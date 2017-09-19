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 Сутки в зоне АТО: террористы 14 раз нарушили перемирие, украинские воины жестко ответили врагу, - штаб

бой авдеевка

В конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, основная активность противника вечером фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь боевики дважды обстреливали укрепления сил АТО из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подчеркивается, что украинские военнослужащие жестко отвечали врагу, заставляя соблюдать режим тишины. Кроме того, около 23 часов российские оккупанты выпустили 7 мин калибром 82 миллиметра неподалеку от Песков, а из вооружения БМП открывали огонь вблизи Зайцево.

На приморском направлении наемники применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

На луганском направлении единственный обстрел наших позиций в сутки зафиксирован вблизи Новотошковского около 23 часов.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие. Во время 9 обстрелов силы АТО открывали огонь", - сказано в сообщении.

Сутки в зоне АТО: террористы 14 раз нарушили перемирие, украинские воины жестко ответили врагу, - штаб 01

Напомним, 17 сентября российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ.


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Одному з виправданих одеським судом проломили голову і вказали шлях до реанімації.Підтримую таке правосуддя!
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Це у випадку бездіяльності суду, а так краще їм сидіти.
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"Саша" доброго утра Вам и все нормальным форумчанам! Я с Вами не согласен... Ад, это, конечно, хорошо, горение - тоже... Но это слабовато для нас, "фошиздов"... Дело в том, что человек ощущает боль при сгорании только несколько минут - пока не сгорит кожный покров, в котором сосредоточены нервные окончания... Потом (если человек не умер от болевого шока), это просто обгорающий кусок мяса... А вот на колу, согласно со средневековыми немецкими хрониками, человек живёт до ТРЁХ дней, только время от времени теряя сознание... (поверьте человеку, разбирающемуся неплохо в судебной медицине)... Или Вы - сторонник "сопливого либерализьму"?..."Шурик, это же не наш метод!..."?!
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Частково Ви маєте рацію- та мене вчили вбивати ворога швидко та ефективно. На рівні умовних рефлексів вчили.
А так- згідний!
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козак - саша по всему имел в виду душу, которая минуя небо, прямо в пеклу попоидёт, а если о боли земной, то самая большая боль, когда одного за другим теряешь своих близких, а если ещё видишь их страдания перед смертью - это остаётса на всю жизнь, даже страшно подумать.
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Шоб вони повиздихали оті рогаті маскавіти та путін хуйло зі своїм коблом !!!! Гарного ролювання вам,Браття Українці,на расіянсько-фашиських окупантів!!!
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Шоб вам спокою не було ні на небі ні на землі, падлюки !!!
Сутки в зоне АТО: террористы 14 раз нарушили перемирие, украинские воины жестко ответили врагу, - штаб - Цензор.НЕТ 7964
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А нам тут вата говорила, що не можна сепарам відповідати.
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Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли по «ихтамнетам» шквальный огонь из не находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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Огневое принуждуние к соблюдению перемирия
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аж душа радуетса от таких слов - украинские воины жестко ответили врагу, главное правильно отвечает, хочетса думать, будет больше, на всегда неитрализованых сепаров, чем в прошлой неделе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСутки в зоне АТО: террористы 14 раз нарушили перемирие, украинские воины жестко ответили врагу, - штаб
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