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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (87) Киев (18201) неприкосновенность (860) протест (5535) Найем (393) Чумак (114) Соболев Егор (406) Залищук (65) Шабунин (99) Фирсов (107) Левченко Юрий (6)

 20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем

найем

Цель акции заставить власти принять законопроекту по созданию антикоррупционного суда, о новой избирательной системе и по отмене неприкосновенности нардепов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"20 сентября, в 14:15 на Майдане Незалежности (возле Монумента Независимости) будет объявлено о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы - изменения избирательных правил, ограничения депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда", - рассказал он.

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Акция состоится 17 октября в столице и всех областных центрах Украины, а 20 сентября объявят начале мобилизации. По словам нардепа, акцию объявят: Николай Выговский (Общественный движения ЧЕСТНО), Светлана Залищук (БПП), Юрий Левченко (внефракционный), Сергей Лещенко (БПП), Александр Леменов (Антикоррупционная группа РПР), Мустафа Найем (БПП, Инициатива Реальных действий), Егор Соболев ("Самопомич"), Егор Фирсов (Альтернатива), Виктор Чумак (внефракционный, Общественный рух Хвыля), Виталий Шабунин (Центр противодействия коррупции).

"Ограничение неприкосновенности народных депутатов (законопроект No 6773), с одной стороны, позволит привлекать их к уголовной ответственности на общих основаниях, с другой - сохранит индемнитет - отсутствие возможности преследования в результате их политической позиции и высказываний. Изменение избирательных правил предусматривает отмену смешанной избирательной системы, созданной в 2011 году в интересах режима Януковича, и внедрение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. Для этого необходимо безотлагательно принять законопроект No 1068-2. Это важная часть коалиционного соглашения, международное обязательство Украины и предвыборное обещание Президента Порошенко, что является залогом качественного обновления политической элиты Украины. О необходимости создания антикоррупционного суда свидетельствуют десятки переданных в Соломенский райсуд Киева коррупционных дел в отношении политиков топ-уровня, которые действующие служители Фемиды не могут оперативно и беспристрастно рассматривать. Сегодня в парламенте находится законопроект No 6011, регулирующий создание соответствующих судебных институтов. Зато команда Президента Порошенко усиленно проталкивает запуск антикоррупционных судов в форме палат, которые по формату работы ничем не будут отличаться от действующих судов", - пояснил Найем цель акции.

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20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем 01
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хорошее, правильное дело
давно пора, лет 25 назад уже как,
как только щас будет с этим ?
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Да ті ж самі ..., дерьмократи-зрадофіли, члени сєкти святохо Міхуйла і святой Блюїї..., зрадоботи-зрадоботи.
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- Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса Фортуны.(c)
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Да шевелить надо уже давно это коррупционное кубло. Превращают страну в полицейское государство с полной властью одного клана. Чем от яныка отличается, только образованностью, лицемерием и цинизмом. Тот просто грабил, а эти зарплаты ментам, судьям, прокурорам...При этом нищенские пенсии, зарплаты врачей, преподавателей....Негодяи!
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как это чем? то были донецкие, теперь - винницкие ))))))
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Та не кажіть, кожет патрійот-зрадойоб має право і священий обовязок бити поліцейського - це вершина диктатури поліцейської держави.
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2013-2014? Или тогда можно было ну чтоб до власти добраться?
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Короче требовать выполнение Шоколадником его предвыборных обещаний. Как прикольно, все время одно и то же. Когда лезут к корыту говорят одно, а по факту происходит совсем другое.
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навряд чи забули, тому - дай боже нашому теляті вовка з'їсти
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Выгоден ион и яйценюк с шоблами. Геноцид народа Украины с такими пенсионными и медицинскими рехформами, отупление нации с такими "рехформами" образования.....
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А терпилы пусть еще немного поверят, шо их расстреливал спецназ Яныка, а не их собственные нынешние фюреры!

