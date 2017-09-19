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 Политика Украины
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Все про:арест (10400) Одесса (5970) сепаратизм (12824) Сарган (209)

 Суд арестовал двух фигурантов "дела 2 мая" - Долженкова и Мефедова

долженков

Удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте двух фигурантов "дела 2 мая", подозреваемых в преступлении против основ национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Она сообщает, что Киевским районным судом г.. Одессы удовлетворено ходатайство областной прокуратуры о заключении под стражу двух фигурантов "дела 2 мая" - Сергея Долженкова (на фото слева) и Евгения Мефедова.

"Именно этим двум фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014 после оправдательного приговора Ильичевского горсуда в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в совершении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

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Напомним, 18 сентября Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители, после решения суда предъявили обвинения по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.

У здания Ильичевского суда Черноморска начались потасовки после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.

Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

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Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными и голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.


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А остальных? Или просто у этих двоих денег не хватило?
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Какие деньги?!
Просто куратор из ФСБ забыл этих двух мелких сошек внести в список неприкосновенных.
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Луценко має бути звільнений з посади після провалу обвинувачення в суді!
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Решта напевно показала документ, що засвідчує їх недоторканність, обгортки від шоколаду.
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и по украинской традиции ... обвинили в самоподжоге
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Ще раз кажу тобі - щезни. Більше повторювати не буду.
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Я так розумію що це реакція на протести. Інакше і цих би відпустили.
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О! Доброе утро! Одному "неуиноуному", освобождённому вчера в зале суда Черноморска, уже успели проломить голову;

Евгений Ростовский
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Такого ублюдочного суду,як у нас,ще пошукати треба...
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Мне больше интересно почему СУД Украины выпустил этих ублюдков Кацапии ??? У СБУ нет аргументов против этих судей ??? Я их найду за день не выходя из квартиры -- не секрет . что любой судья в Украине -- не судья --а Предприниматель -- у суд -- это вид Предпринимательской деятельности -- как сказал мне недавно знакомый судья . Посмотрите на образ жизни этих судей и их семей , на их машины и дома -- и все станет понятно -- что ЭТИ СУДЬИ наши работают не на ЗАКОН УКраины -- а в данном случае на себя и Россию . И если это дебилы от суда не понимают --то это очень плохо .
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Все чиновники и служаки работают не на закон, а на себя и Россию, а все активисты, которые поют гимн и бьют кого хотят, работают не на себя, а на народ, даже если кого убьют, покалечат или ограбят, или сдерут деньги на ведение борьбы за народное счастье, только босяки с дубинами знают, в чем оно, потому и не спрашивают у самого народа, а активно активничают.
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Товарищ Петя -- я пока не видел чтобы кто то из активистов Украины кого то убил или покалечил -- таких случаев за три года ВОЙНЫ с Россией я не встречал не в судах , не в прессе . А вот ублюдки России сожгли своих же людей 2 мая -- и это не видит только очень большой идиот -- и наш суд в Ильичовске --- !!! Сожгли тупо для ватной аудитории России . И снаряды в моем Донецке не добывают в шахте шахтеры с танками и градами -- их уже три года подряд везут из России для убийства РУССКОЯЗЫЧНЫХ в моем родном Донбассе -- там других нет . Мне не верите ??? Так есть ЦРУ и ПРезидент США ТРАМП -- они тоже в этом уверены -- а уж они умнее вас наверняка .
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по 15 на каждую ПИДОрашенскую козломордую рожу!!!!!
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З АП надійшов наказ - випустити, судді його і виконали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал двух фигурантов "дела 2 мая" - Долженкова и Мефедова
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