 На Государственное бюро расследований в 2018 году из бюджета хотят выделить 651,5 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом говорится в тексте проекта госбюджета-2018, опубликованном на сайте Верховной Рады.
Так, по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Государственного бюро расследований" расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в объеме 651 млн 567,3 тыс. гривен.
Расходы общего фонда увеличены по сравнению с 2017 годом на 10 млн 882,4 тыс. гривен.
Стоит отметить, что согласно законопроекту о прокуратуре, функции следствия должны были перейти именно к Государственному бюро расследований еще несколько лет назад, однако сроки каждый раз переносили, а на сегодняшний день у отечественного аналога американского ФБР до сих пор нет директора.
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