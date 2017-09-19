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 Политика Украины
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Все про:ВР (23013) пенсионная реформа (994) судебная реформа (611)

 Рада сегодня продолжит рассмотрение судебной реформы

вр рада

Народные депутаты во вторник продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", входящего в пакет судебной реформы.

Об этом говорится в повестке дня парламента на 19 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Следующим вопросом предусмотрено утверждение повестки дня седьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.

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Предусмотрено также рассмотрение еще двух законопроектов, которые касаются судебной реформы, - о внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа и о внесении изменения в статью 23 Бюджетного кодекса относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда.

Согласно повестке дня запланировано также рассмотрение двух законопроектов из пакета пенсионной реформы. Это проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о повышении пенсий и о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно повышения пенсий.

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Предусмотрено рассмотрение законопроектов относительно реформирования медицины, в частности о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств и о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств.

Отметим, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта №6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другиt законодательныt акты. В течение двух дней были рассмотрены 658 поправок из 4383. Неделя с 11 до 15 сентября была непленарной, поэтому 19 сентября парламентарии продолжат рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Согласно Регламенту Верховной Рады рассмотрение одного законопроекта может продолжаться дольше, чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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продлите им отпуск навсегда - от толстых выхлопа нет.
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Негідники зберуться узаконити чергову підлість.
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- Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф... (с)
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Да какая судебная реформа, одни разговоры. На должность судей как брали только своих людей так и берут, другим юристам туда путь закрыт. В той же Одессе к примеру на должность судей попадают только свои люди, т.е. только те кто подконтролен коррупционному одесскому клану. Поэтому ничуть не удивляет вчерашний оправдательный приговор по делу "2 мая", ведь одесский коррупционный клан полностью пророссийский.
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Одному из оправданных фигурантов «дела 2 мая» пробили голову ( http://dumskaya.net/news/molniya-odnomu-iz-osvobozhdennyh-figurantov-dela-077173/ )
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судебную реформу проводить нельзя,у генпрокурора нет диплома
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Есть , электронщика и комсомольца, наследственного коммуниста....
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Дивіться,не перетрудіться.А то як же без вас,захребетників,проживемо,ніяк...
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19 серпня 2017року Суддя Иваненко ЮГ,вынес странное решение по которому ПЕНСИОНЕР И Инвалид второй группы по онкологии,должен заплатить Мариупольтеплосеть сумму до 10 000грн, за то что они не пользовались отоплением, есть пять актов ЖЭК и Теплосесть,так как им было отказано в установке индивидуального тепло счётчика на квартиру и при отказе семья пенсионеров перешли вынужденно на автономное отопление от электро котла) с индивидуального,Индивидуальное отопление их квартиры имеет статус отопления всего дома ( прямая врезка через расчётную шайбу 5мм),что при переключении это не влияет на общие параметры всего дома. Аппеляционный суд решил что они должны заплатить за бутылку молока,в которой нет молока,а верховный Суд решил подтвердить,если перефразировать.то Россия не построив ничего в Крыму,зашла туда как хозяйка,а наши суды подтвердили законность,Если они даже переключились самовольно ,то их должны были оштрафовать но не больше, а их заставляют заплатить за то что они не получали
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Нужно в законах отменить сроки к примеру от года до трёх или от пяти до семи лет,а давать сразу три или семь лет ,у осуждённого будет время в отсидке, для ходатайства об уменьшении срока в течении года и суды не будут перегружены, и взятки уменьшаться от полицейского до прокурора и судьи
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Госворы реформируют судейскую систему не ребятки только через очищение свинцом.
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Вся судебная реформа пока свелась к пролоббированному установлению абсолютной адвокатской монополии на представление интересов в суде. Члены квалификационніх комиссий на местах на ровном месте стригут бабло за сдачу экзаменов (в районе 3-х тыс. дол. за претендента), Рады адвокатов - белую и серую часть денежных знаков- типа за стажировку, адвокатские объединения лишились конкурентов в лице юристов-не адвокатов и штатных юристов предприятий, тысячи последних будут буквально вышвырнуты на улицу, нынешним студентам - юристам до реальной работы и заработков стало как до Луны (родителям - искать дополнительные средства).
И все это - с "целью повышения уровня правового обеспечения"!!! Хотя на самом деле - с целью ничем не обоснованного повышения уровня благосостояния отдельных лиц! Впрочем как всегда. Но наши депутаты не вникая закрепили норму об адвокатской монополии в Конституции! Хрен отменишь. А сама так называемая судебная "реформа" - абсолютно ни о чем! Немного персоналии изменятся (старые хапнули на всю оставшуюся жизнь + немыслимые для пересичных украинцев пенсии) - и только. Считаю полезным только отдельный антикоррупционный суд, но с ним могут быть проблемы...
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