 Глава Одесской ОГА Степанов представил к наградам Максима Тихончука и Екатерину Ной, спасших 23 ребенка во время пожара в лагере "Виктория"

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в Facebook сообщил Глава Одесской обладминистрации Максим Степанов.

"Спасибо. СПАСИБО. Вам и вашим родителям.

Обратился к председателю службы ГСЧС Украины Николаю Александровичу Чечеткину с просьбой поддержать представление", - написал Степанов.

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Напомним, в ночь на

. В результате погибли трое детей.

ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк,

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