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Все про:алкоголь (1681) дети (3391) отравление (874) Славянск (2609)

 9-летний мальчик отравился алкоголем в Славянске

отравление

В Славянске (Донецкая область) полиция проводит проверку по факту отравления 9-летнего мальчика алкоголем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, ребенок с сестрой гуляли на улице. Там парень встретил двух друзей, которые пригласили его на "пикник" на берег реки. Вместе со сверстниками они выпили бутылку водки, которую один из ребят взял дома.

Во время распития спиртного одному из парней стало плохо. Другие вызвали медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нашли дядьку. Говорим: купи нам водку", - в Челябинске футболисты детской команды отравились алкоголем. ВИДЕО

Родители будут привлечены к ответственности по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
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не, ну я вспоминаю своё голопузое детство, но шо бы так?!..
Ну было там всякое "интересное", но уже ближе к выпускным...
Очень скрепно
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- А пойдём в субботу по тропе здоровья в лесу гулять?
- Отличный вариант! Водки сколько возьмём?
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Вспомнился старый анектод...
А действительно..сколько??? две или три?
Вчера брали три одна осталась...
Короче продавец... дайте пять бутылок водки и две конфеты...
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С тех пор как я вступил в общество анонимных алкоголиков, вынужден пить под псевдонимом.
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Здравствуйте,это общество трезвости?
Да,вы пришли по адресу,чем можем помочь?
А я просто пришёл сказать чтобы вы на меня не рассчитывали!
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У нарколога на приеме:- Пьете?- Пью.- И как часто?
- Каждый божий день, но случаются и запои.
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Скажите,больной,вы любитель выпить?
Обижаете,доктор,я-профессионал!
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Вступил в общество Анонимных Алкоголиков. Третий день бухаю, но не знаю с кем.
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9 лет. учебный год, домашнее задание...
зачем рожали?
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Это ж Славянск. Может учителя и задали. Как будто всех Штеп переловили и изолировали
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эх, палёнка. а пил бы школьник хороший вискарь, или финляндию - был бы здоров.
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С хороших напитков обычно начинают, а заканчивают тем что есть.
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все от бедности. вот если бы папа у мальчика имел хорошую работу, то дети бы воровали из бара и пили бы старый коньяк. вот у меня было счастливое детство.
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А Запорожский горсовет "подлил" маслица в эту тему... продажа алкогольных напитков и пива в розничной сети производится только с 12.00 и до 22.00...
Как в той "перестроечной" поговорке... цепь укоротили а миску оставили на прежнем месте...
Т.е. стоимость лицензии на алкоголь как была так и осталась... а время реализации сократили...
Ну куда уйдет "алкогольный бизнес"...конечно в тень...подконтрольную ментам и оным...
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Да ну...
Как говорил классик сатиры и юмора А.Райкин
"пить.. курить... и разговаривать я начал одновременно...
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Где то был прав классик, но я своим в их 9 лет обьяснял дроби....
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При всех нынешних перепитиях... но в Славянске все равно еще своя "ариХметика"... на "пальцах" или распальцовках...... какие уж там дроби...
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у меня в мыслях не было обидеть жителей Славянска.
разговор чисто: родители - дети.
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Это Вы, видимо, ещё не читали его подобострастные оды Лукашенко! И любого готов загрызть, кто на святого Луку хоть косо взглянет.
Тошнючий тип, молящийся на совок из-под флага Новой Зеландии.
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Спасибо, видел но своим глазам не верил. Но теперь вижу.
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шутки шутками
а дитя могло и умереть
бытие определяет сознание....
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Да, верно подмечено. Рвотный рефлекс может и не сработать, так что интоксикация может быть смертельной. Как могла прийти в голову детям бухнуть водяры? Это ведь всё "стола" начинается.
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я сам прикурил в 7 лет. Думал круто. Одной затяжки хватило на всю жизнь.
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Хороший мальчик... А когда выростет - вообще может прелесть получиться...
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Во че скрепа делает, три месяца Славянск побыл в оккупации русскава мира, а генофонд нам спаскудили.
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Так водяра была паленая или выпил вместо привычных 200, целых 500?
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От через таких даунбасян у нас дуже погана статистика по дитячому алкоголізму.

Взагалі, навіть до війни Донбас займав перше місце по Україні і по дитячому алкоголізму, і по вбивствам, і по наркоманії. А по СНІДу - Крим...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия9-летний мальчик отравился алкоголем в Славянске
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