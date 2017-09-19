 Сутки в зоне АТО: террористы 14 раз нарушили перемирие, украинские воины жестко ответили врагу, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, основная активность противника вечером фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь боевики дважды обстреливали укрепления сил АТО из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подчеркивается, что украинские военнослужащие жестко отвечали врагу, заставляя соблюдать режим тишины. Кроме того, около 23 часов российские оккупанты выпустили 7 мин калибром 82 миллиметра неподалеку от Песков, а из вооружения БМП открывали огонь вблизи Зайцево.
На приморском направлении наемники применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.
На луганском направлении единственный обстрел наших позиций в сутки зафиксирован вблизи Новотошковского около 23 часов.
"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие. Во время 9 обстрелов силы АТО открывали огонь", - сказано в сообщении.
31 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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