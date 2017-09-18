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Все про:Днепр_город (2868) концерт (357) отказ (80) отмена (140)

 Концертный зал в Днепре отказался предоставить помещение российскому актеру Райкину

райкин

Руководство Дворца культуры в Днепре отказало организаторам выступления российского актера Константина Райкина в аренде концертного зала.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил директор коммунального предприятия "Патриот" Днепровского горсовета Игорь Куликовский.

По его словам, концерт Райкина был запланирован на ноябрь.

Как рассказал чиновник, на прошлой неделе представители общественных организаций письменным обращением попросили администрацию дворца "конструктивно пересмотреть в течение недели свою гражданскую позицию" и отказаться от планов предоставления в аренду своего помещения для этого концерта. Активисты напомнили, что в 2014 году Райкин поддержал оккупацию Крыма Россией. В случае проведения его концерта в Днепре они планировали акции протеста.

У Райкина также запланировано выступление в Киеве 15 ноября.

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какого ... эти лишнехромосомные дауны лезут в кишащую фашистами УКРАИНУ? они че там в кацапии все мазахисты? скоро разоримся на пене монтажной и гвоздях для роспятия
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После "поддержки" Крыма у них хватает наглости еще и пхаться к нам...
Как их там Slavich назвал... уебаны... Точно сказано...
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оказывается так не получается в жизни - одним седалищем на двух скачущих лошадях.

труффальдиныч...
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Вообще-то, надо этим гастарбайтерам с России на законодательном уровне запретит посещать Украину!
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Зачем, гораздо приятнее каждый раз ссаной тряпкой по мордасам. Так ещё обиднее.
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Костя, не бзди. Щаз филатов позвонит в этот концертный и лягут под вас обоих за милую душу
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Если он поддержал оккупацию Крыма, как его вообще в Украину пускают на гастроли?
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Папа бил умней. Он умудрялся промолчать и не говорить когда всех заставляли. Найти повод промолчать всегда ведь можно. Позор, Костя!
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- райкин самоубийца - сам лезет в лапы безжалостной Хунты...
- он шо , не понимает , шо его ждет ?
- на ловца и зверь бежит...
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а это тема. Взять, осудить за украинофобство, за экстримизм, покушение на территориальную целостность Украины и обменять на Сенцова, Кольченка и Гриба. Может этот клоун все-таки стоит чего-то для кацапии.
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клин клином вышибают, это же по кацапским правилам, их стиль? Мы им так еще и фору даем.
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Сильный взрыв произошел сегодня в центре Луганска. По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра - Источник: https://censor.net.ua/p455852 со ссылкой на информационный сайт террористической организации "ЛНР"
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паРашинские артисты наглые как тараканы, их за дверь - а они в окно!
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артисты типа райкина любят заниматься нравоучениями..
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интересно? на что он рассчитывает суясь в Украину?
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Він розраховує на те,що його зустрінуть, напоять і нагодують, поплачуться про те шо ми же братья і дадуть заробить непогану копійчину.
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Надо все же проявить типичное для украинцев гостреприимство. Встретить, накормить жаренными снегирями, бо сало все одно таки не ест , надавать под жопу и с маршем прощание славянки посадить на поезд в сракозадвиженск
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справедливости ради Райкин вроде говорил, что письмо не подписывал... открещивался вроде...
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«Слуга двух господ, или Невознаграждённая добродетель»

Концертный зал в Днепре отказался предоставить помещение российскому актеру Райкину - Цензор.НЕТ 6742
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М да уж. Еврей сам к фашистам едет. Офигеть. А как же соловьиный помет.
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Хоть и странные демократы на России, но мне как-то не хочется быть на одной стороне с Хирургом. Потому промолчу
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Мене дивують не ватні кримнашенські артисти а ті українські жлоби, які їх запрошують і надають концертні площадки. Просто немає слів.
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"Расторгуев - удивительно целостная личность"

А что вы на Расторгуева за Израиль наезжаете?
Человек всю жизнь был удивительно последователен в своих противоречиях. Ну вот смотрите.
Сам из люберецкой шпаны - а пел про мента Глеба Жеглова. Восхвалял Дусю-Агрегат - штангу отродясь в руки не брал.
"Мы будем жить теперь по новому" - сам радостно бросился возрождать совок.
"Клетки-клетки" - сам в галифе и кителе. Сам в галифе и кителе - а в армии не служил.
Батяня, комбат - а на войне не был.
Патриот - а лечится в Израиле.
Лечится в Израиле - но любит Россию.
Любит Россию, но живет в Германии.
Так что у него все закономерно, чо.
Удивительно целостная личность.

Аркадий Бабченко
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- В греческом зале, в греческом зале - мышь белая, мля...
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Как великолепного актёра - жалко.
А как человека - нет.
Актёр и Человек - две разные сущности. Он может быть великолепным актёром, но при этом быть человеком - говном.
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Бандерівці просто ангели охоронці якісь. Знову врятували москаля від розправи хунти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонцертный зал в Днепре отказался предоставить помещение российскому актеру Райкину
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