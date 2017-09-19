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 Политика Украины
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 "Болгария должна работать над отменой санкций ЕС против России", - премьер-министр

санкции

Премьер Болгарии выступил за снятие санкций с РФ.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил за снятие антироссийских санкций ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом он заявил после официального открытия офиса Европейского инвестиционного банка в Софии.

Так, по словам Борисова, поскольку Болгария является членом НАТО, а НАТО своим главным врагом определяет Россию, оборонная доктрина страны направлена ​​против нее.

В то же время премьер добавил, что Болгария должна работать над отменой санкций ЕС против России, так как со следующего года Болгария председательствует в Совете ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Латвии: "Российско-белорусские учения "Запад-2017" нельзя рассматривать изолированно от аннексии Крыма"

"В то же время, мы должны работать политически, дипломатически, чтобы в следующем году во время нашего председательства снять санкции, снять напряжение между Европой и Россией. Получится ли у нас - это очень трудная задача, но мы будем стараться", - сказал он.
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Тут правильно писали: болгария - прикроватный коврик кремля.
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этот коврик могут и через чистку пропустить и пыль русскую насовсем уничтожить. Пуст только попробует....
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Да там и болгар то не осталось, одни потомки турков
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"Премьер Болгарии выступил за снятие санкций с " ---- Чмо болотное !!!
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И сколько же ему Хуйло бабла за это отвалил?
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Свою долю хочешь?
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шнапс слабее водки, но если его смешать с боярышником, то тебе и не такое в голову стукнет
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Та причем тут бабло? Есть полно идиотов и на шару.
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это шантаж на закон про образование. пора нам зубы показать а то как не болгары то румыны с мадьярами ушатают.
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оставьте! нужна только повышение цен на углеводороды, это только в силах арабов
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Точно в дырочку! Только арабам с этим спешить незачем - у них нефти - внукам хватит... Такова се ля ви....
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Смешные придворные на дотациях, а всё туда же типа важные и от них что то зависит. Хотите Болгария НАШ???
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те,кто в Болгарии будут работать над снятием санкций с куйла,немедленно должні попасть в санкционные списки.как подельники и соучастники рашиста....
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Да, здорово Америка разосралась с ЕС... Болгары- понятно, они уже давно в орбите Германии. Это- несмотря на старый анекдот, том, что:" Болгарский слон- Лучший друг слона, со Средне-Русской возвышенности"(с) А эта возвышенность- Родина слонов. Я таки подожду третьего заявления, о тех же санкциях, от кого-то, из Евросоюза. Если оно последует, то ничего хорошего. Пострадаем, в первую, вторую и третью очередь- именно мы.
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Как бесят такие продажные политиканы! Такие уроды и за пять копеек мать родную в цирк продадут!
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Интересно, значит,чтобы снять напряжение между Европой и рашкой нужно по его мнению снять санкции. А не заставить вернуть Крым и уе"баться с Донбасса. Гнида он продажная.
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Надо этому дяденьке малину поиспортить. Климкин - уточните у Борисова пожалуйста ЧЕЙ КРЫМ.
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Гарантирую, при таком запросе, вы получите ответ, на многих страницах формата А-4, прочитав который, для вас станет очевидно- Крыма просто не существует, в природе. А когда вы удивитесь и потребуете разъяснений, то вам просто не ответят. И на этом- всё закончится.
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И за снятие с Северной Кореи сразу, чтоб сразу было понятно-дебилы против!
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Вы бы лучше старались работать, а не цыганить по всей европе. председатели гребаные.... Страна с говнецо, а гонору, как у коммисарши....
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В Болгарии много инвестиционных проектов по застройке курортной зоны на руцькие деньги. Вон по ФМ постоянно крутят рекламу: купите недвижимость в Болгарии. Офисы в Киеве по продаже этой недвижимости расплодились. ВСЕ ЭТО РУЦЬКИЕ ПРОЕКТЫ. Санкции не дают им развернуться и окончательно сделать Болгарию руцьким курортом. А потом еще и военной базой. А премьер- сидит на проплате Кремля
все в Крыму уже проходили.
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А ніхто не подумав про те , що Болгарія ввела серйозні санкції проти Росії ,втрачає гроші і т.п. , а Україна збільшила товарооборот за останній рік на 40%.
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Теряет одна българия или все страны в ЕС? Просто эта территория экономически крепче других повязана с парашей/, вот и вонь. Протягивайте по одежке ножки "братаны" или чешите нах из ЕС
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Ну если Украина торгует с рашкой, помогает заработать на экспорте газа, покупает через реверс ее газ, войну не объявляет, президент платит там налоги, то почему за это должны платить болгары?
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Болгарский слон - лучший друг советского слона??? Как же-- помним...
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Болгары - балканские жиды. Дружат либо с корыстью, либо с тем кто сильнее. А тут дилемма как у той обезьяны либо умная, либо красивая

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И " ценный" вклад Болгарии в победе над фашизмом -- тоже помним...Даже интересно - а каково не иметь гордости, а постоянно быть в роли прошмандовки???? Которую трахает кто хочет и куда хочет... Да ещё потом и трахальщику отсасывать.. А уж совсем потом- советики раздавть...
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Это- неинтересно. Интересно: кто будет третьим, из деятелей ЕС, который за отмену санкций. Я бы поставил на Австрию или Италию. Но, возможна и Румыния. Ладно. Подождем. Мне это важно потому, что если совпадений более 2-х, то это уже не совпадения, а Система.
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Это провокационный говновброс, цитата, вырванная из контекста. Я прочитал выступление полностью. НИЧЕГО пророссийского там нет. Болгарин предлагает Европе вместе заниматься этим вопросом и называет Россию противником, однако говорит о том, что надо вести переговоры. Одновременно говорит о покупке истребителей F-16 для Болгарии, говорит об объединении Балкан в "одну семью" в рамках ЕС.
Это пророссийскость?
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Да никто о "пророссийскости" и не болтает. Напротив: о ЕСкосийскости речь идет.
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Болгария должна бороться, прежде всего, за мир, против войны, которую развязала Россия против Грузии, Чечни, Молдавии, Украины. Болгария должна бороться против угрозы оккупации стран Евросоюза (Польши, Прибалтики, Румынии, Чехии и др.) , а уже только тогда против санкции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Болгария должна работать над отменой санкций ЕС против России", - премьер-министр
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