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 Киевские новости
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Все про:дороги (1815) Киев (18210) ремонт (845)

 Ремонт дорог: движение транспорта по Московскому мосту ограничено

мост московский

Работы планируют завершить до вечера 19 сентября.

В столице из-за ремонтных работ сегодня ограничено движение по Московскому мосту. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

"В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ деформационного шва на вантовом металлическом прогоновом строении Московского моста, движение транспорта ограничено до одной полосы движения в направлении жилого массива Троещина. Ремонтные работы планируется завершить сегодня, 19.09.2017, до 18.00", - сказано в сообщении.

Столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Не смею спросить. Московский мост - это тот, что Шухевича?
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Московский мост... Не надёжное название...
Трещит по всем швам.
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",движение транспорта ограничено до одной полосы движения в направлении жилого массива Троещина." ---- Вешайтесь жители Троещины, пробки будут ад !
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Ну зачем сразу вешаться? Можно попытаться научиться летать 🙂 А жаль что люди не могут летать, имею ввиду какие-нибудь приспособления малогабаритные переносные. Невообразимые достижения науки во всех направлениях, а такой нужной вещички нет.
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А кому пора настучать по кумполу за название моста?
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