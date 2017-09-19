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 МИД Латвии: "Российско-белорусские учения "Запад-2017" нельзя рассматривать изолированно от аннексии Крыма"

учения

Латвия внимательно следит за ходом военных учений "Запад-2017", которые проводятся Россией и Беларусью, в контексте общей ситуации в области безопасности, в частности – действий России в Украине и в аннексированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом говорится в комментарии МИД Латвии, предоставленном его пресс-секретарем Гинтсом Егерманисом.

"Латвия внимательно следит за процессом подготовки учений "Запад-2017", оценивает ход учений и анализирует результаты... "Запад-2017" нельзя рассматривать изолированно от сегодняшней ситуации в области безопасности в целом и действий России, начиная с событий в Украине и аннексии Крыма", - утверждается в комментарии ведомства.

"Каждая страна имеет право проводить военные учения, но важно, чтобы они проводились в соответствии с международно признанными нормами", - подчеркнул латвийский МИД.

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Внешнеполитическое ведомство Латвии также отметило важность того, чтобы Россия в полной мере уважала существующие механизмы и лучшие практики достижения транспарентности, как это предусмотрено Венским документом.

"С учетом прошлого опыта российских военных учений (сценарный характер, масштаб, близость к границам), серьезной проблемой этих учений является недостаток прозрачности", - говорится в сообщении.

Согласно комментарию, Латвия и ее союзники в ходе совместных военных учений обращают особое внимание на меры достижения транспарентности, "чтобы избежать недоразумений и ненужной напряженности".
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Зіхід2013завершився анексією Крима.Цей Захід теж якийсь підозрілий
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путин нашел дополнительное пушечное мясо в Белорусии
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МИД Латвии представляет только себя и своих хозяев в США.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМИД Латвии: "Российско-белорусские учения "Запад-2017" нельзя рассматривать изолированно от аннексии Крыма"
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