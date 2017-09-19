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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4362) ГПУ (8903) расследование (2332)

 На Государственное бюро расследований в 2018 году из бюджета хотят выделить 651,5 млн грн

бюджет

В проекте Государственного бюджета Украины на 2018 год расходы для Государственного бюро расследований предусмотрены по общему фонду в сумме 651 млн 567,3 тыс. гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом говорится в тексте проекта госбюджета-2018, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Так, по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Государственного бюро расследований" расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в объеме 651 млн 567,3 тыс. гривен.

Расходы общего фонда увеличены по сравнению с 2017 годом на 10 млн 882,4 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бюджете-2018 расходы на Порошенко и АП увеличены вдвое, до 1 млрд грн, - Лещенко

Стоит отметить, что согласно законопроекту о прокуратуре, функции следствия должны были перейти именно к Государственному бюро расследований еще несколько лет назад, однако сроки каждый раз переносили, а на сегодняшний день у отечественного аналога американского ФБР до сих пор нет директора.
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Побольше бюро, хороших и разных, и с достойными зарплатами!
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К сожалению конкуренции нет, а есть войны за сферы влияния.
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Ну,тепер заживемо! Ще одна абревіатура з"явиться...НАБУ,НАПК,ГПУ,САП, і т.д,і т,п....
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Ми що будуєм поліцейську державу янукович відпочиває бось що карлик-уродець був прав хунта
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У Корчак случайно нет сестры, брата....а то бы трудоустроили бы властные, такие притрушенные неадекваты нужны ко двору Рошен и Ко.
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Пока не будет создан независимый антикоррупционный суд все эти бюро до 314зды..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Государственное бюро расследований в 2018 году из бюджета хотят выделить 651,5 млн грн
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