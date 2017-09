 20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 150 нардепов предлагают отменить необходимость согласия Рады на арест парламентариев, - законопроект

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ "20 сентября, в 14:15 на Майдане Незалежности (возле Монумента Независимости) будет объявлено о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы - изменения избирательных правил, ограничения депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда", - рассказал он.Акция состоится 17 октября в столице и всех областных центрах Украины, а 20 сентября объявят начале мобилизации. По словам нардепа, акцию объявят: Николай Выговский (Общественный движения ЧЕСТНО), Светлана Залищук (БПП), Юрий Левченко (внефракционный), Сергей Лещенко (БПП), Александр Леменов (Антикоррупционная группа РПР), Мустафа Найем (БПП, Инициатива Реальных действий), Егор Соболев ("Самопомич"), Егор Фирсов (Альтернатива), Виктор Чумак (внефракционный, Общественный рух Хвыля), Виталий Шабунин (Центр противодействия коррупции)."Ограничение неприкосновенности народных депутатов (законопроект No 6773), с одной стороны, позволит привлекать их к уголовной ответственности на общих основаниях, с другой - сохранит индемнитет - отсутствие возможности преследования в результате их политической позиции и высказываний. Изменение избирательных правил предусматривает отмену смешанной избирательной системы, созданной в 2011 году в интересах режима Януковича, и внедрение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. Для этого необходимо безотлагательно принять законопроект No 1068-2. Это важная часть коалиционного соглашения, международное обязательство Украины и предвыборное обещание Президента Порошенко, что является залогом качественного обновления политической элиты Украины. О необходимости создания антикоррупционного суда свидетельствуют десятки переданных в Соломенский райсуд Киева коррупционных дел в отношении политиков топ-уровня, которые действующие служители Фемиды не могут оперативно и беспристрастно рассматривать. Сегодня в парламенте находится законопроект No 6011, регулирующий создание соответствующих судебных институтов. Зато команда Президента Порошенко усиленно проталкивает запуск антикоррупционных судов в форме палат, которые по формату работы ничем не будут отличаться от действующих судов", - пояснил Найем цель акции.