20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем - Цензор.НЕТ 6057
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4мя костями-ЗА!Не только в Киеве но и везде,даже в маленьких селах сделать акции с видеофиксацией мнения украинцев об нонешних обожравшихся лукавых!
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це добре!!!
але, що з судами? та іншими "право-охоронними" органами - питання вже перезріло,
й може вибухнути... панів)) депутатів це не лякає?
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А по импичменту? Что, однотуровый и тут не при делах?
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Чергові понти. Нічого з цього на вийде, а слово "реформа" вже стало як матюк якийсь. Допоможе тільки чарівний пендель.
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Благо, сейчас жизнь совсем другая, чем при яныче! сытно, тепло, демократично и нет кровавого режима
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давно пора. и люстрационных контейнеров побольше притащите.
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Тут контейнеры не помогут. Лучше предложить подарочные наборы из мыла душистого и веревки пушистой, и каждому персональный фанарный столб.
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Да уж, как Запад уговаривает Петю начать бороться с коррупцией, но Петя держится стойко! А ведь если не сломать хребет коррупции, то ни о каком нормальном развитии страны даже не стоит говорить.
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Да всем насрать. Никто не пойдет, тем более за Наемом.
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" Пресс-секретарь Саакашвили категорически опровергла все обвинения в антисемитизме
"Это всё вонючие жиды, которые взломали мой аккаунт", - подчеркнула она."
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Найем... собирает майдан... А кто этот авторитетный лидер народных масс?
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О! Доброе утро! Одному "неуиноуному", освобождённому вчера в зале суда Черноморска, уже успели проломить голову;

Евгений Ростовский
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Наем будет размазывать то,что должна делать власть и органы, которых насоздавали целую кучу....это проект рошена ....снять ответственность с бездипломного генпрокурора.полиции.сбу.набу.сап.ит.д которые сидят ,кровососами на украинском народе и все переложить на народ,,,
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а нахрен тогда такая власть нужна,которую нужно заставлять работать,не проще ее отправить на Ростов к витьку овощу
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между сифилисом и гонореей выбор невелик,нужен механизм объявлять импичмент власти и отправлять ее на свалку или в тюрьму,не справляешься,давай,до свидания
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Чому в українських ЗМІ немає гарних новин

Ось чудовий приклад проблеми роботи ЗМІ в Україні.

Кам'янське, ще в суботу до дня міста там відкрили, після великої реконструкції, Центральний парк.
Два дні я чекав, що буде про подію інформація на центральних ЗМІ, анонс відкриття висів на сайті Кам'янської міської ради, здається, ще з 5 вересня.
Гляньте фото, і скажіть, скільки з вас про дану чудову новину чули по центральним ЗМІ? А скільки дізнається з ось цього посту? ДВА ДНІ, я за ДВА ДНІ по моніторингу укртві так нічого і не дочекався. Можливо, не бачив, не знаю, я шукав, чекав новини.
Зате, що я чув ці два дні по ЗМІ? Вірно: "сакашвілісаакашвілісаакашвілі". Такі от справи. А ремонт такий великий там зробили вперше за 40 років, наскільки я вичитав у старих матеріалах, ще коли той ремонт анонсували.
20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем - Цензор.НЕТ 4182
20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем - Цензор.НЕТ 1914
20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем - Цензор.НЕТ 4036
20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем - Цензор.НЕТ 1751
Посилання на місцеві сайти, звідки взяв фото:
http://dndz.gov.ua/ua/news/pg/180917227232782_p13/
http://sobitie.com.ua/novosti/centralnyy-park-kamenskogo-otkryt
http://nashreporter.com/society/park-v-kamenskom-otkryit/

