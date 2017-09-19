 За 3 месяца "Укрзализныця" недополучила 0,5 млрд из-за неэффективности на перегоне Камыш-Заря - Волноваха, - эксперт

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр транспортных стратегий, об этом говорит аналитик ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.
Эксперт напомнил, что в мае текущего года "Укрзализныця" закончила строительство перегона Розовка-Зачатьевская на участке Камыш-Заря-Волноваха стоимостью более 73 млн грн. В руководстве ж/д компании тогда заявили о увеличении пропускной способности данной ветки до 24 грузовых поездов в сутки. Реальные же показатели за последние три месяца демонстрируют, что в среднем в сутки на данном участке проходят всего 16 поездов, соответственно, УЗ не получает ежесуточно поступления от 8 поездов.
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гоняйте порожняк, чтобы количество совпадало..
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Ну и что, что дорого, зато портовый город окупит ее за пол-года.
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А я хочу напомнить, что перегон начали строить после долгого нытья рыжего гудка и его пристных на предмет того,что мариупольскому ММК не хватает сырья. И ему этот перегон построили за наш с вами счёт.
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