...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неча на зеркало пенять, кали рожа крива... за порошенков и гройсманов инопланетяне голосуют? или может быть они сами власть захватили? каков поп, таков и приход... власть - это отражение народа.. значит, люди у нас вороватые, раз за воров голосуют...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так, запросто достал 1,4 млн и вышел. Сказали 5 млн, думаю без проблем заплатил бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, коорупция в Украине рулит. Надо народу периодически пинать власть, иначе она ничинает борзеть. И такое в любой стране, нельзя потакать вседозволенности власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бл...,где они берут эти миллионы?! Но не в бюджете.... или?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрестованный депутат Киевсовета Крымчак вышел из СИЗО после внесения 1,4 млн грн залога, - адвокат
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти