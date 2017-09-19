 "Украина впервые за три года самостоятельно вышла на рынок внешних заимствований", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.
"Украина впервые за три года самостоятельно вышла на рынок внешних заимствований и смогла разместить облигации на 3 млрд долл. на 15 лет под 7.375% годовых. На самом деле, это признак того, что инвесторы снова начинают верить в Украину, верить в то, что мы движемся в правильном направлении, - пишет премьер. - Важно, что часть привлеченных средств пойдет на выкуп выпущенных в предыдущие годы облигаций со сроком погашения в 2019-2020 годах, что уменьшит нагрузку на бюджет в период, на который приходится пик выплат по внешним долгам".
Гройсман поблагодарил Министерство финансов Украины за удачную операцию и всю правительственную команду за результативную работу.
"Благодаря слаженным усилиям Президента, Парламента и Правительства доверие к Украине в международных деловых кругах растет и создает предпосылки для нашего дальнейшего устойчивого развития", - уверен он..
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ты бы и тогда ныл, что не по четыре и золото не той пробы, и носить его тяжело
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В стране война, воры чиновники и население инфантильные идиоты.
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взяли в долг чтобы отдать долг это достижение ?
интересно как бы ваш сын ответил папе если бы вы сказали ему что сынок я взял кредит чтобы отдать старый.. не переживай все у тебя будет харашо...
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а долги то остались.
и вот уже новый хороший отец вынужден брать новый кредит, чтобы погасить старый.
патамуша зарплаты нового хорошего отца ну никак не хватит погасить всё то, что набралось в долг до него.
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без костылей что ли?
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Пелевин "Генерация П"
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тобто треба виплатити більше 4.5 лярдів баксів - це досягнення?!
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Таджикистану, Карл!!!
России дали в этом году под 4%!!!
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чы барыги под семь прОцэнтофф нэ дадуть?
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