 В Умань на празднование Рош а-Шана уже прибыли свыше 21 тыс. паломников из 12 стран, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, в Умань на празднование иудейского Нового Года (Рош Ха-Шана) уже прибыли порядка 21,6 тыс. паломников из 12 стран мира, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
Сообщается, что основные мероприятия в городе пройдут 20-22 сентября на могиле цадика Нахмана. В течение праздничных дней правопорядок в городе обеспечивают свыше полутысячи полицейских.
"Соблюдение публичного порядка и безопасности граждан в местах компактного пребывания и проживания паломников-хасидов и проведения культовых мероприятий обеспечивает сводный отряд работников полиции круглосуточно. На настоящее время нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено", - сообщают в пресс-службе полиции.
Напомним, за вчерашний день в Украину прибыло 9 тысяч хасидов. Всего ожидается приезд около 40 тысяч ортодоксов.
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