 Песков об отсутствии Путина на Генассамблее ООН: "Здесь нет ничего необычного"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи. Он это делает не каждый год, поэтому здесь нет ничего необычного", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что российскую делегацию на ГА ООН возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, который "как всегда осуществит весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи".
72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генассамблеи придется на эту неделю. Общеполитическая дискуссия начнется 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН.
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последних года 4 ничего нет необычного в отсутствии хуйла там где собираются люди.
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не иначе мужики цирк с конями затеяли.
приколисты.....
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Действительно, вон в бялосруссии особого зубра откормили на пострелять супермену, а тут какие то там ассамблеи
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https://www.youtube.com/watch?v=8bcY4hUJ5Gc
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Кремль всегда кого-то поддерживает, чтобы раскачать ситуацию.
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Тільки не смійтеся: Ветеранами ведомства характеризуется как «лояльный карьерный профессионал» :D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Чим він там у нього насичений, га ? Ботоксом ?
Чи знов поїде живність усяку ловить ?
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А это песков, тоже секретарь.
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