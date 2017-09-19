EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  2402  88
Материалы по теме:
Все про:долг (1052) Жебривский (596) Россия (72316) Донбасс (16118) Донецкая область (4670) водоснабжение (370) вода (50)

 Оккупированные территории Донетчины задолжали за воду 1,6 млрд грн: Россия должна заплатить за все эти вещи, - Жебривский

вода

Долги за потребленную воду перед коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса" на оккупированной территории Донецкой области достигли примерно 1,6 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тариф на воду на территориях, контролируемых украинской властью, за это время (с 2014 года) повышался уже трижды. К сожалению, на оккупированных не повышается, но и за неподнятыми ценам они не заплатили долги. Мы оцениваем долги той территории примерно 1 млрд 600 млн грн, они должны "Воде Донбасса" за поставку воды по тех скудных еще тарифах", - сказал руководитель области. Он добавил, что необходимо согласовать этот процесс, "чтобы, извините, Россия заплатила за все эти вещи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жебривский: Донецкий областной совет нужно избирать после деоккупации всей территории

По словам Жебривского, Донецкая область из-за технологических моментов не может, как Луганщина, просто прекратить подачу воды на оккупированную территорию.

"Мы как на Луганщине сделать не можем. Потому что у нас вода таким коленом заходит с территории контролируемой на неконтролируемую и потом с неконтролируемой снова на контролируемую. Мы не можем сами себя оставить без воды", - пояснил председатель ОВГА.

Он подчеркнул, что сейчас долги перед "Водой Донбасса" достигают более 4 млрд грн, из них около 40% - долги за воду с оккупированных территорий, "и здесь очень важна будет позиция Кабинета министров Украины, нам крайне надо будет финансово расчистить все".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ возобновила работу камеры видеонаблюдения на ДФС после ее уничтожения

Жебривский подчеркнул, что в целом вода - самая болевая точка на Донбассе.

"Сейчас остается в недостаточном объеме вода в Мариуполе, Покровском, Константиновке, Торецке. Мы оцениваем, что для приведения в хорошее состояние магистральных водопроводов на Донетчине нужен объем инвестиций порядка 3,5 млрд грн. И это минимум два года работы, а то и три года для завершения всего", - сказал руководитель региона.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жебривский точно знает с какой стороны бутерброд маслом намазан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хер там кацапы заплатят ! всё как всегда вытянут суки с моего кармана !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия официально не признана агрессором.
Все разговоры о войне это всего лишь бла бла бла, пока что этот замес имеет статус внутренней антитеррористической операции. Куда тут прилепить Россию? Поставки тяжелого оружия и боеприпасов террористам? Так ведь ЛНР и ДНР так и не признаны террористическими организациями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Влада поставили окупантам електроенергії на 30 млрд. грн і води на 1,6 млрд. грн. Безкоштовно!!! Навіть у випадку оплати - це колабораціоналізм або державна зрада. Такі дії підлягають під статтю 111 Кримінального Кодексу України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще вопрос: кто будет платить за поставленный рашкой газ в Лугандон и Думбабве ?Снова мы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ждем повышения тарифов на воду. За водичку для донбасса заплатим мы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И не только за водичку, за пенсии, за электроэнергию, за выплаты на похороны (в том числе и террористов) и т.д. Пока у корыта шоколадно-армянская банда мы будем и дальше за наш счет кормить лугандон и пархатых "реформаторов".
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага, а барыга с семейкой с жиру бесятся, незнают, куда бабло девать ...

