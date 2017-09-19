 Глава Одесской ОГА Степанов представил к наградам Максима Тихончука и Екатерину Ной, спасших 23 ребенка во время пожара в лагере "Виктория"

Он отметил, что 13-летний Максим Тихончук и 16-летняя Екатерина Ной вдвоем вывели 23 ребенка.
"Спасибо. СПАСИБО. Вам и вашим родителям.
Обратился к председателю службы ГСЧС Украины Николаю Александровичу Чечеткину с просьбой поддержать представление", - написал Степанов.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить