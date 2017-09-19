 Ремонт дорог: движение транспорта по Московскому мосту ограничено

В столице из-за ремонтных работ сегодня ограничено движение по Московскому мосту. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.
"В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ деформационного шва на вантовом металлическом прогоновом строении Московского моста, движение транспорта ограничено до одной полосы движения в направлении жилого массива Троещина. Ремонтные работы планируется завершить сегодня, 19.09.2017, до 18.00", - сказано в сообщении.
Столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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Трещит по всем швам.
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