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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5749) Порошенко (13835) США (13430)

 Россия нелегальной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины полностью разрушила послевоенную мировую безопасность, - Порошенко

Президент Петр Порошенко во время посещения Военной академии "Вест-Пойнт" отметил, что Украина борется и за свою землю, и за свободу всего мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства Петр Порошенко заявил во время выступления в Военной академии США "Вест-Пойнт".

"Весь мир с нами и у нас есть эффективный инструмент - санкции против российской экономики", - отметил Глава государства, отвечая на вопросы участников встречи. Он отметил, что санкции против России являются инструментом, который заставляет ее сесть за стол переговоров. Петр Порошенко рассказал о начавшихся переговорах по миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Россия нелегальной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины полностью разрушила послевоенную мировую безопасность, - Порошенко 01
Фото: сайт пресс-службы Президента

"Россия нелегальной аннексией Крыма и агрессией на Востоке моей страны полностью разрушила послевоенную мировую безопасность, которая базировалась на Совете безопасности ООН. Поскольку один из постоянных членов Совбеза, который имеет право вето, стал агрессором. Поэтому мы должны решить, как реформировать мировую систему безопасности", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - Порошенко. ФОТОрепортаж

По словам Президента, наиболее эффективным инструментом на сегодняшний день остается НАТО.

Глава государства также напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала, получив гарантии безопасности от стран Будапештского меморандума, который должен был обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Его подписали ряд стран, в том числе США.

"Однако мы сейчас должны доказывать, что система нераспространения массового оружия должна работать. В противном случае каждый год будут возникать новые Северные Кореи", - отметил Петр Порошенко, отметив важность трансатлантического единства и солидарности с Украиной.
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Може,у Вест-Пойнті зроблять щось суттєвіше.ніж в ООН,де лише виражають глибооооооооку стурбованість!
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"Россия нелегальной аннексией Крыма.."

а аннексия может быть легальной..?
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кондитер читает спич, даже не ознакомившись
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Може- якщо "вєжлівих людєй" не застосовувати.
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Ане́ксія (лат. annexio - приєднання) - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія - один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.
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Невістка😊якби українські та всі інші керманичі своїх країн, а особлиао укрпїнські займались не своїми шкурними гешефтами, а будували державу, то не було б оцих реляцій про те що світ на межі....а ті хто привів до цього ситно їдять та солодко сплять ...не треба гнати хвилю.
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петро, ну как ты так плохо можешь говорить о своих торговых партнерах ??!!
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Ну чО за росія? РФ є на політичній мапі, а росія це погонялово - кликуха така. Ну не гоже на такому рівні на фені то ботать.
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офф топ

В ФБР прослушивали экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа до и после президентских выборов
Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN. Согласно этим данным, за встречами и переговорами Пола Манафорта следили на основании скрытых санкций суда. По сведениям источников, некоторые из собранных данных наводили следователей на мысли, что Манафорт мог «призывать русских помогать» кампании Трампа.
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уже 10000+- украинцев ето доказали своими смертями....

иногда я петю просто ни видеть ни слышать не могу......
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Редкий случай --- правильно сказал....Если бы и ещё и дела были правильны -- тогда вообще -СУПЕР.... ЯО нужно срочно восстанавливать!!!! Средства их доставки - тоже!!! Только так Путик и другие пацакские лидеры угомоняться...... Их не заботит судьба миллионов людей - их заботит только своя жопа...
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послевоенную - это после вьетнамской войны, или войны по разделению Югославии, или американского вторжения в Ирак? Уже столько войн произошло, что не ясно после какой
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Не, я таки не выдерживаю. Шо тут непонятного??? Он выступил в лучшем военном учебном учреждении в Мире! Мне даже неинтересно что он там говорил. Это, как щас стало модно болтать в СМИ: Мощный Сигнал. Мощнее- не бывает. Украина- ориентируется только на США. А в свете этого, и объяснимо вот это:

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Европейскому Союзу необходимо снять санкции с Российской Федерации.
В частности, Борисов заявил, что со следующего года Болгария председательствует в Совете ЕС и будет там работать над отменой антироссийских санкций.(с)

"Мы говорим о том, что мы должны хорошо и прагматично работать, чтобы иметь российских туристов, чтобы иметь интерконнектор с Россией для европейского газового хаба и чтобы вместе бороться с терроризмом ", - резюмировал Борисов.
Как сообщал "Обозреватель", ранее министр иностранных дел Германии ​Зигмар Габриэль заявил, что если на международном уровне будет достигнуто соглашение о прекращении огня на востоке Украины, то санкции против России нужно снимать.(с)
Это, таким образом- второй. Если последует третий- то выводы сделайте сами. Они- однозначны.


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Добряче горітиме найближчі дні...
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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Тоже мне, нашёл перед кем хвастаться собственной трусостью, барышничеством и неспособностью решить вопросы организации обороны. Получается, что если бы паРаша, вдруг решила "вернуть" себе Аляску, то эти выпускники должны были не воевать за собственную свободу и независимость, а трусливо ждать заключения позорной "Ванкуверской капитуляции"? Да они его презирают!
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и ждать пока тюлени Аляски проведут выборы, чтоб "присоединится" к Камчатке?
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A
BREAKING NEWS!!! Стало известно имя командира диверсионной группы бакланов, склевавшей крышу Зенит-Арены, и цель совершённой диверсии!!

