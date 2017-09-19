 За прошедшие сутки ранены 3 украинских воинов, погибших нет, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, трое военнослужащих получили ранения", - сообщил Мотузяник.
Напомним, 17 сентября российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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