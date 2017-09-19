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 Политика Украины
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Все про:выборы (21843) Жебривский (595) облсовет (358) Донецкая область (4669)

 Жебривский: Донецкий областной совет нужно избирать после деоккупации всей территории

жебривский

Выборы в Донецкий областной совет нужно проводить только после деоккупации всей территории региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Мы должны проводить выборы по всей территории региона. Потому что если мы проведем выборы только на территории, контролируемой украинской властью, то для того, чтобы дееспособный был областной парламент, нужно две трети избранных депутатов. То есть областной совет должен быть в пределах 150 депутатов, а мы сможем на этой территории по округам избрать только меньше половины. И даже после проведения выборов такой областной совет будет недееспособен", - сказал он.

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"Не проводить на той оккупированной территории - это де-факто уже признать, что это уже не наша территория. Это мы также не можем. Из-за этого, безусловно, областной совет нужно будет выбирать после деоккупации всей территории", - пояснил глава области.
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девочке светлая память..но ведь как красиво горели свиньи в Одессе 2 мая 2014-го =)
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- Полковник Шрёдер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненный в ногу (его боднула корова), рассказывал об атаке на сербские позиции. Он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован… (с)
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Выборы на лугандонии нужно проводить только после того как очистить территорию от рашен орков, принять закон о лишении гражданства сепаров, референдумщиков. И отправить всю эту нечисть чемодан вокзал комсомольск на амуре. Провести люстрацию учителей и чинуш. Запретить пророссийские партии. Тода можно и думать о выборах. Но нашему гаранту не досуг.
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Там в рехверендумі приймали участь 89% населення. Після позбавлення їх голосу нікому буде обирати нову владу.
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Значит назначать администрацию "с верху" лет пять, как в Германии после второй мировой, пока мозги на место не станут.
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у криму падлюкі, у криму падлючі карабелі, у криму підлота - у криму оккупанти.
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модреатор - склоняю голову в теме https://censor.net.ua/news/455878/jebrivskiyi_donetskiyi_oblastnoyi_sovet_nujno_izbirat_posle_deokkupatsii_vseyi_territorii/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64893654
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навіть батько так рівненько не косили...
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Тільки спам і ніяких вольностей.Бач,не тільки кацапські шедеври затерли.
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затерли всіх - то е...
модер гарний, модер рулить,
не спав би на роботі - може і не всіх терти прийшлося би.
а так - шо е то е
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без ніякіх претензій - я сьогодні сплю на роботі?
завтра я сплю в своеі постелі і вже нама ніякоі роботи...Людина не робот.
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Ах вы, не хороший. Забираете возможность у депутатов"решать" :выделение земли, аренды коммунальной собствености и т. д. Сами все хотите, нехорошо. Жадный значить бедный.
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Пішли ви нах зі своїм доМбасом і ШАКАЛ-АДом. Повернете його - то всі там будете жити.
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Вони там вже дообирались до хуйлопамагі. Досить. Ніяких виборів на зачумленій території.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖебривский: Донецкий областной совет нужно избирать после деоккупации всей территории
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