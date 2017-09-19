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Все про:ООН (2242) Песков (754) Путин (24250)

 Песков об отсутствии Путина на Генассамблее ООН: "Здесь нет ничего необычного"

песков

Президент России Владимир Путин в этом году не принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН из-за насыщенного графика.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи. Он это делает не каждый год, поэтому здесь нет ничего необычного", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что российскую делегацию на ГА ООН возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, который "как всегда осуществит весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи".

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72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генассамблеи придется на эту неделю. Общеполитическая дискуссия начнется 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН.
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- хло ощущает себя хйлом на Генассамблее ООН. Здесь нет ничего необычного, - заявил письков...
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cкоро ни путин, ни лавров права не будут иметь присутствовать на ООН, ибо быкуют, а ООН и без россии могут переформатировать и жить по новым международным законам без террористов с правом вето.
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Не поехало, бо вспомнило позор на G-20 в Австралии, когда ходило неприкаянное в одиночестве, а ночью без оповещения улетевшее, чтоб не угореть из-за стыда.... Правда, отмазку для рабов своих, дабы масть держать, нашло - типа, рано утром на работу
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Да понятно что нет ничего необычного -- просто ему ссыкотно туда ехать..
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прав ёрш.
последних года 4 ничего нет необычного в отсутствии хуйла там где собираются люди.
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- и все таки остается вопрос - а к чему там лошадь?
не иначе мужики цирк с конями затеяли.
приколисты.....
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ага.. траффик у него.. в сортире.. жидкий. Некогда хйлу по Генассамблее ООН бегать
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Так сталося, що поточна сесія Генассамблеї ООН припала на осінь. А це час, коли в теплі краї відлітають лелеки, стерхи, чаплі, гуси, качки і ще багато видів перелітних птахів, серед яких немало червонокнижних. Пуцин трудиться в поті чола, аби пташки добралися до місць зимівлі. Він сам летить попереду всіх косяків і ключів, аби зберегти для нащадків найменшу пташку. Саме через вроджену скромність великого х*йла піськів змушений віддуватися перед журналюгами, які не люблять пташок, а особливо - дятлів (долбо*обів).
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Нічого надзвичайного.... звісно.. просто х#йло непотрібне там!
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Послали его, что тут необычного. Это уже нормальное закономерное явление.
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Раньше ботокс ездил хероем, распустив перья, а теперь оно изгой и знает что многие смотрят на него как на обычное чмо... Поехать и опозориться даже такое хуйло как-то не желает
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А я знаю другое чмо, которое тоже покатилось не званным, но позора уже не боится. Привыкло
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"В этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи"
Действительно, вон в бялосруссии особого зубра откормили на пострелять супермену, а тут какие то там ассамблеи
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просто карликовое хуйло по определению опущено и нормальным странам и людям в западло с обиженными в одном месте находиться
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Кремль поддержал Тимошенко и Саакашвили и призвал не останавливатся
https://www.youtube.com/watch?v=8bcY4hUJ5Gc
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А ещё Кремль поддерживал Свободу, когда они гей-парад разгоняли...
Кремль всегда кого-то поддерживает, чтобы раскачать ситуацию.
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на счет "Свободы" ничего не скажу, но нынешняя информационная атака явно направлена на дестабилизацию Украины, это очевидно.
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То что творит Педро - это полная дестабилизация Украины! Нагнать сотни бойцов Нацгвардии, выставить пограничников на границе и это всё для того, чтобы не пустить Саакашвили в Украину. Но в итоге - Михо благополучно прошёл границу и вся петрушкина возня оказалась мышиной!
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вот яркий пример.. пускай Бог даст тебе ума, честное слово, я искрене тебе желаю всего хорошего.
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Да и тебе бы ума не помешало! И главное не ешь на ночь соевый шакалад, а лучше купи настоящий - швейцарский шоколад!
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Кстати, а куда дели того рашиста в ООН, который быковал, как в тюряге?
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Пішла пошукала. Є воно, ніде не ділося, сафронков називається, заступник мордорського представника і третє по старшинству дипломат у їхньому представництві.
Тільки не смійтеся: Ветеранами ведомства характеризуется как «лояльный карьерный профессионал» :D

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вейшнория наступает по всем фронтам, сейчас не до поездок.
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Боже, Дімон, ну, ти вже бреши якось правдоподібніше.
Чим він там у нього насичений, га ? Ботоксом ?
Чи знов поїде живність усяку ловить ?
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на учениях должен присутствовать министр обороны, а потом презу докладывать... а през какраз не должен игнорировать встречи в ООН, иначе он просто Хуйло
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Вовочка ещё не осознал, что Аннушка,которая Ярославна Киевская, уже пролила масло...Песков об отсутствии Путина на Генассамблее ООН: "Здесь нет ничего необычного" - Цензор.НЕТ 7954
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Шо там Пєськов сказав? На яких полях буде контактувати і з чим контактувати печальна лошадь?
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Вначале , цитата из классика: "Я пришел через две недели и был принят какой-то девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами. - Это Лапшённикова, секретарь ...

А это песков, тоже секретарь.
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Может Путин косит под придурка для неподсудности?.. :D
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Зато Пэдро там ходит по рядам и руку всем суёт, чтобы среди "великих" отметиться. Боря Джонсон даже вздрогнул и привстал как-то неловко, когда Петька нагрянул к его столу.
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Как обычно - ихТАМнет... Письков - за такой комплиман бейся хйлоном об майдан... Красноплощадной, пока не переименовали в Бандерские поля! (по типу Елисейских)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков об отсутствии Путина на Генассамблее ООН: "Здесь нет ничего необычного"
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