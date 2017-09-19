 20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
"20 сентября, в 14:15 на Майдане Незалежности (возле Монумента Независимости) будет объявлено о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы - изменения избирательных правил, ограничения депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда", - рассказал он.
Акция состоится 17 октября в столице и всех областных центрах Украины, а 20 сентября объявят начале мобилизации. По словам нардепа, акцию объявят: Николай Выговский (Общественный движения ЧЕСТНО), Светлана Залищук (БПП), Юрий Левченко (внефракционный), Сергей Лещенко (БПП), Александр Леменов (Антикоррупционная группа РПР), Мустафа Найем (БПП, Инициатива Реальных действий), Егор Соболев ("Самопомич"), Егор Фирсов (Альтернатива), Виктор Чумак (внефракционный, Общественный рух Хвыля), Виталий Шабунин (Центр противодействия коррупции).
"Ограничение неприкосновенности народных депутатов (законопроект No 6773), с одной стороны, позволит привлекать их к уголовной ответственности на общих основаниях, с другой - сохранит индемнитет - отсутствие возможности преследования в результате их политической позиции и высказываний. Изменение избирательных правил предусматривает отмену смешанной избирательной системы, созданной в 2011 году в интересах режима Януковича, и внедрение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. Для этого необходимо безотлагательно принять законопроект No 1068-2. Это важная часть коалиционного соглашения, международное обязательство Украины и предвыборное обещание Президента Порошенко, что является залогом качественного обновления политической элиты Украины. О необходимости создания антикоррупционного суда свидетельствуют десятки переданных в Соломенский райсуд Киева коррупционных дел в отношении политиков топ-уровня, которые действующие служители Фемиды не могут оперативно и беспристрастно рассматривать. Сегодня в парламенте находится законопроект No 6011, регулирующий создание соответствующих судебных институтов. Зато команда Президента Порошенко усиленно проталкивает запуск антикоррупционных судов в форме палат, которые по формату работы ничем не будут отличаться от действующих судов", - пояснил Найем цель акции.
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В Украине нет производства хороших автомобилей. Защищаться пошлиной от иностранных машин смысла нет. Нужно отменить все ограничения, - Егор Соболев. ВИДЕО(197)
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давно пора, лет 25 назад уже как,
как только щас будет с этим ?
БОЛЬШОЙ ВОПРОС
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але, що з судами? та іншими "право-охоронними" органами - питання вже перезріло,
й може вибухнути... панів)) депутатів це не лякає?
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"Это всё вонючие жиды, которые взломали мой аккаунт", - подчеркнула она."
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Евгений Ростовский
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Ось чудовий приклад проблеми роботи ЗМІ в Україні.
Кам'янське, ще в суботу до дня міста там відкрили, після великої реконструкції, Центральний парк.
Два дні я чекав, що буде про подію інформація на центральних ЗМІ, анонс відкриття висів на сайті Кам'янської міської ради, здається, ще з 5 вересня.
Гляньте фото, і скажіть, скільки з вас про дану чудову новину чули по центральним ЗМІ? А скільки дізнається з ось цього посту? ДВА ДНІ, я за ДВА ДНІ по моніторингу укртві так нічого і не дочекався. Можливо, не бачив, не знаю, я шукав, чекав новини.
Зате, що я чув ці два дні по ЗМІ? Вірно: "сакашвілісаакашвілісаакашвілі". Такі от справи. А ремонт такий великий там зробили вперше за 40 років, наскільки я вичитав у старих матеріалах, ще коли той ремонт анонсували.
Посилання на місцеві сайти, звідки взяв фото:
http://dndz.gov.ua/ua/news/pg/180917227232782_p13/
http://sobitie.com.ua/novosti/centralnyy-park-kamenskogo-otkryt
http://nashreporter.com/society/park-v-kamenskom-otkryit/
Богдан Карпенко
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В дупі я мав ваші всі "анти-переанти корупційні" комітети, прокуратури, НАеБу, суди і т.д. Тільки плодити мотлох барижний на шиї народу. Є метод швидкий і безпрограшний. Нагадати, найем???
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И во главе непонятного рода компашки ЛБГТшное полутораметровое тельце на коньках и в папахе - Найем...
голимый развод от соевого Хуеранта...для лохов...
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Кто будет управлять предприятиями? Ты или еще какая-то кухарка?
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Николай Выговский (Общественный движения ЧЕСТНО),
Светлана Залищук (БПП),
Юрий Левченко (внефракционный),
Сергей Лещенко (БПП),
Александр Леменов (Антикоррупционная группа РПР),
Мустафа Найем (БПП, Инициатива Реальных действий),
Егор Соболев ("Самопомич"),
Егор Фирсов (Альтернатива),
Виктор Чумак (внефракционный, Общественный рух Хвыля),
Виталий Шабунин (Центр противодействия коррупции)..
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