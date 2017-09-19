 Миротворцы не должны отвлекать внимание от реализации Минских соглашений: от этого никуда не денешься, - Хуг

Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Мы в нашей миссии приветствуем любые инициативы, направленные на стабилизацию и урегулирование ситуации в Украине, а также достижение устойчивого мира. Вопросом, когда, где и при каких условиях будет развернута такая миротворческая миссия, должен заниматься Совбез ООН", - сказал он.
Хуг добавил, что он знает о предложениях по миротворческой миссии, как и все, - из СМИ. И обсуждать что-то другое, по его мнению, было бы спекуляцией.
"ОБСЕ накопила колоссальный опыт за последние 3,5 года работы на Донбассе, и наша миссия выражает готовность провести консультации и оказать любую поддержку", - отметил он.
"Любая инициатива, впрочем, не должна отвлекать внимание от ответственности сторон за прекращение этого конфликта. Все обязательства, подписанные в Минске, должны быть выполнены. И для достижения полной реализации Минских договоренностей необходима политическая воля, и от этого никуда не денешься", - сказал Хуг.
Он подчеркнул, что пока решается вопрос о миротворцах ОБСЕ будет продолжать свою работу по мирному урегулировании на Донбассе.
Как известно, президент Украины находится с рабочим визитом в США с 18 по 21 сентября, затем, 22-23 сентября, он посетит с рабочим визитом Канаду.
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Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Будут учить миротворцев как правильно глаза завязывать - чтобы чего лишнего не увидеть...
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Учения Запад - 2017. Российский вертолет по ошибке расстрелял журналистов
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"Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Европейскому Союзу необходимо снять санкции с Российской Федерации.
Об этом сообщает БГНЕС.
В частности, Борисов заявил, что со следующего года Болгария председательствует в Совете ЕС и будет там работать над отменой антироссийских санкций."
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-es-zagovorili-o-neobhodimosti-snyat-sanktsii-s-rossii.htm
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