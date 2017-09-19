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 Политика Украины
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 Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине, - Порошенко

порошенко

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"Важная новость перед моей встречей с Президентом США Дональдом Трампом. Только что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018" (NDAA). В законопроекте предполагается выделить 500 млн. долларов для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны", - написал Президент.

По словам Порошенко, проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера: "В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о предоставлении Украине летального оружия США: "Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах"

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - написал Президент Украины.

Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине, - Порошенко 01




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проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера

Ну вот свершилось, тихим сапом шажок за шажком, под хихиканние кацапни и протяжный вой зрадовни, Украина получает всё более обширную помощь в экономике и обороне, всё больше интегрируется а западные структуры. Как там Петя сказал про караван в этом году? Ну вы понели.
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Кто бы не орал и не закатывал истерик наш Президент Петр Алексеевич Украину как пророк Моисей евреев вывел из московского рабства. Мы идем правильным путем сквозь терни и камни ,но мы идем а не стоим на месте как раньше.
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треба казати не моєю, а нашою, чи Трамп у цій зустрічі не прийматиме участь?
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Министр обороны США Мэттис обещал Украине всецелую поддержку в поставках вооружений,снаряжений для солдат и прочих технических перевооружений. КацаПсины Педофильной РАБссии блевотиной в Ютьюбе рыгають
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Извините я еще не завтракал. Приятного аппетита мне !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине, - Порошенко
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