 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы Донецку отключили бы свет , воду и электричество еще зимой 2014 года -- давно бы ВОЙНЫ не было в УКраине . Гуманность ??? Предатели Донецка водичку должны пить и говно сливать в квартирках ?? А 10 тысяч трупов украинских граждан убитых в Донбассе это как называть ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут еще можно добавить факт про "тамженашилюди", когда в ОРДЛО работали предприятия зарегистрированные в Украине и выплачивались з/п на уровне среднеукраинских.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давно войны бы не было да и Пеци с Гнойсманом давно бы в Киеве не было бы и он ето знает. Поетому война ето спасение для Барыги и его клана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы не Петя -- ты бы с Продкарточкой сидел бы в кармане и 300 граммами хлеба в День и то если бы работал или воевал на Донецком фронте -- тебя Петя спас от гроба и от голода Военного положения . Не надо ругать Президента Украины -- если бы тебя выбрали ты наверняка был бы намного ХУДШИМ Президентом УКраины чем сегодня Порошенко -- у которого при Войне с Россией уже больше по сроку чем Отечественная война -- украинцы не чувствуют почти этой войны . Не доходит ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
....идет война с росией? По чем ето видно, порохолиз? за последние годы Барыга только наращивает торговые отношения с Рашкой. За все время *войны* ниодного сепара или рашистского солдата не посадили. За все время войны *врагу* даже не запретили въезд в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если я Порохобот -- то ты Путлеровский жополиз и ваиник в полный рост и враг Украины . Война в Украине с Россией уже больше по сроку чем Отечественная война СССР --1941 --1945 годов с фашисткой Германией . Не доходит , что сегодня не Германия фашисткая -- а Россия .???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Серьезно? Где и с какого числа у нас идет война? Где все законы которые должны быть введены при войне? Где военной положение и закрытие границ и тем более торговли с врагом а так же выдворение вражеских дипломатов? Да Хуйло хлопает в ладоши от того что даже в ГААГский трибунал Украине не с чем будет пойти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подайте на Порошенко в суд -- можно Одесский кацапский продажный -- и вы если правы его засудите !! В чем вопрос или сразу в Гаагу . Как честный гражданин вы просто обязаны это сделать . А если нет -- то закрой свое дурковатое хлебало сидящее в сети и обсерающее Украину -- пока до тебя не добрались мои донецкие земляки из Айдара и не рассказали тебе кто в Украине враг . Понятно Леша Носов -- почему такие как ты сразу сопли начинают размазывать в СБУ -- по своей харе --когда вас приглашают только на беседу ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зря тратите свое время на это ватноголовое чучело. Зря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
;жебриевский !У тебя что в голове!Какая расия если там АТО и нет оккупированных территорий??Это ж мы между собой в войнушки играемся по логике барыг!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ну -- ты конечно умнее Сената США , ЦРУ и Президента Америки -- которые вчера выделили Украине на Войну с Россией в Донбассе 500 млн долларов и Смертельное оружие .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"ты конечно умнее Сената США , ЦРУ и Президента Америки -- которые вчера выделили Украине на Войну с Россией" - ты наркоман? Подскажи где еще кроме твоих влажношоколадных фантазий указано что оружие (если оно вообще будет поставляться) на войну???
Кстати очень симптоматично, что порохоботы. как и все ватники используют "в Донбассе" вместо "на Донбассе", а про Украину ты наверняка пишешь "на Украину"? Я не удивлен что кацапы так защищают шоколадку, эта тварь уничтожает страну эффективней кацапских танков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы на крысме сделали то же то не было бы дамбаса-бамбаса.
Но шыкалад и сейчас воду свет и газ русне и крысьчанам подает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, надо. Крыму отключили и свет и воду, что поменялось? Все сразу в неньку запросились? Да отключите все и сразу, перестаньте торговать с агрессором, противно уже все это читать и слушать. Если рашка агрессор и напала, закрывайте границы, отвоевывайте свою исконно украинскую землю, хер ли здесь комменты писать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отвоюем не беспокойтесь только не так как вы фашисты России отвоевываете свой Кавказ например убив сразу 186 детей в Беслане или 30 тысяч старух и женщин в Грозном . Продолжать ??? Подвиги фашисткой дебильной России и ее народа ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что вы тычите Бесланом? Как раз все эти херои теперь у вас. Та же Амина (Викторовна, лядь!!!!!) Окуева или как ее там, родившаяся в Одессе, в каком месте она теперь чеченка не подскажите? Воюйте, на здоровье, достали, хуже горькой редьки, вот только все рашка никак не нападает, надо наверно вам самим напасть, ведь по словам вашего президента - украинская армия самая сильная в европе. Вперед, мы ждем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пецья як дасть їм по зубах....непотріб, а не гарант....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а причём здесь россия? вы признали за россией Донбасс? территории признаны оккупированными?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я сегодня, в 18.00 буду в непосредственной близости, от тех территорий. Вынудили. Там, в гараже, находится "ЗАЗ-968-М", с пробегом в 17 тысяч. Мне нужна его коробка. Гаражный кооператив- практически наш блок-пост на Восточном. оценю ситуацию... Если всё пройдет нормально, то расскажу, с фото. Дело в том, что мне его гнать на Запад... в бокс, к механику. А у него- отсутствуют тормоза... Но, ручник живой. Если доеду- то отпишусь. В любом случае- считайте мене некоммунистом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Запад - это на Западный?.. надеюсь...
Вы поосторожнее, дорогой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Зинцеву балку... В самый низ. И это- будет самый сложный участок... Там уклон, немалый, процентов 15, не менее...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как нам всем втирают что блокада и никаких поставок росийской армии и наемникам ма так же любителям рузькемира нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мда. вот мне интересно, а если Киев не будет платить за воду или любой другой город... быстро отключат, даже не сомневаюсь! а сколько еще тайного и для нас мало приятного
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в Киеве тоже не платят. За них платят городишка по меньше и села. Вопрос другой кто предателей, сепаратистов и коллаборантов снабжает водой,газом и электроэнергией??!!! Вот эти реальные преступники и враги государства!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
глупости говорите. Киевводоканал... при чем тут городишки и селишки. особенно это касается осбб и кооперативы- не заплатишь приедут отключать или суд. жековские и коммунальные может и не платят, хз
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что у нас вода таким коленом заходит с территории контролируемой на неконтролируемую и потом с неконтролируемой снова на контролируемую.

