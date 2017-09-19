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 Политика Украины
  1999  19
Все про:назначение (1366) Харьков (4409) патрульная полиция (1428)

 Полицейскую Академию Украины возглавит начальник патрульной полиции Харькова Лисничук

лисничук

Начальник патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук покидает занимаемую должность, чтобы возглавить Полицейскую академию Украины.

"Вадим Ярославович успешно прошел конкурс на должность руководителя Полицейской академии и переходит работать туда", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе патрульной полиции Харькова, передает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы, временно исполняющим обязанности начальника патрульной полиции Харькова будет Алексей Николаев. "Он был заместителем начальника. Работает в патрульной полиции Харькова с самого начала", - рассказали в пресс-службе.

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Напомним, В.Лисничук был назначен начальником патрульной полиции Харькова в начале ноября 2016 года. Он сменил на этой должности Ольгу Юськевич, которая была переведена в Киев в аппарат Нацполиции. В.Лисничук был начальником патрульной полиции Черкасс с 1 марта 2016 года.

"Вадим - активный участник Евромайдана, сразу после Революции достоинства вступил в добровольческий батальон "Киев-1", вместе с батальоном принимал участие в обеспечении правопорядка в Киеве в первые дни после Майдана, одним из первых был командирован в зону АТО. Участвовал в освобождении Николаевки, Славянска, прошел путь от бойца добровольческого батальона до командира батальона "Киев-1", - охарактеризовал тогда В.Лисничука министр внутренних дел Арсен Аваков.
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ПО сценарию они будут в баре "Голубая устрица"
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Да они уже там давно "сосутся"!!!извиняюсь ...за жесткость...но в тему...
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Скоро окажется, что активными участниками Майдана были только авакяновцы. Бо Майдан же не резиновый
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Просто так в молодом возрасте с реальной работы на учебную не переходят.
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І чому я не вірю .що простий хлопака може з рядового бійця просунутись відразу на начальника академії?)))
Можна детальніще хто його батьки???
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а сказал что я свое дело зделал и иду с полицыи а вот он куда уходит
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Ты лучше бы козлов доил и азбуку учил чем тупые коменты писать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолицейскую Академию Украины возглавит начальник патрульной полиции Харькова Лисничук
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