 Рада сегодня продолжит рассмотрение судебной реформы

Об этом говорится в повестке дня парламента на 19 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Следующим вопросом предусмотрено утверждение повестки дня седьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.
Предусмотрено также рассмотрение еще двух законопроектов, которые касаются судебной реформы, - о внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа и о внесении изменения в статью 23 Бюджетного кодекса относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда.
Согласно повестке дня запланировано также рассмотрение двух законопроектов из пакета пенсионной реформы. Это проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о повышении пенсий и о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно повышения пенсий.
Предусмотрено рассмотрение законопроектов относительно реформирования медицины, в частности о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств и о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств.
Отметим, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта №6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другиt законодательныt акты. В течение двух дней были рассмотрены 658 поправок из 4383. Неделя с 11 до 15 сентября была непленарной, поэтому 19 сентября парламентарии продолжат рассмотрение законопроекта во втором чтении.
Согласно Регламенту Верховной Рады рассмотрение одного законопроекта может продолжаться дольше, чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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И все это - с "целью повышения уровня правового обеспечения"!!! Хотя на самом деле - с целью ничем не обоснованного повышения уровня благосостояния отдельных лиц! Впрочем как всегда. Но наши депутаты не вникая закрепили норму об адвокатской монополии в Конституции! Хрен отменишь. А сама так называемая судебная "реформа" - абсолютно ни о чем! Немного персоналии изменятся (старые хапнули на всю оставшуюся жизнь + немыслимые для пересичных украинцев пенсии) - и только. Считаю полезным только отдельный антикоррупционный суд, но с ним могут быть проблемы...
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