 Директор коммунального учреждения на Луганщине, попавшийся на взятке в 60 тыс. грн, пойдет под суд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, с июля по август чиновник требовал от предприятия более 200 тыс. грн за увеличение цен в договорах поставки до уровня среднестатистических по региону на продукты питания, которые в течение 2017 года поставлялись в коммунальное учреждение.
В начале августа он был задержан во время получения части неправомерной выгоды в размере 60 тыс. грн.
Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, которую инкриминируют чиновнику, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
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