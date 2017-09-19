 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, 17 сентября российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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