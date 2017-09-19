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Все про:армия РФ (6833) Лукашенко (1683) учения (2074)

 20 сентября Лукашенко вместе с представителями высшего командования ВС РФ будет наблюдать за учениями "Запад-2017"

лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 сентября примет участие в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2017".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

"Планируется, что глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего учения на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский. Кроме президента, на полигоне ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации, иностранных наблюдателей и дипломатов", - отмечается в сообщении.

Со смотровой площадки президент оценит достигнутый уровень взаимодействия войск при ведении оборонительного боя.

18 cентября президент РФ Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на совместные российско-белорусские учения Запад-2017.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об учениях "Запад-2017": Нападать ни на кого не собираемся. Есть совместная группировка Беларуси и России: мы ее будем учить воевать

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официальнозаявленоучастие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.
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Фото называется-усатая проститутка моргает клиенту
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Лука на картинке показывает Белорусского медведя, как бы намекая Всрасии на наличии у него Беловежской Пущи.
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А вдруг автоматчики за спиной в кадр случайно попадут?!
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Кацап ,немає такоє країни Білорусія. Є Білорусь.
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Династическое наследование престола то такое...
20 сентября Лукашенко вместе с представителями высшего командования ВС РФ будет наблюдать за учениями "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 1466
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там скоро Сурков будет на троне сидеть-а лукашенки попадут в аварию
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Могет ещё и фекалии после Рациянских военных продегустировать..... На предмет соответствия...
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Лучше пусть считает откупные для Вейшнории!
Жыве Вайшнорыя!
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А вот наш новый катерок вместо Лани. Знаете, что настораживает - нет места для посадки дрона(разведка в беговой зоне). И ЗУ вероятно можно было бы сместить ближе к консолям с ПКР, а не делать отдельную стойку???(вариант).20 сентября Лукашенко вместе с представителями высшего командования ВС РФ будет наблюдать за учениями "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 8896
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Колхозник будет наблютать на анексией Белоруссии....стадо белорусских баранов будут радостно блеять о братьях
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Надеюсь, наши воины проявят свои лучшие качества, не посрамят своих предков литвинов, добывавших в бою свою славу.
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Ээээ, батенька, где ты у себя в Белоруссии воинов увидел? Воины стоят на ЗАЩИТЕ СВОЕЙ ЗЕМЛИ, как ВСУ и НГУ, а не лижут попу плешивому карлику накаченному ботоксом, как дешёвая престарелая проститутка.
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Надо не только стоять. Пользуйтесь случаем, пока мы отвлекаем и освободите Крым.
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Да вы батенька стратег! Ваша фамилия не Наполеон?
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Ох и знатно били литвины в 1514 году московитов под Оршей.
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Кого мы только не били. Но сейчас мы проводим миролюбивую политику. Добрым словом можно добиться гораздо большего.
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и чего вы доюились-живете на российские деньги
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а почему ты, кацап, серун на форуме, вообще расписываешься за литвинов?
и что ты, кацап, бить мог?
только баклуши бить кацапы и способны...
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предки литвинов в гробу переворачиваются когда их внуков готовят на убой для удовлетворения прихотей ордынцев, а униженные внуки ещё и шестерят московитам...
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Председатель колхоза что то понимает в военном деле?
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Ну а нам яка справая,що буде робити цей #уйловський попихач,нехай хоч на голові стоїть...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом20 сентября Лукашенко вместе с представителями высшего командования ВС РФ будет наблюдать за учениями "Запад-2017"
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