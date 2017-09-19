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 Политика Украины
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 "ВСУ уверенно движутся по пути совместимости с НАТО", - командующий миссии UNIFIER Любинеки

канада

Вооруженные Силы Украины уверенно приближаются к достижению совместимости со стандартами Североатлантического альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил командующий канадской военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине Марк Любинеки во время церемонии передачи командования своему преемнику Кристоферу Ривзу.

"Мы очень гордимся прогрессом, который удалось достичь членами нашей миссии. Вооруженные силы Украины уверенно движутся по пути совместимости с НАТО, отчасти благодаря тяжелому труду военнослужащих Вооруженных сил Канады в Украине. Это выдающееся достижение, частью которого мы являемся", - сказал Любинеки.

В свою очередь, его преемник Ривс пообещал продолжать работу своего предшественника по "повышению безопасности в регионе".

"Мы с нетерпением ожидаем возможности продолжить работу наших канадских коллег в повышении региональной безопасности путем увеличения возможностей и проведения тренировки наших коллег и партнеров с ВСУ", - сказал Ривс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадские военные уже третий год работают в Украине, они знают, какое оружие нам нужно, - посол Шевченко
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Как рожа Гройсмана может вписаться в НАТО?
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Потрібно підняти зарплату військовим до рівня НАТО, а це неможливо зробити при військовому бюджеті в 3 млрд доларів! Потрібен військовий бюджет 10 млрд доларів в 2018 році, збільшення зарплат військовим та збільшення чисельності ЗСУ та ВМСУ!
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Так попередник и не рвался. Он больше к лопате присматривался.
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Будем поглядеть на результаты... Салюты рановаты....
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при кровавом яныке так же вешали лапши без отдыха?
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Барыги в кремле сидят, к ним все ворье сбегается.
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Да? А тебе бы хотелось, что б он был путанобот?
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И слава Богу, что они такие.
Вам б хотелось, что б Украина была одна, против кремлеботов?
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Советский народ уверенно идет к победе коммунизма. (Из доклада Л.И.Брежнева на съезде КПСС)
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вчора була стаття про те як з резервістів в "Десні" знущаються...Напевне,по стандартах НАТО.
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Так еще ж не пришли, пока в пути...
"ВСУ уверенно движутся по пути совместимости с НАТО"
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жалко канадцев, им после таких командировок потребуются долгое восстановление и возвращение в веру человечности
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надоели эти пустопорожние болтуны и ихняя болтовня!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"ВСУ уверенно движутся по пути совместимости с НАТО", - командующий миссии UNIFIER Любинеки
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