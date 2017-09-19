 Жебривский: Донецкий областной совет нужно избирать после деоккупации всей территории

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Мы должны проводить выборы по всей территории региона. Потому что если мы проведем выборы только на территории, контролируемой украинской властью, то для того, чтобы дееспособный был областной парламент, нужно две трети избранных депутатов. То есть областной совет должен быть в пределах 150 депутатов, а мы сможем на этой территории по округам избрать только меньше половины. И даже после проведения выборов такой областной совет будет недееспособен", - сказал он.
"Не проводить на той оккупированной территории - это де-факто уже признать, что это уже не наша территория. Это мы также не можем. Из-за этого, безусловно, областной совет нужно будет выбирать после деоккупации всей территории", - пояснил глава области.
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навіть батько так рівненько не косили...
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модер гарний, модер рулить,
не спав би на роботі - може і не всіх терти прийшлося би.
а так - шо е то е
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завтра я сплю в своеі постелі і вже нама ніякоі роботи...Людина не робот.
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