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 Полиция Одесской области открыла уголовное производство из-за столкновений под Ильичевским судом в "деле 2 мая"

суд одесса дом 2 профсоюзов мая

Полиция Одесской области сообщила, что открыла уголовное производство по факту столкновений под городским судом города Черноморская, которые вспыхнули после решения суда в одном из дел о событиях в Одессе 2 мая 2014.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областной Нацполиции.

В сообщении говорится: "Активисты возле суда нарушали общественный порядок, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, а также тротуарную плитку по работникам полиции и служебному автобусу.

Вследствие суточок около 20 сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Полиция квалифицировала действия по признакам правонарушения предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, что совершено с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины".


Напомним, 18 сентября Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители, после решения суда предъявили обвинения по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.

У здания Ильичевского суда Черноморска начались потасовки после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.

Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "2 мая. Без мифов": расследование журналистов трагедии в Одессе. ВИДЕО

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.


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Вот это рожи !!!! барыге , Луценко проституту -ганьба !!!!!!!!!!!!!!
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Мені цікаво, а суддя який виніс таке ганебне рішення про звільнення вбивць, як організатор і зачинщик заворушень фігурує, адже між винесеним саме цим суддєю саме цього рішення і заворущеннями є прямий причинно-наслідковий звьязок.
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Там их аж трое этих рускамирцев в сутанах с знаками украинского судьи на шеях.
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Вот этих циничных бандер - посадят...
А сепары у нас - под охраной государства.
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Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция
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И всех конечно же опознают по видео в отличии от событий 2 мая. И доказательства суд посчитает достаточными. Все как обычно - как патриотов садить так никаких проблем. А как коррупционеров и сепаров, так сразу же с доказательствами проблемы. Да и чему удивляться, суды как были коррупционными, так ими и остались.
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Так це також і доводить,що барига з аваковим за одно з сєпарами!!!
Боже,яку ж мразоту привели однотурові до влади...скільки горя і смертей через них...
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зачем путину обменивать своих сепаров на наших военных, если существуют украинские суды...
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Серьёзная ошибка в формулировке. Характеристика "украинские" в словосочетании "украинские суды" подразумевает принадлежность судебной системы государству Украина. Чего по факту нет - она находится в зависимости от СБУ и АП, и обслуживает президентскую ветвь власти.
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чисто юридически у меня все правильно написано... вам это наш конституционный суд объяснит... любое решение любого суда почитайте... там начинается все "ИМЕНЕМ УКРАИНЫ"...
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Чисто юридически при януковиче суды тоже решения принимали "ИМЕНЕМ УКРАИНЫ", да и сам янукович кредит в 2 млрд.$ у володи от имени Украины для украинцев брал.
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но это цветочки
Ягодки будут, когда дамбасская х-ня начнет "реинтегрироваться". со своим "особым" статусом...
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если доживут, то как пить дать...
Хотя, вряд ли. Срок годности 5-6 лет..
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Очень странное решение суда. Суд не счел нужным сослаться в приговоре на показания свидетелей, которые подтверждали вину обвиняемых. И заявление суда что большинство доказательств добыты с нарушением процессуальных норм не соотвествуют действительности. Очень предвзятый оправдательный приговор. Такое впечатление что суд выполнял чей-то заказ.
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Жаль, что эти суки ушли невредимыми, полиция их эвакуировала. Ну если послу стоило просто надавать подсрачников, то рожа охранника явно заслуживает пули в лоб или на крайний случай хоть какой нибудь железякой по темечку.

Полиция Одесской области открыла уголовное производство из-за столкновений под Ильичевским судом в "деле 2 мая" - Цензор.НЕТ 8337
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Сергей Васильевич Кивалов рулит....
А там и Скорик подтянется, Гена Труханов наготове - ловите ОНР...
Кстати, Серега Калькулятор не просто подготовил, но и опубликовали в СМИ "конституцию ОНР". И все ок., - яхта на причале у Гарри Потера; собственный университет МГУ с государственными субсидиями процветает; Юракадемия, где это тело является (от же быдлячья тяга к званиям) президентом, рвет бюджет наполнения, шо аж все госвузы Одессы захлебнулись в зависти... Нормально?
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неужели Украину все же будут кромсать по Днепру на две части? судя по движениям - да... а может быть даже на три...
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уши вам от мертвого слона, а не Днепр с его лево- и правобережьем!
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хотелось бы верить в лучшее, но слишком много невеселых событий кагбе намекает...
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... Одесити НЕбажають перетворитися на ДОНБАС .. боротьба буде НАПРУЖЕНОЮ .. побажаємо їм ПЕРЕМОГТИ рашасовок .. НАСНАГИ
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Полиция Одесской области открыла уголовное производство из-за столкновений под Ильичевским судом в "деле 2 мая"
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Вот на это сабаковская мусорня очень шустрая. Так бы активно она реагировала на проявления сепаратизма. Не-е-е... Таки верно еще при Совке говорили, что хорошие мусора должны плыть по реке в хороших гробах, а плохие в плохих.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Одесской области открыла уголовное производство из-за столкновений под Ильичевским судом в "деле 2 мая"
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