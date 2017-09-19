 "Поднимаем вопрос освобождения Чийгоза и других политзаключенных на всех встречах с партнерами", - МИД

Украинские дипломаты поднимают вопрос освобождения удерживаемых Россией украинских политзаключенных, в частности осужденного в Крыму одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, на всех встречах с международными партнерами, передает Цензор.НЕТ. Об этом в Twitter написала спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
"На всех встречах с партнерами поднимаем вопрос украинских политзаключенных. Только вместе освободим Ахтема Чийгоза и других узников", - отметила Беца.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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