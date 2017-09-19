 Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.
"Важная новость перед моей встречей с Президентом США Дональдом Трампом. Только что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018" (NDAA). В законопроекте предполагается выделить 500 млн. долларов для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны", - написал Президент.
По словам Порошенко, проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера: "В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства".
"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - написал Президент Украины.
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Ну вот свершилось, тихим сапом шажок за шажком, под хихиканние кацапни и протяжный вой зрадовни, Украина получает всё более обширную помощь в экономике и обороне, всё больше интегрируется а западные структуры. Как там Петя сказал про караван в этом году? Ну вы понели.
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