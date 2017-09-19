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 Пожар в жилом доме в Херсоне: погибли три человека, двое из них - дети, - ГСЧС

гсчс

Утром 19 августа в жилом доме в Херсоне произошел пожар в жилом доме, погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что 19 сентября в 4:49 поступило сообщение о том, что на ул. Сагайдачного, 9 в г. Херсон произошло возгорание кровли 2-этажного жилого дома на площади более 200 кв.м с последующим распространением огня на второй этаж.

"В результате пожара погибли 3 человека, по предварительным данным, из них 2 детей. Кроме того, пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

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В 07:00 подразделениями ГСЧС пожар локализован. К тушению пожара привлечены 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.


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