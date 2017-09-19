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 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

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18 сентября в результате обстрела врагом позиций сил АТО двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ продолжают обстрелы позиций ВСУ, несмотря на "школьное перемирие", - украинская сторона СЦКК

За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО 01

Напомним, 17 сентября российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ.


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Скорішого одужання пораненим хлопцям !!! А маскавітам клятим довічні страждання у потайбіччі !!!! путін їх - хуйло !!!!
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