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 "Украина впервые за три года самостоятельно вышла на рынок внешних заимствований", - Гройсман

гройсман

Премьер поблагодарил свою команду за слаженные действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.

"Украина впервые за три года самостоятельно вышла на рынок внешних заимствований и смогла разместить облигации на 3 млрд долл. на 15 лет под 7.375% годовых. На самом деле, это признак того, что инвесторы снова начинают верить в Украину, верить в то, что мы движемся в правильном направлении, - пишет премьер. - Важно, что часть привлеченных средств пойдет на выкуп выпущенных в предыдущие годы облигаций со сроком погашения в 2019-2020 годах, что уменьшит нагрузку на бюджет в период, на который приходится пик выплат по внешним долгам".

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Гройсман поблагодарил Министерство финансов Украины за удачную операцию и всю правительственную команду за результативную работу.

"Благодаря слаженным усилиям Президента, Парламента и Правительства доверие к Украине в международных деловых кругах растет и создает предпосылки для нашего дальнейшего устойчивого развития", - уверен он..
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Дожились уже хвастаемся тем что берем в кредит бабло!! да офигенное достижение!!
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Це, звичайно, досягнення - з простягнутою рукою вийти. Ось, якби вперше за історію незалежності Україна позику дала, тоді б новині від Гройсмана і я аплодував би.
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та даже если бы каждому в день по килограмму золота выдавали,
ты бы и тогда ныл, что не по четыре и золото не той пробы, и носить его тяжело
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100%

В стране война, воры чиновники и население инфантильные идиоты.
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Выпуск гособлигаций производится, чтобы получить деньги в экономику на большие проекты. А здесь мы видим, что разместили на внешнем рынке госболигации на сумму 3 ярда долларов, чтобы расплатиться за предыдущие займы. Похожая ситуация, только в больших масштабах была в расее в конце 90х годов и привело это к экономическому кризису расеи!
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Меньше ешь и больше работай. и не беспокой господ по таким пустякам им нужно о народе думать а не глупостями типа цен на мясо заниматься.
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и что ?
взяли в долг чтобы отдать долг это достижение ?

интересно как бы ваш сын ответил папе если бы вы сказали ему что сынок я взял кредит чтобы отдать старый.. не переживай все у тебя будет харашо...
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а что бы сын ответил, если бы ты сказал ему, что больше денег никто не даёт (как яныку) и поэтому надо продавать жильё ?
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Сын: - Дядько, с тебя такой папаша, как с ишака скаковая лошадь. Собирай манатки и проваливай отсюда по-хорошему, а мы с мамой найдём нормального, порядочного, работящего мужчину: маме - ухажёра, а мне - заботливого отца.
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допустим, нашли нового хорошего отца.
а долги то остались.
и вот уже новый хороший отец вынужден брать новый кредит, чтобы погасить старый.

патамуша зарплаты нового хорошего отца ну никак не хватит погасить всё то, что набралось в долг до него.
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У пейсатого от покращеньвжесьогоднi уже морда в один телевизор не влазит. С другой стороны ето и хорошо что кто кинет в нее вилами не промахнется. Оно тварь еще людей дразнит.
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на широкоформатном смотреть надо .Там пока влазит
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свині дорвалися до корита. Зараз будуть жерти самі, а розраховуватися за них, будуть потім інші.
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Кабмин предлагает Раде в 5 раз повысить акциз на сигареты. По курсу НБУ, 20 сигарет будут стоить примерно 56 гривен.
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Да уж, есть чем гордиться. 3 млрд за 15 лет под 7.3 процента превращаются в 6
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Може хотять в Біткойни вкласти, легке бабло і все таке))
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Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип "чероки" и восемь ящиков "Смирновской". Когда "Смирновская" кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит - в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип "гранд чероки" и шестнадцать ящиков "Абсолюта". Когда "Абсолют" кончается…

Пелевин "Генерация П"
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гарна річ 7*7.4=51.8 (((
тобто треба виплатити більше 4.5 лярдів баксів - це досягнення?!
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Лучше перестать воровать, перестать кормить лугандон (а это примерно 1миллиард долларов в год) урезать расходы на всякую херню (типа клуб цветов по всему Харькову, новых авто для чиновников и т.д.) и жить без внешних заимствований.
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Ну клумби швидше за все з міського бюджету, він не має відношення до державного, краще поцікавитись скільки той же Харків має коштів на депозитах, наприклад Одеса і Львів мають під лярд, нашо ше позичати .
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Таджикистану дали под 7%!!! Дешевле чем Украине.

Таджикистану, Карл!!!

России дали в этом году под 4%!!!
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А росії нащо, вона вже гроші позичає? В неї ж на чолі видатний економіст .
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мож у пороха,ахметки,фирташа...занять проще?
чы барыги под семь прОцэнтофф нэ дадуть?
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Оффшоры уже готовы принимать следующие кредиты!
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А радість то чому? Тому що займ зовнішній безстроковий і біль ніш під 7%? при можливості отримають запозичення під 3,5%? Чи не з панамських офшорів та позичка?
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Ща прямо расплачусь...от такой "радости" для народа!!!...
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Это просто смешно, гордится тем что взяли кредит под 7% годовых чтоб отдать проценты по старым долгам.))
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Проффесор теж так робив. І де він зараз? А віддавати нам.
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Опять у кого-то попрошайничаем - перемога!!!!
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Мы все с тупости янукоовоща смеялись. а оказалось винницкие пархатые еще тупее, вместо того чтобы помалкивать по этому поводу, они этим гордятся.
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Какое хорошее начало: Украина вышла на рынок... Но плохой конец: денег занять.
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интерестно, а крестился.когда про такую перемогу обьявил??
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всё в чём преуспели пейсатые-это ростовщичество,больше ни на,что,этот народец иудейский неспособен.жиды пиздуйте накуй в свою страну,бо будуть погромы и вы вряд ли выживите.
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А как кредиты отдавать? Землей? Налогами? А с чего налоги, если работы все меньше и меньше, а "патриоты" мечтают убежать в ЕС?
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Маєте цифри скільки втікло, давайте разом посміємось ?
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Порохососів штибу Саші Крєста, або 133133 відправляємо до спаму, не читаючи
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Это благодаря дуэту Порошенко- Гройсман. Хорошая новость за которую надо благодарить этих талантливых умных людей. Яхве наш Бог услышал наши молитвы и одарил нашу страну в эти не простые времена Лидерами во имя созидания и процветания.Мир и благодать в скором будущем соизойдет на нашу землю .
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Это составит 210 млн долларов выплат по процентам в год.
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"вышла на рынок внешних заимствований" это так уже называется? а раньше просто говорили "пошла побираться"
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Украина впервые за три года самостоятельно вышла на рынок внешних заимствований", - Гройсман
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