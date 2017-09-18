 Концертный зал в Днепре отказался предоставить помещение российскому актеру Райкину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил директор коммунального предприятия "Патриот" Днепровского горсовета Игорь Куликовский.
По его словам, концерт Райкина был запланирован на ноябрь.
Как рассказал чиновник, на прошлой неделе представители общественных организаций письменным обращением попросили администрацию дворца "конструктивно пересмотреть в течение недели свою гражданскую позицию" и отказаться от планов предоставления в аренду своего помещения для этого концерта. Активисты напомнили, что в 2014 году Райкин поддержал оккупацию Крыма Россией. В случае проведения его концерта в Днепре они планировали акции протеста.
У Райкина также запланировано выступление в Киеве 15 ноября.
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Как их там Slavich назвал... уебаны... Точно сказано...
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труффальдиныч...
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- он шо , не понимает , шо его ждет ?
- на ловца и зверь бежит...
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Ахеджакова Лія Меджидівна
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А что вы на Расторгуева за Израиль наезжаете?
Человек всю жизнь был удивительно последователен в своих противоречиях. Ну вот смотрите.
Сам из люберецкой шпаны - а пел про мента Глеба Жеглова. Восхвалял Дусю-Агрегат - штангу отродясь в руки не брал.
"Мы будем жить теперь по новому" - сам радостно бросился возрождать совок.
"Клетки-клетки" - сам в галифе и кителе. Сам в галифе и кителе - а в армии не служил.
Батяня, комбат - а на войне не был.
Патриот - а лечится в Израиле.
Лечится в Израиле - но любит Россию.
Любит Россию, но живет в Германии.
Так что у него все закономерно, чо.
Удивительно целостная личность.
Аркадий Бабченко
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А как человека - нет.
Актёр и Человек - две разные сущности. Он может быть великолепным актёром, но при этом быть человеком - говном.
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