За те деньги, что потратили на ихтамнетов, уже можно было все колена спрямить и пустить водовод только по нашей территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пеца с гросей ещё мусорную блокаду не задействовали...кирдык сепарам после запрета мусорных полигонофф...пэрэмога блызька як николы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во время одного из эпизодов учений Запад 2017 четыре российских вертолета Ка-52 "Аллигатор" провели разведку целей, после чего успешно уничтожили радиолокационную станцию противника, сообщили официальные источники учений. Однако в действительности была обстреляна группа граждан. Потери гражданских в данный момент уточняются. Официального подтверждения со стороны военных пока не поступало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для начала нужно ОФИЦИАЛЬНО признать эти территории оккупированными россией, только после этого можно требовать что-то подобное.

А вообще лугандонцы неплохо устроились - получают по 2 пенсии, за коммуналку почти не платят...ляпота
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зашибись. Тоесть нам уже Барыга 3 раза подымал тарифы а окупанты еще по старым тарифам живут и вообще болт забили оплачивать. Ето и есть житипановаму?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так а Вы не знали, что мы платим рыжему татарину и за себя, и за лугандонцев?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно же знал. Только ето и обясняет почему у нас выросли тарифы в 2 раза выше рыночных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
***
более того -
стоит такой тёплый сентябрь, что как бы от Ахметова-бая не принесли квитанции за оплату отопления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
жебракивский проговорился, идиотто. Хотя нашему народу завтра скажут - "несите почку, чтоб заплатить за того парня лугандонца", спросят спокойно "Какую? Правую или левую?"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а случаем...-патронный конвейер не заходит "коленом" в лугандон???
дурака включаешь, дядя? проложить новую отводную ветку за три года войны...руки не доходили? али договорняк ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К тому же это не Крым, что "совсем" воды нет... Можно было бы на эти миллиарды и новых станций водообеспечения настроить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відправте туди судових виконавців. Якщо законно постачати туди воду, то законно і плату за неї збирати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так Порошенко на Генасамлею за тим і поїхав.Відправлять миротворців ОУН.а за ними судових виконавців під захистом НАТО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тварь двуличная.С чего рашка будет оплачивать?Это не ее территория.А Тука всегда выступал против признания лугандона оккупированным.Украинцы оплатят,как,вспрочем,всегда и делают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поетому Хуйло и торопится всунуть ету Дыру с ее всеми долгами обратно в Украину. И Барыга с удовольствием сразу из нашего же кармана и оплатит все долги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот Кацапстан все ж@пу чухал и думал - платить или не платить за воду в Лугандоне... Ну ежели сам Жебривский сказал - то теперь заплатит, без вариантов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дикс... а що, ті території вже визнані окупованими, а росія - агресором, відповідальним за окупацію цих територій??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая россия? Все оплатят украинские лохотуры, наивные и бессловесные. Лучше почку продадут, чем оставят "наших людей" немытыми.
А то путин нападе.
Какой идиот поставляет бесплатно воду на НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ территории? ССР Германии в 1941-45 гг?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо значит може??? Хочешь сказать, что ставленник шыкаладного жебракивський врет??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она хочет сказать, шо Сталин воду в оккупированная Рейхом территории поставлял. Боржом и Ессентуки по трубопроводу Дружба канешно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ааа... Электрику, значит, не поставляли, тк Днепрогес взорвали, а воду могли?? Мудро. Ну или у Сталина с Гитлером были там свои мутки по поводу карамельной мануфактуры где-то под Берлином....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как какой? шыкаладный. тамжынашилюди и соевый с дамбасяненом адиннарот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати , а что скажут по этому поводу товарисчи стецьки? В чем заключается политика любимой соевой партии и как лидер успешно и быстро решит этот мелкий вопрос? та даже не лидер, не царское дело. Он лишь пальчиком пошевельнет и все сепары резко перевели в банк все проплаты, причем, на год вперед. Не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
4-й год лугандония не платит! А частично трубопровод проходит через их территорию. И совсем не было ни времени, ни возможности отключить, перенаправить трубы... Какая досада... Какое страшное недоразумение и непреодолимые обстоятельства! Верю! Охотно верю!

