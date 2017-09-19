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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (449) ОБСЕ (2830) Донбасс (16118) минские соглашения (2308) Хуг Александр (316)

 Миротворцы не должны отвлекать внимание от реализации Минских соглашений: от этого никуда не денешься, - Хуг

миротворцы каски голубые

Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что возможная миротворческая миссия на Донбассе не должна заменить Минские соглашения.

Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы в нашей миссии приветствуем любые инициативы, направленные на стабилизацию и урегулирование ситуации в Украине, а также достижение устойчивого мира. Вопросом, когда, где и при каких условиях будет развернута такая миротворческая миссия, должен заниматься Совбез ООН", - сказал он.

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Хуг добавил, что он знает о предложениях по миротворческой миссии, как и все, - из СМИ. И обсуждать что-то другое, по его мнению, было бы спекуляцией.

"ОБСЕ накопила колоссальный опыт за последние 3,5 года работы на Донбассе, и наша миссия выражает готовность провести консультации и оказать любую поддержку", - отметил он.

"Любая инициатива, впрочем, не должна отвлекать внимание от ответственности сторон за прекращение этого конфликта. Все обязательства, подписанные в Минске, должны быть выполнены. И для достижения полной реализации Минских договоренностей необходима политическая воля, и от этого никуда не денешься", - сказал Хуг.

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Он подчеркнул, что пока решается вопрос о миротворцах ОБСЕ будет продолжать свою работу по мирному урегулировании на Донбассе.

Как известно, президент Украины находится с рабочим визитом в США с 18 по 21 сентября, затем, 22-23 сентября, он посетит с рабочим визитом Канаду.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Совбезе ООН Порошенко будет настаивать на расширенном мандате для миротворцев на Донбассе, включая применение оружия, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Педро втянуло Украину в это минское болото из-за которого войну нельзя признать войной, а пленных пленными. Торгаш вонючий!
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"ОБСЕ накопила колоссальный опыт за последние 3,5 года работы на Донбассе, и наша миссия выражает готовность провести консультации и оказать любую поддержку"

Будут учить миротворцев как правильно глаза завязывать - чтобы чего лишнего не увидеть...
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А ещё они не должны отвлекать внимание хуговских коллег от внимательного изучения меню в донецки, луганских и мариупольских ресторанах.
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я бы сказал - миротворцы должны привлекать к выполнению минских угод (подталкивать)
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ОБСЕ умеют считать взрывы , это серьёзная организация , ещё они могут не считать , или даже эвакуироваться как это было из Попасной . Многофункциональная организация .
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Вчера на новости о генерале , говорившем о санкциях и минском договоре , как единственном возможном оружии против войны с кацапией, сколько тут придворных баснописцев , паскудило людей, защищая политику "минска".Вот пожалуйста-

"Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Европейскому Союзу необходимо снять санкции с Российской Федерации.
Об этом сообщает БГНЕС.
В частности, Борисов заявил, что со следующего года Болгария председательствует в Совете ЕС и будет там работать над отменой антироссийских санкций."
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-es-zagovorili-o-neobhodimosti-snyat-sanktsii-s-rossii.htm
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Другими словами пора проводить выборы в лугандоне, легализировать террористов и менять Кноституцию под оккупантов? Ведь именно это прописал шоколаднокомандующий в минской капитуляции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворцы не должны отвлекать внимание от реализации Минских соглашений: от этого никуда не денешься, - Хуг
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