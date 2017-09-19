 Полицейскую Академию Украины возглавит начальник патрульной полиции Харькова Лисничук

"Вадим Ярославович успешно прошел конкурс на должность руководителя Полицейской академии и переходит работать туда", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе патрульной полиции Харькова, передает Цензор.НЕТ.
По данным пресс-службы, временно исполняющим обязанности начальника патрульной полиции Харькова будет Алексей Николаев. "Он был заместителем начальника. Работает в патрульной полиции Харькова с самого начала", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, В.Лисничук был назначен начальником патрульной полиции Харькова в начале ноября 2016 года. Он сменил на этой должности Ольгу Юськевич, которая была переведена в Киев в аппарат Нацполиции. В.Лисничук был начальником патрульной полиции Черкасс с 1 марта 2016 года.
"Вадим - активный участник Евромайдана, сразу после Революции достоинства вступил в добровольческий батальон "Киев-1", вместе с батальоном принимал участие в обеспечении правопорядка в Киеве в первые дни после Майдана, одним из первых был командирован в зону АТО. Участвовал в освобождении Николаевки, Славянска, прошел путь от бойца добровольческого батальона до командира батальона "Киев-1", - охарактеризовал тогда В.Лисничука министр внутренних дел Арсен Аваков.
1999 19
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Можна детальніще хто його батьки???
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