Россия нелегальной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины полностью разрушила послевоенную мировую безопасность, - Порошенко - Цензор.НЕТ 156
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РАБссия Мацковия нелегально нахваталось всяких Якутий Чечений,Татарий,Мордовий Калмыкий чукчей и прочих СаРаев,а что делать с ними понятия не имеет.
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Медики пару тыс. в эти минуты вышли на Майдан, видимо медреформа не устраивает, которую Супрун делает.
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На севере Москвы в одном из подъездов дома найдена сумка с бонбой по Дмиттровскому шоссе....Принуждение к страху Аля-улица Гурьянова,Каширка...
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Доброго ранку та гарного настрою, панове!
Гадаю, треба буде подивитись:

Министерство культуры не позволит очернять фигуру Сталина с помощью комедий
Россия нелегальной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины полностью разрушила послевоенную мировую безопасность, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3970
Судьба британской комедии о жизни советской верхушки сталинских времен может осложниться в случае, если эксперты сочтут, что лента искажает историю, рассказал Би-би-си глава общественного совета при министерстве культуры России Павел Пожигайло.

По его словам, совет будет уделять повышенное внимание британской кинокомедии, которая изображает жизнь советской верхушки при Сталине, и может после повторной экспертизы рекомендовать не давать фильму прокатное удостоверение. По мнению Пожигайло, в фильме может содержаться фальсификация истории...

Глава совета опасается, что фильм может возмутить коммунистов, которые будут требовать его запрета, а в случае, если фильм не запретят - пойти на крайние меры.

"Мы имеем возможность в этой ситуации посмотреть фильм вместе с экспертами до выдачи прокатного удостоверения, и соответственно высказать свою позицию, которая заключается только в одном - если этот фильм добавляет к "Матильде" еще больше накала страстей, то, я считаю, этого делать не нужно", - говорит Пожигайло.

Также, по мнению Пожигайло, фильм может быть частью кампании по "очернению российской истории", запущенной с Запада. При этом он оговаривается, это это его личное мнение.

"Если это очередной подарок России с Запада, где высмеивается и поливается грязью какая-то очередная российская историческая фигура, то естественно, возникает чувство неприязни, тем более, что это снято не в России. Если мы говорим о Сталине, то уж эту фигуру, мне кажется, рисовать в шутливом тоне неуместно", - продолжает Пожигайло... "В случае его запрета, российский зритель много не потеряет, считает Пожигайло. "Если это очередная низкопробная клюква и провокация, то зачем нам такой фильм?" - говорит он...

"Смерть Сталина" снята по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина, которые выходят по сей день. Главными героями киноленты стали Никита Хрущев, которого сыграл Стив Бушеми, Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), а также пианистка Мария Юдина (ее сыграла актриса Ольга Куриленко).

Возможные проблемы с прокатом фильма в России уже комментировали в Кремле. "Я, честно говоря, не знаю, что это за фильм. Минкульт всегда чрезвычайно ответственно подходит к выдаче прокатных удостоверений", - заявил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Барылина Матильда разрушит РАБссию Педофила....
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Московский суд отказал семье Рауля Валленберга в ознакомлении с материалами его дела
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отказался удовлетворить иск родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России с требованием предоставить информацию о его судьбе после ареста в 1945 году.

"Суд решил: в удовлетворении исковых требований Мари Эльсы Дюпюи отказать в полном объеме", - огласила решение судья Ирина Афанасьева в понедельник.

Валленберг - шведский дипломат, спасший жизнь десяткам тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой войны, был арестован советскими властями в 1945 году.

По официальной версии российского правительства, он умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Эта версия вызывает сомнения у историков, поскольку существуют показания других заключённых, утверждавших, что они видели Валленберга или слышали о нем в 1950-е годы в других тюрьмах.

В октябре 2016 года семья Валленберга и группа исследователей из Raoul Wallenberg Research Initiative (RWI-70) представили российским властям официальный каталог открытых вопросов по делу шведского дипломата, однако власти в очередной раз отказали в доступе к архивам.

ОТСЮДА

Это странно. Когда в свое время кинокомпания направила в архив ФСБ просьбу предоставить мне как автору сценария доступ к следственному делу Н.И.Ежова, оттуда пришел отказ с мотивировкой: следственные дела для ознакомления предоставляются только родственникам и только касающиеся реабилитированных лиц (Ежов не был реабилитирован). В данном случае соблюдены оба условия: обратились родственники; Рауль Валленберг был реабилитирован Генеральной прокуратурой РФ в декабре 2000 года.
https://avmalgin.livejournal.com/7231645.html


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Про Валленберга мне ещё Батя рассказывал вначале 60-х годов...
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Надо было защищать свою территорию в Крыму -
согласно Конституции Украины .
А не назначать предателя -командующим Военно-Морским Флотом
указом от 01 марта 2014 года .
Имея 187 частей и соединений в Крыму - полностью оснащенных вооружением - боеприпасами и топливом -
имея там громадные склады "НЗ". для боевых действий и
72 (семьдесят два) боевых корабля на базах Крымского полуострова - отдать распоряжение "ВЫ там держитесь " - это ли не сдача своего народа и территории (вопрос).
Спарвка для ботов - Не надо - что там служили все местные предатели .
НЕ БЫЛО БОЕВОГО ПРИКАЗА для наших частей и подразделений -
открыть огонь по противнику...
Конечно лозунги вечная дружба - братья -россия - г а з - халява
превозмогли здравый смысл защиты .!!
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росія-це недогеографічне образованіе,яке повинно зникнути !!!!
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а в мире была безопасность ? в африке война не прекращается никогда, ближний восток постоянно воюет, откуда и беженцы, в европе только недавно югославию бомбили

это что ли мир ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия нелегальной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины полностью разрушила послевоенную мировую безопасность, - Порошенко
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