 "Болгария должна работать над отменой санкций ЕС против России", - премьер-министр

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил за снятие антироссийских санкций ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом он заявил после официального открытия офиса Европейского инвестиционного банка в Софии.
Так, по словам Борисова, поскольку Болгария является членом НАТО, а НАТО своим главным врагом определяет Россию, оборонная доктрина страны направлена против нее.
В то же время премьер добавил, что Болгария должна работать над отменой санкций ЕС против России, так как со следующего года Болгария председательствует в Совете ЕС.
"В то же время, мы должны работать политически, дипломатически, чтобы в следующем году во время нашего председательства снять санкции, снять напряжение между Европой и Россией. Получится ли у нас - это очень трудная задача, но мы будем стараться", - сказал он.
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все в Крыму уже проходили.
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Это пророссийскость?
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