Богдан Карпенко
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Донбасс кроме самих жителей никого не интересует. К вам утрачено доверие на десятилетия.
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Ну вот и культурный Донбасс откликнулся)))) Ошиблась, признаю. Хорошая затравочка для донбасского быдла сработала.
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Ще у 2012-му в Дніпрі пропонував своїм знайьомим по Майдану свій маленький плакатик: "Міняю Дамбас на ЄС і НАТО". Мене не підтримали і плакат я не виставляв. Але хочу своїм знайьомим сьогодні поставити теж питання і подивитись на їх реакцію
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Как соевые опустили планку у людей...с каких это пор в стране где делали ракеты, ремонт парка является событием государственной важности?
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а решта судів хай собі будуть корупційними?))
В дупі я мав ваші всі "анти-переанти корупційні" комітети, прокуратури, НАеБу, суди і т.д. Тільки плодити мотлох барижний на шиї народу. Є метод швидкий і безпрограшний. Нагадати, найем???
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У зашкваренных по самое не могу типа борцунами с коррупцией деньги закончились,грантоедам не хватает на ремонты домов и квартир что понакупали за миллионы непонятно откуда взявшейся капусты,так что опять на заработки
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а чому транспарант не українською мовою?!.. мабуть фото з Бамбаса за 2014 рік..
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если уже пришелец и бппровец най ем собирает Майдан - значит понимают, что столбами пахнет- и опять хотят янука 2 заменить на янука 3, чтобы сохранить систему воровства и шеи канкретных мафиози.
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Хммм,.. БПП...Самопомощь... БПП...БПП...
И во главе непонятного рода компашки ЛБГТшное полутораметровое тельце на коньках и в папахе - Найем...
голимый развод от соевого Хуеранта...для лохов...
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Лещенко и Найем в этом списке как раз и смущают. Два беспринципных приспособленца. Оказывается, что перед тем, как засветиться в списках БПП, эти два брата-акробата вели переговоры с Батькивщиной.
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щось дуже пізно Наєм спохватився.... де він був три роки тому.. і чому це в його списку нема закону про імпічмент президенту, який також грозилися прийняти ще хузна коли
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акция в поддержку реформы...отпрошусь на работе на акцію..дело нужное
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Полит реформа - это очковтирательство. Пока не уничтожат олигархов и не отстранят от власти всех нынешних и бывших, лишив их права избирать и быть избранным: всех, кто был до 2014 Депутатом ВР, Министром, Премьер-министром, Президентом, толку не будет, все Майданы заканчивались тем, что олигархи и дальше продолжали править. Народу всегда показывают шоу, создавая иллюзию изменений.
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А зачем уничтожать олигархов?
Кто будет управлять предприятиями? Ты или еще какая-то кухарка?
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Уважаемый, потрудись узнать определение понятия олигарх, а потом будешь их защищать.
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А ты разницу между бизнесменом и олигархом не знаешь? Нужно чтобы олигарх стал простым бизнесменом и не расставлял своих людей на госдолжности!
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Оказывается, для взяточников нужен особый суд? И для убийц нужен особый суд. И для нвсильников. А как нужен особый суд для нарушителей ПДД! Дебилы, бля, однотуровые. Мозги включайте!
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Да, пока коррупция в Украине цветет, благоухает и правит балом суд коррупцитонный очень нужен. И правильно Запад на этом настаивает. Но Петя не хочет, он вообще только на словах борец с коррупцией, а на деле наоборот.
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вообще-то, от говорил про антикоррупционную палату при существующих судах, как это есть в большинстве развитых стран. но раз народ желает отдельную инстанцию, придётся дополнительно набирать судей на немалые оклады из налогов граждан, так мечтающих куда бы свои деньги ещё выкинуть.
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Не трынди, это нормальная практика в мире иметь спецсуды. Я считаю что судья не должен судить семейные разводы и коррупционные дела на миллиарды одновременно! По чему нет универсальных врачей от всего? тело-то одно
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Сьогодні будь яка політична акція, яка не називається "За дострокові президентські вибори", є акцією проплачених порохоботів, що відволікають людей від головного
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Извините, но только Президентские, это глупо. Гнать надо всех.
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Парламентські будуть відразу, як Юлін генпрокурор Шишкін садить Баригу, Кроля, Гройсмана і декілька тисяч їхньої шобли охендовських на довічне з конфіскацією. По новому закону про вибори
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Потом обычно не наступает и кто Вам, что новый закон о выборах приведет к посадкам?
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Херанта нема-можна й помайданити тихенько,бо свят місце пустим не буває-осінь має горіти!
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прикольный фарс!!!.. акцию объявляют коррупционеры-балаболы и провокаторы, которым 0% доверия:
Николай Выговский (Общественный движения ЧЕСТНО),
Светлана Залищук (БПП),
Юрий Левченко (внефракционный),
Сергей Лещенко (БПП),
Александр Леменов (Антикоррупционная группа РПР),
Мустафа Найем (БПП, Инициатива Реальных действий),
Егор Соболев ("Самопомич"),
Егор Фирсов (Альтернатива),
Виктор Чумак (внефракционный, Общественный рух Хвыля),
Виталий Шабунин (Центр противодействия коррупции)..
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Не трынди, это нормальные люди с нормальными требованиями, доверия нет к ПАП
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а погромы и линчевания будут?? Если нет то и начинать не стоит
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Серливе бидло, що з переляку побігло у Травні 2014-го водинтур, тепер придумують різні акції, компанії, щоб шмат лайна на голові якось прикрасити. Це лайно треба струшувати з голови, а не прикрашувати!!!! На дострокових президентських. Які треба масово вимагати. На цю осінь.
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снять неприкосновенность, разогнать и избрать 200 новых - вот и вся реформа с мобилизацией...
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Гарний врожай гречки?і піпел тонус втратив, якийсь шатун у ньому завівся, настала пора підманити і у...стойло😊і гроші не це не закінчуються. Ціна питання -рота парашютистів, вуйко Піночет, по чотири магазини набоїв і на наступний день країна буде кращою за Сингапур..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины20 сентября на Майдане Незалежности объявят о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку крупной политической реформы, - Найем
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