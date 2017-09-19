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Все про:грузы (202) перевозки (218) Укрзализныця (1216)

 За 3 месяца "Укрзализныця" недополучила 0,5 млрд из-за неэффективности на перегоне Камыш-Заря - Волноваха, - эксперт

поезда

ПАО "Укрзализныця" планировала достичь пропускной способности до 24 грузовых поездов в сутки на ж/д ветке Камыш-Заря - Волноваха, однако реальные показатели в среднем не превышают 16 поездов. Это ведет к потерям как грузоотправителей, так и самой УЗ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр транспортных стратегий, об этом говорит аналитик ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.

Эксперт напомнил, что в мае текущего года "Укрзализныця" закончила строительство перегона Розовка-Зачатьевская на участке Камыш-Заря-Волноваха стоимостью более 73 млн грн. В руководстве ж/д компании тогда заявили о увеличении пропускной способности данной ветки до 24 грузовых поездов в сутки. Реальные же показатели за последние три месяца демонстрируют, что в среднем в сутки на данном участке проходят всего 16 поездов, соответственно, УЗ не получает ежесуточно поступления от 8 поездов.

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За 3 месяца Укрзализныця недополучила 0,5 млрд из-за неэффективности на перегоне Камыш-Заря - Волноваха, - эксперт 01

"Получается, что с даты открытия реконструированного перегона УЗ недополучила тарифных поступлений от перевозок сырья на мариупольские меткомбинаты и грузов в Мариупольский порт на уровне 390 млн грн, и еще примерно 100 млн грн тарифных поступлений УЗ потеряла от того, что не перевозила готовую продукцию, которую могли бы произвести меткомбинаты, будь у них сырье. Недополученные тарифные поступления только за 3 месяца почти в 7 раз больше суммы инвестиций на развитие участка", - отмечает Руденко. Он считает, что при надлежащем подходе инвестиции в участок окупились бы менее, чем за один месяц.

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дикая страна-может случится все что угодно
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Страна как раз хорошо организованна для жизни человека. И мы все знаем этого человека.
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Там если считать потери УЗ по всем направлениям, то вдруг окажется, что это дико профицитная организация. Руководство бы им только нормальное. Но никто просто так от дойной коровы не отказывается.
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ну что тут сказать?
гоняйте порожняк, чтобы количество совпадало..
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Бульчуна к ответу! А, он же сбежал.. ну, ищите ветер в поле..
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Балчуна уже нет, а его дело живёт и процветает. По сути ничего-то не изменилось - ни с перегоном, ни с тягой, ни с вагонами, ни с тарифами.
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.. кстати Бульчун назначал своим замом стриптизершу-любовницу. Интересно, этого "ценного специалиста" тоже поперли с Укрзализныци, после побега Бульчуна?
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ты там свечку держал?похож на брошенную любовницу-столько зависти к Бальчуну
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Информации про данный факт в интернете более, чем достаточно.
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А НАХРЕН всралася вообще та Волноваха??? Зачем там вообще там перестыковку делать? Надо гнать свою ветку от Розовки напрямую к Мариуполю!!!, через Новокрасковку и Никольское вдоль дороги. И не просто ветку - а двойную скоростную колею. Что там тыкаться в той Волновахе???
Ну и что, что дорого, зато портовый город окупит ее за пол-года.
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Эксперт напомнил, что в мае текущего года "Укрзализныця" закончила строительство перегона Розовка-Зачатьевская на участке Камыш-Заря-Волноваха стоимостью более 73 млн грн. (с)

А я хочу напомнить, что перегон начали строить после долгого нытья рыжего гудка и его пристных на предмет того,что мариупольскому ММК не хватает сырья. И ему этот перегон построили за наш с вами счёт.
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Да-да, помним эту сказку для маленьких, что при Балчуне не крали) А куда ж тогда делась разница, полученная на повышении тарифов?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа 3 месяца "Укрзализныця" недополучила 0,5 млрд из-за неэффективности на перегоне Камыш-Заря - Волноваха, - эксперт
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