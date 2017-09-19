 9-летний мальчик отравился алкоголем в Славянске

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, ребенок с сестрой гуляли на улице. Там парень встретил двух друзей, которые пригласили его на "пикник" на берег реки. Вместе со сверстниками они выпили бутылку водки, которую один из ребят взял дома.
Во время распития спиртного одному из парней стало плохо. Другие вызвали медиков.
Родители будут привлечены к ответственности по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
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Ну было там всякое "интересное", но уже ближе к выпускным...
Очень скрепно
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- Отличный вариант! Водки сколько возьмём?
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А действительно..сколько??? две или три?
Вчера брали три одна осталась...
Короче продавец... дайте пять бутылок водки и две конфеты...
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Да,вы пришли по адресу,чем можем помочь?
А я просто пришёл сказать чтобы вы на меня не рассчитывали!
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- Каждый божий день, но случаются и запои.
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Обижаете,доктор,я-профессионал!
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зачем рожали?
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Как в той "перестроечной" поговорке... цепь укоротили а миску оставили на прежнем месте...
Т.е. стоимость лицензии на алкоголь как была так и осталась... а время реализации сократили...
Ну куда уйдет "алкогольный бизнес"...конечно в тень...подконтрольную ментам и оным...
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Как говорил классик сатиры и юмора А.Райкин
"пить.. курить... и разговаривать я начал одновременно...
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разговор чисто: родители - дети.
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Тошнючий тип, молящийся на совок из-под флага Новой Зеландии.
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а дитя могло и умереть
бытие определяет сознание....
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Взагалі, навіть до війни Донбас займав перше місце по Україні і по дитячому алкоголізму, і по вбивствам, і по наркоманії. А по СНІДу - Крим...
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