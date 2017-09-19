 Оккупированные территории Донетчины задолжали за воду 1,6 млрд грн: Россия должна заплатить за все эти вещи, - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Тариф на воду на территориях, контролируемых украинской властью, за это время (с 2014 года) повышался уже трижды. К сожалению, на оккупированных не повышается, но и за неподнятыми ценам они не заплатили долги. Мы оцениваем долги той территории примерно 1 млрд 600 млн грн, они должны "Воде Донбасса" за поставку воды по тех скудных еще тарифах", - сказал руководитель области. Он добавил, что необходимо согласовать этот процесс, "чтобы, извините, Россия заплатила за все эти вещи".
По словам Жебривского, Донецкая область из-за технологических моментов не может, как Луганщина, просто прекратить подачу воды на оккупированную территорию.
"Мы как на Луганщине сделать не можем. Потому что у нас вода таким коленом заходит с территории контролируемой на неконтролируемую и потом с неконтролируемой снова на контролируемую. Мы не можем сами себя оставить без воды", - пояснил председатель ОВГА.
Он подчеркнул, что сейчас долги перед "Водой Донбасса" достигают более 4 млрд грн, из них около 40% - долги за воду с оккупированных территорий, "и здесь очень важна будет позиция Кабинета министров Украины, нам крайне надо будет финансово расчистить все".
Жебривский подчеркнул, что в целом вода - самая болевая точка на Донбассе.
"Сейчас остается в недостаточном объеме вода в Мариуполе, Покровском, Константиновке, Торецке. Мы оцениваем, что для приведения в хорошее состояние магистральных водопроводов на Донетчине нужен объем инвестиций порядка 3,5 млрд грн. И это минимум два года работы, а то и три года для завершения всего", - сказал руководитель региона.
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Все разговоры о войне это всего лишь бла бла бла, пока что этот замес имеет статус внутренней антитеррористической операции. Куда тут прилепить Россию? Поставки тяжелого оружия и боеприпасов террористам? Так ведь ЛНР и ДНР так и не признаны террористическими организациями.
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Кстати очень симптоматично, что порохоботы. как и все ватники используют "в Донбассе" вместо "на Донбассе", а про Украину ты наверняка пишешь "на Украину"? Я не удивлен что кацапы так защищают шоколадку, эта тварь уничтожает страну эффективней кацапских танков.
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Но шыкалад и сейчас воду свет и газ русне и крысьчанам подает.
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Вы поосторожнее, дорогой!
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За те деньги, что потратили на ихтамнетов, уже можно было все колена спрямить и пустить водовод только по нашей территории.
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А вообще лугандонцы неплохо устроились - получают по 2 пенсии, за коммуналку почти не платят...ляпота
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более того -
стоит такой тёплый сентябрь, что как бы от Ахметова-бая не принесли квитанции за оплату отопления.
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дурака включаешь, дядя? проложить новую отводную ветку за три года войны...руки не доходили? али договорняк ?
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А то путин нападе.
Какой идиот поставляет бесплатно воду на НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ территории? ССР Германии в 1941-45 гг?
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Если судей вешать, то жебривских - топить.
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Собственно , одно лишь содержание Петруччо и АП в год , нам обходится дороже , чем вода террористам .
Это только одной АП !
А вся прочая власть ???
Слишком дорого она нам обходится . А ещё и аллигаторхи .
Так что , содержание ещё и террористов мы легко потянем ...
Мы же богатые , судя по ценам .
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Пс. Пока наш Харант и Ко честно не признают что даже памперс привезенный красным крестом в луганДон стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши бойцы-патриоты и гражданские Украинцы.
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Эти коленцы кому то выгодны, иначе уже бы за почти 4 года коленце поменяли прямой трубой.
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по моему за такую сумму, которую теперь хрен кто вернет, можно было вокруг всего лугандона трубу провести.
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