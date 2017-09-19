EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  160  4
Материалы по теме:
Все про:Крым (20714) МИД (4291) репрессии (1868) крымские татары (1709) Беца (150) Чийгоз (174)

 "Поднимаем вопрос освобождения Чийгоза и других политзаключенных на всех встречах с партнерами", - МИД

чийгоз

Украинская сторона делает все возможные дипломатические шаги для освобождения Чийгоза.

Украинские дипломаты поднимают вопрос освобождения удерживаемых Россией украинских политзаключенных, в частности осужденного в Крыму одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, на всех встречах с международными партнерами, передает Цензор.НЕТ. Об этом в Twitter написала спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"На всех встречах с партнерами поднимаем вопрос украинских политзаключенных. Только вместе освободим Ахтема Чийгоза и других узников", - отметила Беца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Латвии: "Российско-белорусские учения "Запад-2017" нельзя рассматривать изолированно от аннексии Крыма"

Поднимаем вопрос освобождения Чийгоза и других политзаключенных на всех встречах с партнерами, - МИД 01
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С парашкой надо ее же методами, по другому не поймет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Поднимаем вопрос освобождения Чийгоза и других политзаключенных на всех встречах с партнерами", - МИД
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти