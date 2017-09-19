 НАПК проверяет полет Кличко на чартере со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром

В письме агентства, поступившем в редакцию, говорится, что НАПК начало сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Приведенные факты могут содержать признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, установленных статьями 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения дара (пожертвования). - Ред.) и 172-7 (нарушение требований о сообщении о конфликте интересов. - Ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в письме НАПК с просьбой предоставить материалы проведенного журналистского расследования.
Ранее программа "Схемы" зафиксировала, что мэр Киева Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками. Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта "Борисполь" вышли мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Мыкытась с женой. На борту самолета была и Мария Казанцева. Она фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.
Также журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам этого чартера из Неаполя. В списке пассажиров самолета оказался Вадим Столар - экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах. В комментарии программе мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за аренду чартера платил Мыкытась. По словам Кличко, он случайно встретил на улице в Неаполе Максима Мыкытася и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Мыкытась летел прямым рейсом. Зато народный депутат Максим Мыкытась сообщил, что также не платил за весь чартер, а только приобрел билет: "Я только платил за те места, которые были оплачены. Я сидел, я же не стоя там летел. Я сидел в своем кресле. Вот за него я и заплатил", - заявил Мыкытась. Как он оказался в одном самолете с Кличко и Столаром, народный депутат Мыкытась сообщить отказался, объяснив, что это "личный вопрос". В счете за перелет, который Виталий Кличко отправил журналистам, указано, что мэр Киева должен оплатить 1500 евро без НДС на счет компании Tango limeted, зарегистрированной на Сейшельских островах.
Журналисты обратились к компании AirPink, которая предоставляет в аренду самолет, которым воспользовались Кличко, Мыкытась, Столар и Казанцева, с вопросом, существует ли возможность приобретения отдельного билета на чартер. Компания опровергла такую возможность. Также в AirPink сообщили, что перелет самолета Неаполь - Киев стоит 13 300 евро.
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бабло косить им сподручнее, жлобы грёбанные...
для показухи прокатятся для камер на велике, как ленин бревно носил и всё.....
далее всё папацански, с шиком да с ворами-уркаганами
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Градостаительных ОТКРЫТЫХ Советов нет- ПОРТЯТ КИЕВ ВТИХУЮ
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НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ, что его бывший первый зам Никонов имеет фирму совместно с Алиевым и является личным застройщиком Фирташа . Кстати офис Дэтэк азметова находится в одном здании с офисом Никонова .( вроде).
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За Клічка я раніше чуть не розірвав свої старі туфлі- коли безплатно за нього агітував своїх сусідів...
Дякую за підтримку пенсіонерів, пане Клічко...
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Не вдається... Накопати хоч що-небудь не вдається...
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