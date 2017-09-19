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 Из-за ДТП в Донецкой области погиб полицейский

дтп

В Донецкой области произошло ДТП. В результате погиб сотрудник полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, возле поселка Новодонецкое (Александровский район) за рулем Chevrolet Lacetti погиб 27-летний сотрудник Добропольского отделения полиции. Транспортное средство принадлежало самому водителю, который в это время находился вне службы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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