Если судей вешать, то жебривских - топить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
смысл? одного утопленного жебривского завтра же сменят на другого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да как-то пофиг на Крым, главное что у соседа хуже, типа так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего вы возмущаетесь ?
Собственно , одно лишь содержание Петруччо и АП в год , нам обходится дороже , чем вода террористам .
Это только одной АП !
А вся прочая власть ???
Слишком дорого она нам обходится . А ещё и аллигаторхи .
Так что , содержание ещё и террористов мы легко потянем ...
Мы же богатые , судя по ценам .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашка за многое должна заплатить...Токо для этого начальник Жебривского должен был издать указ, что она совершила военное вторжение и является агрессором в состоянии войны с Украиной... Вместо этого , начальник Жебривского подписал минский документ, где рашка названа наблюдателем. А наблюдатели контрибуции не платят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паша, ты нам-то не гони... с 25 августа, я как житель освобожденной части Донецкой области начал платить 25,83 грн. за куб.м. холодной воды.... Так что заплатим мы- граждане Украины! А то что вода подается с 5.00 до 12.00 и с 17.00 до 22.00 с постоянными порывами водогона под Славянском, так это норма и капитально ремонтировать его никому не вперлось. СПАСИБО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
За три года в луганДон Украина поставила эл. энергии и воды , больше чем на миллиард $, не получив оттуда ни цента, кто за это заплатил ? Правильно ...... мы украинцы (смотри коммунальные платежки), деньги за все это там собираются плотвой и захаром регулярно (попробуй не заплати), куда они идут? Правильно на зарплаты всяким добровольцам-ополченцам и прочим абхазам, чтобы стреляли по нам и не бубнили (ну и конечно на карман тем же плотвам и захарам). Где берут эти деньги всякие "путинвведивойска" и прочие организмы-коллаборационисты? Правильно...... в том числе из пенсий и пособий, которые платим им мы, Украинцы (я уже не говорю о покупке у них угля через мордор, часть эл. энергии из которого мы на халяву поставляем в луганДон). ПРЕМИЮ ДАРВИНА В СТУДИЮ! ЗАНАВЕС!
Пс. Пока наш Харант и Ко честно не признают что даже памперс привезенный красным крестом в луганДон стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши бойцы-патриоты и гражданские Украинцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, что вы???? требовать деньги с торговых партнеров?? Поднимите тарифы украинцам и мы все заплатим. Думаю такая мысль не покидает экономиста Гнойсмана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та шо там, вот мы и заплатим на подконтрольной. Кабимн свое дело знает. А кстати, киевлянам уже готовят подарочек, повышение тарифа на холордную с 15 на 18 с копейками грн. Хотя на 15 подняли совсем недавно.
Эти коленцы кому то выгодны, иначе уже бы за почти 4 года коленце поменяли прямой трубой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ждіть Заплатить Сміхота нещасна За що не візьмуться все спаскудять і всюди проблеми Одні велосипеди...
 показать весь комментарий
Ответить
 
никаких долгов нет, пусть ниКиздят население все оплатило, у меня знакомая в водоканале работает, было сказано коротко и ясно, в сегодняшнем тарифе заложено низкое потребление(то есть денежные обороты упали а аппетит вырос), прочие расходы (ЛЫНЫРЫ ДЫРЫ и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на каком основании,Рашка должна платить?Вона,що якось причасна до Донбацу?Вона лише третья сторона,та хоче стати миротворцем.Може хтось знае,що должно статись,щоб Рашка заплатила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а может вместо того, чтобы копить долг в 4 лярда, на эти 4 лярда можно было построить еще в 14м году прямую трубу, и отрезать их нафиг?
по моему за такую сумму, которую теперь хрен кто вернет, можно было вокруг всего лугандона трубу провести.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аби спиздіти .... вся сутність влади бариг
 показать весь комментарий
Ответить
 
да ну нах! свиздешь укропских СМИ! как Донбасс, который кормил всю Украину мог стать должником Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Рошенизация" в действии. За все платят простые украинцы, сепары живут бесплатно, почти "коммунизм". Ну и Пеця в доле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поднять тарифы для всей Украины - за себя и за того сепарского парня . Продолжаем кормить и свою армию и армию террористов .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупированные территории Донетчины задолжали за воду 1,6 млрд грн: Россия должна заплатить за все эти вещи, - Жебривский
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти