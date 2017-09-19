EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  5005  42
Все про:Киев (18199) Кличко (2727) скандал (5069) чартер (24) застройка (612) Мыкытась (11) Столар (6) НАПК (511)

 НАПК проверяет полет Кличко на чартере со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром

кличко

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) инициировало проверку данных, опубликованных в расследовании программы "Схемы" о совместном полете городского головы Киева Виталия Кличко и столичных застройщиков частным самолетом из Неаполя.

В письме агентства, поступившем в редакцию, говорится, что НАПК начало сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Приведенные факты могут содержать признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, установленных статьями 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения дара (пожертвования). - Ред.) и 172-7 (нарушение требований о сообщении о конфликте интересов. - Ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в письме НАПК с просьбой предоставить материалы проведенного журналистского расследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэр Киева Кличко летает на чартере со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром. ФОТО+ВИДЕО

Ранее программа "Схемы" зафиксировала, что мэр Киева Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками. Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта "Борисполь" вышли мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Мыкытась с женой. На борту самолета была и Мария Казанцева. Она фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.

Также журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам этого чартера из Неаполя. В списке пассажиров самолета оказался Вадим Столар - экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах. В комментарии программе мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за аренду чартера платил Мыкытась. По словам Кличко, он случайно встретил на улице в Неаполе Максима Мыкытася и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Мыкытась летел прямым рейсом. Зато народный депутат Максим Мыкытась сообщил, что также не платил за весь чартер, а только приобрел билет: "Я только платил за те места, которые были оплачены. Я сидел, я же не стоя там летел. Я сидел в своем кресле. Вот за него я и заплатил", - заявил Мыкытась. Как он оказался в одном самолете с Кличко и Столаром, народный депутат Мыкытась сообщить отказался, объяснив, что это "личный вопрос". В счете за перелет, который Виталий Кличко отправил журналистам, указано, что мэр Киева должен оплатить 1500 евро без НДС на счет компании Tango limeted, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Журналисты обратились к компании AirPink, которая предоставляет в аренду самолет, которым воспользовались Кличко, Мыкытась, Столар и Казанцева, с вопросом, существует ли возможность приобретения отдельного билета на чартер. Компания опровергла такую ​​возможность. Также в AirPink сообщили, что перелет самолета Неаполь - Киев стоит 13 300 евро.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
НАЗК на зараз ані риба,ані м'ясо.Результати його діяльності нульові.Реформувати потрібно як слід
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до чого тут НАЗК? в темі НАПК перевіряє педаліка
 показать весь комментарий
Ответить
 
- До свиданья, -- холодно молвил Остап, -- и, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете. ©
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Пєрестаньтє чудіть, - невозмутімо отвєтіл Кранкен. - За вамі уже виєхалі.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну реально- откуда у бедного мэра деньги на самолет, если нет денег автобус
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо такое ? Виталька все аплатил......па льготнаму тарифу, как кент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вспомни как чартерами крячко перевозил баксы во время изестных событий 2014 г и... вот ещё хорошо забытое старое как работает любимый мэр КУКУЕВЛЯН Это из СМИ Стало известно, что в 2016 году столичный мэр умудрился сходить в отпуск 12 раз! В общей сложности он отдохнул 103 дня, разбив это время на 12 частей.В 2016 г. Кличко побывал в Амстердаме, Берлине, Каннах, Флоренции, Нью-Йорке, Киото, Чикаго и др. Прошедший год, можно сказать, киевский мэр трудился весьма интенсивно, ведь в 2015 году он отдыхал еще больше. В 2015 году на работе его не было 118 дней! То есть на 15 дней больше, чем в 2016 -м.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И где тут состав преступления??Это из серии собака и яйца
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А про путешествие шокобарыги и его ручного боксера к Фирташу ничего не хотят проверить?))) Мафия дешевых клоунов)))БЕТМЕН где ты??? Вали уже эту банду породжокера!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко їхав за свій рахунок,а дупутат Сергій Квартирович обідав за рахунок Григоришина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отак "наши" керманычи в Европу хотят.....
бабло косить им сподручнее, жлобы грёбанные...
для показухи прокатятся для камер на велике, как ленин бревно носил и всё.....
далее всё папацански, с шиком да с ворами-уркаганами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а "соответствующие органы", к всеобщему "удивлению", ничего "не найдут".)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дмитрий Фирташ дал показания в суде Вены под присягой о том, что он якобы финансово поддерживал во время выборов 2014 года Президента Украины Петра Порошенко, а также мэра Киева Виталия Кличко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не дивно. Фірташ під присягою може навіть "зізнатися", що він ніякий не олігарх, а бідненький такий собі український бюджетник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Відбиті мізки не дозволяють цьому послідовнику Космоса приймати правильні рішення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отбитоголовый ублюдок, продажная корупционная тварь!!! А когда-то был боксёром.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россияне способны одновременно смеяться над Кличко, упавшим с велосипеда, и умирать в машине скорой помощи, пропускающей собянинский кортеж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раньше было можно. Теперь, что изменилось? Кум путинский -вообще летает в страну, которая воююет с нами и ничего. А тут? На попутке подбросили боксера с тренировки😊и столько пустых разговоров....на велике он уже светился, типа как пипел. Хотел с кравчучкой, но ...слишком длинный 😊
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Мыкытасем и Столаром " --- Ну у вас и фамилии я вам скажу, прям как уркагановские погоняла. Тьху ты б...ть !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что они напроверяют?! Кличко боксёр живущий в своей реальности, застройщики ублюдки гробящие Киев. Кличко встретил Стаса Медведенко в мэрии и был очень удивлён, говорит что ты многократный чемпион НБА с Лейкерс делаешь в Киеве, а у Медведенко своя баскет школа, детские команды разных возрастов...Кличко ему сказал что он глупый и Кличко всё равно свалит в США в свои виллы на побережье...Вот как то так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не тормозите, виллы в Лос Анжелесе, а там всё ОК, пока что.
 показать весь комментарий
Ответить
 
КЛИЧКО В КИЕВЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ БОЛЬШЕ ЗАРАЬАТЫВАЕТ , чем мордобоем .
Градостаительных ОТКРЫТЫХ Советов нет- ПОРТЯТ КИЕВ ВТИХУЮ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Луший мер, Леня и его молодая команда(уже слегка состарившаяся) Следы на асфальте по всему Киеву оставила!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть миллионы или нет,а воровать и загребать откаты будешь всё равно. Ведь по натуре-дерьмо. То же и пэци касается с дружками. И когда говорят,мол ц этих уже всё есть и им хватит,то это вызывает лишь печальную улыбку. Долларовые наркоманы никогда не остановятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если он так близко сошелся с данными застройщиками, значит получал взятки и покрупнее
НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ, что его бывший первый зам Никонов имеет фирму совместно с Алиевым и является личным застройщиком Фирташа . Кстати офис Дэтэк азметова находится в одном здании с офисом Никонова .( вроде).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ще пан Клічко полюбляє штрафувати пенсіонерів, у мене зняли із пенсії до Нового року 500грн і після Нового року 500грн.

За Клічка я раніше чуть не розірвав свої старі туфлі- коли безплатно за нього агітував своїх сусідів...
Дякую за підтримку пенсіонерів, пане Клічко...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ахірєть. Оце "компромат"!
Не вдається... Накопати хоч що-небудь не вдається...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК проверяет полет Кличко на чартере со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти