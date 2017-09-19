 В ноябре "Нафтогаз" ожидает решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом", - Коболев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире ICTV.
"Что касается иска, то в Стокгольме мы ожидаем в ноябре вынесения решения по так называемому транзитному кейсу. В этом кейсе мы, "Нафтогаз", требуем от "Газпрома" компенсации за несоблюдение объемов транзита, увеличение транзитной ставки и перенос тех же точек", - сказал он.
Напомним, в октябре 2014 года "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки.
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