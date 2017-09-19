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 Общество
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Все про:взятка (4529) Луганщина (4187) ОГА (1419) прокуратура (3195)

 Директор коммунального учреждения на Луганщине, попавшийся на взятке в 60 тыс. грн, пойдет под суд

гпу взятка гфс

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных учреждений департамента здравоохранения Луганской областной военно-гражданской администрации. Он обвиняется в получении взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, с июля по август чиновник требовал от предприятия более 200 тыс. грн за увеличение цен в договорах поставки до уровня среднестатистических по региону на продукты питания, которые в течение 2017 года поставлялись в коммунальное учреждение.

В начале августа он был задержан во время получения части неправомерной выгоды в размере 60 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попавшегося на взятке директора предприятия Минобороны во Львове посадили под домашний арест

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, которую инкриминируют чиновнику, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
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Такими темпами коррупцию не победить. Вот был бы в Украине шариатский суд, тогда - да, коррупция исчезнет быстро и навсегда.
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спасибо, но мы вообще-то не в Азию, а в Европу по теме суда
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ахиренная новость по борьбе с коррупцией - чуть меньше 2 тысяч евро
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А почему на цензоре нет новостей мол того то посадили на столько то лет за взятничество/коррупцию...?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДиректор коммунального учреждения на Луганщине, попавшийся на взятке в 60 тыс. грн, пойдет под суд
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