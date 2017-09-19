 Из-за ДТП в Донецкой области погиб полицейский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, возле поселка Новодонецкое (Александровский район) за рулем Chevrolet Lacetti погиб 27-летний сотрудник Добропольского отделения полиции. Транспортное средство принадлежало самому водителю, который в это время находился вне службы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
287 0
Капитан полиции Ковальский погиб из-за ДТП в Запорожской области. ФОТОрепортаж(18)
ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО(459)
Гибель военнослужащего в ДТП: солдат перебегал Одесскую трассу. ФОТО(32)
Поезд сбил женщину в наушниках на Киевщине(90)
МЗС: Серед постраждалих під час теракту в Барселоні українців немає(0)
Житель Харьковщины попал под поезд, переходя пути в неположенном месте(8)
Одна из пострадавших при взрыве на Голосеевском проспекте умерла в карете "скорой", - ГСЧС(6)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума