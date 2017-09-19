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 Политика Украины, Экономика
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 В ноябре "Нафтогаз" ожидает решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом", - Коболев

коболев

Решение Стокгольмского арбитража по спору о транзите газа между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" ожидается в ноябре.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире ICTV.

"Что касается иска, то в Стокгольме мы ожидаем в ноябре вынесения решения по так называемому транзитному кейсу. В этом кейсе мы, "Нафтогаз", требуем от "Газпрома" компенсации за несоблюдение объемов транзита, увеличение транзитной ставки и перенос тех же точек", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сохранение транзита российского газа через Украину возможно при снятии Киевом всех претензий с Газпрома, - МИД РФ

Напомним, в октябре 2014 года "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки.
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В июне этого года Стокгольмский суд вынес промежуточное решение в пользу Нафтогаза - Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. Следующее решение суда, надеемся, будет также в пользу Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ноябре "Нафтогаз" ожидает решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом", - Коболев
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