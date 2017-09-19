 20 сентября Лукашенко вместе с представителями высшего командования ВС РФ будет наблюдать за учениями "Запад-2017"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
"Планируется, что глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего учения на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский. Кроме президента, на полигоне ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации, иностранных наблюдателей и дипломатов", - отмечается в сообщении.
Со смотровой площадки президент оценит достигнутый уровень взаимодействия войск при ведении оборонительного боя.
18 cентября президент РФ Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на совместные российско-белорусские учения Запад-2017.
Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официальнозаявленоучастие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.
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Жыве Вайшнорыя!
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и что ты, кацап, бить мог?
только баклуши бить кацапы и способны...
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