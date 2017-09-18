 "Я полностью разделяю возмущение", - первый вице-спикер Геращенко о приговоре фигурантам "2 мая"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: " Всех этих персонажей, освобожденных одесским судом, боевики вставляли в свои "хотелки" на обмен, шантажируя украинскую сторону требованием выпустить россиян, причастных к теракту в Одессе.
Наша позиция была и остается неизменной - такая заинтересованность зависимых от РФ боевиков в освобождении причастных к терактам, свидетельствует о прямой причастности к этим провокациям РФ.
События в Одессе не имеют отношения к минских соглашениям, так что эти персонажи должны отвечать по украинским законам, а после определения сроков наказания можно говорить об их передаче РФ в обмен на политзаключенных Кремля. Именно так удалось освободить Солошенко и Афанасьева.
Но вместо определения сроков наказания суд их просто отпустил.
Я полностью разделяю возмущение и позицию ГПУ и СБУ, я также считаю, что эти "гуманные" решение "гуманного" суда должно быть подано немедленная апелляция. Ну, и еще одно - без реформы судебной системы террористы и сепаратисты, подрывники государства и государственности и в дальнейшем будут чувствовать свою безнаказанность".
Напомним, 18 сентября Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).
Двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители, после решения суда предъявили обвинения по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.
У здания Ильичевского суда Черноморска начались потасовки после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.
Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.
Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.
Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.
Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.
Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.
Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.
Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.
Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.
Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.
Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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Под здание суда, где слушается дело о трагедии 2 мая, прибыл российский консул Страхов. ФОТО(43)
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Суд признал невиновными в беспорядках обвиняемых по делу 2 мая в Одессе(108)
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Мишико нагло пересек границу и что?
Судья работает с документами и фактами.
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меня лично больше ответственность виновных в этом интересует. следователей например
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Момент был упущен. Рашисты хорошо потом забаррикадировались и нагнали тысячи ватников дежурить, чтобы не было штурма. Так начиналась ДНР...
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а кто собственно собирался штурмовать донецкую ога?
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тебе ответили
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Но, он, видать, спасовал перед донецким богом....
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Угадайте, где они все будут завтра???
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Но скорее всего им купят билет обратно...
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Судью на мыло. А если этот предательский бардак в стране не прекратится- то и парламент на мыло
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У Пети была возможность сломать хребет одесский мафии используя грузинскую команду. Но куда там, Петя и пальцем не пошевелил чтобы им помочь, отдал их на съедение этой самой мафии и Авакову.
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Честные суды, обещанные твоим брехливым шефом, где?
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1.Ген пракурору луценку - за саботаж его пракуроров в суде.
2.Авакову - за действия адесскай милицеи.
3.Набу - за сам люстрированный адеский суд.
Но енто народ не проглотит.
Следующий шаг - принятие амнистеи в верх раде - полетят гранаты, придет 10 тыщ народу,
енту гвардию сметут.
не смотря на то ,что 31 августа повесили табличку на здании рады
и шоу с присягой.
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