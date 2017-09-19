 Арестованный депутат Киевсовета Крымчак вышел из СИЗО после внесения 1,4 млн грн залога, - адвокат

Об этом сообщил его адвокат Игорь Черезов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Все хорошо. Вышел вчера (из СИЗО)", - отметил он.
Других подробностей защитник не сообщил.
Напомним, по версии следствия, Крымчак в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн.
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Крымчака 13 сентября. Позже Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Киевского городского совета от фракции "Единство" (Омельченко) Сергею Крымчаку с альтернативой залога 1,4 млн гривен.
Имя Сергея Крымчака связывают с Вячеславом Супруненко, экс-зятем бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.
По сообщениям некоторых СМИ, он является владельцем многих приватизированных объектов, в том числе - и на Крещатике в Киеве. Законность приобретения собственности вызывает сомнения у специалистов, а сам Супруненко ранее разыскивался Интерполом за разбойное нападение в деле с "имущественными махинациями".
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Що, ментів, напевно, це не цікавить.....
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надо какой-то официальный процент для таких дел, что ли?
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Чиновник "пилит" госзаказ. Составляет смету:
5% - исполнение реального контракта,
50% - откат мне, смотрит на портрет гаранта, горько вздыхает и дописывает,
45% - президенту на борьбу с коррупцией.
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