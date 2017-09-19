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 В ДТП в Донецкой области погиб полицейский

дтп

В Донецкой области произошло ДТП. В результате погиб сотрудник полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, возле поселка Новодонецкое (Александровский район) за рулем Chevrolet Lacetti погиб 27-летний сотрудник Добропольского отделения полиции. Транспортное средство принадлежало самому водителю, который в это время находился вне службы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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Как можно было на пустой дороге, ночью совершить аварию?

минус один голубан. Уже неплохо.
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де в новости про пустую дорогу и ночь?
не будь злее зла.
с уважением, на самом деле.
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А где сообщение о столкновении с другой машиной?
или путен отпадет?
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в том и дело, что информации в етой новости практически нет.
"В Донецкой области произошло ДТП. В результате погиб сотрудник полиции"
вся инфа....
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