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 Экс-"беркутовца" Белова на следующее заседание суда доставит полиция

суд фемида

Шевченковский райсуд Киева обязал полицию применить привод к бывшему сотруднику харьковского "Беркута" Александру Белову.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Белова должны доставить на заседание 2 ноября.

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Также к нему применят денежное взыскание в сумме двух прожиточных минимумов.

Решение принято по ходатайству прокуратуры.

Известно, что обвиняемый неоднократно не являлся в суд, хотя по месту его регистрации регулярно высылались повестки. Адвокат не может связаться с Беловым уже 2 месяца. В отсутствие обвиняемых суд не может провести подготовительное заседание.

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19 сентября в суд пришел только один из обвиняемых - Владимир Рияко. Еще двоих - Костюка и Гончаренко - суд разрешил задержать. Теперь их объявят в розыск.

Отметим, что Гончаренко, Костюк и Рияко также фигуранты нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.

Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".

Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двое из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще двоих - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г. 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.

Дела по этим событиям, нападение на журналистов и преступления на Евромайдане, объединили в одно производство и рассматривают в суде вместе.

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24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.

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А может он того,прорвал границу и уже в Мацкве?
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