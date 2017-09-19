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 Политика Украины
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 Нардепы Мыкытась и Супруненко вошли в состав группы "Воля народа", - Парубий

вр рада

Внефракционные нардепы Максим Мыкытась и Александр Супруненко вошли в состав депутатской группы "Воля народа".

Соответствующее объявление сделал на сегодняшнем пленарном заседании спикер Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно поданным заявлениям и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента ВР сообщаю о вхождении народных депутатов Украины Мыкытася Максима Викторовича и Супруненко Александра Ивановича в состав депутатской группы "Воля народа", - зачитал Парубий.

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Оба народных депутата были избраны как самовыдвиженцы в одномандатных округах: Мыкытась - на довыборах в округе №206 с центром в Чернигове (17 июля 2016 г.), Супруненко - №216 в Киеве. С момента своего избрания оба были внефракционными парламентариями. На момент избрания депутатом Мыкытась был президентом государственной строительной корпорации "Укрбуд", а с самой компанией связано несколько скандальных застроек в столице. Вместе с тем, родной брат Супруненко Вячеслав является зятем экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. А сам Александр Супруненко был народным депутатом от "Партии регионов" с 2007 по 2012 год.

Напомним, 9 июня Парубий на пленарном заседании Рады объявил, что депутатская группа "Воля народа" исключила из своего состава нардепа Александра Онищенко, а парламентарий Сергей Мельничук сам покинул ее ряды. После данного объявления в группе "Воля народа" осталось 17 народных депутатов, что является основанием для ее роспуска. Позже, Парубий объявил, что депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск.

Согласно регламенту Верховной Рады, количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. В наименьшую фракцию "Батькивщина" в течение первой сессии входило 19 депутатов - таким образом, в нынешнем созыве парламента фракция или депутатская группа должна состоять минимум из 19 парламентариев.
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одно и другое чмо еще ПеРдуновского затера, бабосы вместе с Непопом у Кличка на застройках варганят.
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Пишут из БПП вышел иеще один депутат...а каалицыи то нет
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Отец этого Супруненко , Иван Петрович , был начальником киевского резерва проводников . Был первым корупционером и взяточником .там вся эта семейка Супруненко конченые ублюдки , взяточники , коррупционекры их давно место в тюрьме а ещё лучше как в Китае расстррелять как сабак .
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А, в раде других нет, можно даже не сомневаться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы Мыкытась и Супруненко вошли в состав группы "Воля народа", - Парубий
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