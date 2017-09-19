 "ВСУ уверенно движутся по пути совместимости с НАТО", - командующий миссии UNIFIER Любинеки

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил командующий канадской военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине Марк Любинеки во время церемонии передачи командования своему преемнику Кристоферу Ривзу.
"Мы очень гордимся прогрессом, который удалось достичь членами нашей миссии. Вооруженные силы Украины уверенно движутся по пути совместимости с НАТО, отчасти благодаря тяжелому труду военнослужащих Вооруженных сил Канады в Украине. Это выдающееся достижение, частью которого мы являемся", - сказал Любинеки.
В свою очередь, его преемник Ривс пообещал продолжать работу своего предшественника по "повышению безопасности в регионе".
"Мы с нетерпением ожидаем возможности продолжить работу наших канадских коллег в повышении региональной безопасности путем увеличения возможностей и проведения тренировки наших коллег и партнеров с ВСУ", - сказал Ривс.
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"ВСУ уверенно движутся по пути совместимости с НАТО"
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