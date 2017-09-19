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 За прошедшие сутки ранены 3 украинских воинов, погибших нет, - спикер АТО

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В зоне проведения АТО за минувшие сутки, 18 сентября 2017 года, в результате боевых действий получили ранения трое украинских военнослужащих, погибших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, трое военнослужащих получили ранения", - сообщил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в зоне АТО: террористы 14 раз нарушили перемирие, украинские воины жестко ответили врагу, - штаб

Напомним, 17 сентября российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ.


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півтораметровий педофіл обстріляв місію ОБСЄ в Білорусії
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Вся надія на пекло , бо з нашого боку одностороннє припинення вогню .
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