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Все про:Геращенко Ирина (998) Одесса (5969) сепаратизм (12823) суд (21582)

 "Я полностью разделяю возмущение", - первый вице-спикер Геращенко о приговоре фигурантам "2 мая"

Первый вице-спикер украинского парламента резко раскритиковала решения Ильичевского суда, который вынес оправдательный приговор фигурантам "дела 2 мая" в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: " Всех этих персонажей, освобожденных одесским судом, боевики вставляли в свои "хотелки" на обмен, шантажируя украинскую сторону требованием выпустить россиян, причастных к теракту в Одессе.

Наша позиция была и остается неизменной - такая заинтересованность зависимых от РФ боевиков в освобождении причастных к терактам, свидетельствует о прямой причастности к этим провокациям РФ.

События в Одессе не имеют отношения к минских соглашениям, так что эти персонажи должны отвечать по украинским законам, а после определения сроков наказания можно говорить об их передаче РФ в обмен на политзаключенных Кремля. Именно так удалось освободить Солошенко и Афанасьева.

Но вместо определения сроков наказания суд их просто отпустил.

Я полностью разделяю возмущение и позицию ГПУ и СБУ, я также считаю, что эти "гуманные" решение "гуманного" суда должно быть подано немедленная апелляция. Ну, и еще одно - без реформы судебной системы террористы и сепаратисты, подрывники государства и государственности и в дальнейшем будут чувствовать свою безнаказанность".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Фигурантов "дела 2 мая" Мефедова и Долженкова привезли в Киевский райсуд Одессы. ФОТОрепортаж

Напомним, 18 сентября Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители, после решения суда предъявили обвинения по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.

У здания Ильичевского суда Черноморска начались потасовки после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.

Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "2 мая. Без мифов": расследование журналистов трагедии в Одессе. ВИДЕО

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.



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Суды уже реформировали? Чхали эти судьи и на общество и на законы .
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так это судья принял неправильное решение или таки следователи недоработали?
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Главное - Вы им зарплату приличную давайте и пенсию по специальному закону, ведь как трудно выносить такие решения суда.
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Как можно доказать то, чего нет.
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Судьи уже судили по закону в период 2013-2015 и что? Их обвинили в госизмене.
Мишико нагло пересек границу и что?
Судья работает с документами и фактами.
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Очень странное решение суда. Суд не счел нужным сослаться в приговоре на показания свидетелей, которые подтверждали вину обвиняемых. И заявление суда что большинство доказательств добыты с нарушением процессуальных норм не соотвествуют действительности. Очень предвзятый оправдательный приговор
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твое "возмущение", что мертвому пластырь!
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ну то понятно.
меня лично больше ответственность виновных в этом интересует. следователей например
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А суд в курсе, что в донецкой ОГА рашисты тоже себя на камеру бензином поливали, чтобы не было штурма спецназом?
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а кто собственно собирался штурмовать донецкую ога?
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Альфа СБУ. Но Ахметов грудью стал и сорвал штурм. Это было в тот вечер параллельно с Харьковом. Командир спецназа побоялся его мордой на асфальт положить и начать штурм...
Момент был упущен. Рашисты хорошо потом забаррикадировались и нагнали тысячи ватников дежурить, чтобы не было штурма. Так начиналась ДНР...
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странно. у меня в памяти другая последовательность действий. вначале захват СБУ а только потом ОГА. а можно информацию на эту тему со ссылкой? интересно почитать
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"Я полностью разделяю возмущение", - первый вице-спикер Геращенко о приговоре фигурантам "2 мая" - Цензор.НЕТ 6454 Стрелок
а кто собственно собирался штурмовать донецкую ога?
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тебе ответили
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хм. я как то пропустил тогда этот момент. честно говоря больше про Харьков переживаний было. У меня там достаточно много знакомых хороших проживает
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Надо все имущество ахметки национализировать
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а разве ахметов тогда был в донецке? я помню как захераст защищал имение ахметки, но чтобы там был сам ахметов - не помню
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Ты че это на Ахметова пургу понес, он же "щирий українець", к тому же друг Порошенка. Вот даже фон создал, помощь "Рината Ахметова" называется.....иным участникам фонда места в названии не оказалось.
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Я поправлю - Аваков штурмовал в тот момент харьковскую ОГА, а донецкую должен был Ярема...
Но, он, видать, спасовал перед донецким богом....
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Реально проплаченное решение. На них клеймо негде ставить. Их хотели вытащить из тюрьмы за любые деньги и им это удалось.
Угадайте, где они все будут завтра???
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Завтра они будут в приднестровье как минимум, а как максимум в Крыму или россии...
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И почему суд в Ильичевске , а не в Одессе. Какая тварь так устроила? Фио в студию!
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Все одесские суды отказались рассматривать это дело.
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Арестовать по новой. Устроить им побег. Расстрелять при попытке к бегству. Нах те суды, если совесть еще есть
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Это был бы идеальный вариант.
Но скорее всего им купят билет обратно...
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Поменьше тетя Ира надо отдыхать парламенту- работать надо . А то скоро опять мусорные баки пойдут в ход как "одобрение "вашей деятельности.
Судью на мыло. А если этот предательский бардак в стране не прекратится- то и парламент на мыло
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София, а вы представляете, сколько мыла можно накрутить только из одной этой хиври?
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Ну и чему здесь удивляться? Неужели чего-то другого ожидали от местных судов повязанных коррупцией с местным уголовным кодлом? Для таких дел нужны особые суды.
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Есть металлоискатели. А существуют ли стеклоискатели? Может попробовать применить в усадьбе этого судилы?
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Проста істина. Поци показують хто руліть в Адєссє. хі.
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А почему бы паре-тройке одесских судей и их родственникам не отрезать головы, как было несколько лет назад с судейской семьей из Харькова? Думаю что после такой акции они малость поумнеют.
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Достаточно крутить видео о Харьковском случае на экрана судов перед заседаниями)
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Пока не грохнут пару штук судей,не спалят их дома,дома их родственников,построенные на грязные деньги вот за такие решения,ничего не изменится.И этот пи.дешь чинуш достал .
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майдан без шибениць - це пуста трата часу і сил... запамятаймо, українці! а дєдушка члєнін гаваріл: "Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться..." не послухали... от і маємо реванш... а Сашко Музичко попереджав...
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Сказала возмущенная патриотка Ируська и пошла дальше фоткаться с медведчуком.

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Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция... зачем путину кого-то из своих менять на наших заложников, если существуют украинские суды...
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Надо полагать, что Геращенко прослушала весь суд и прочитала все дело, или же она без понятия о правосудии, для которого Рада под ее атаманством сочиняет законы, таких дикарей, каких нам во власть сосватал цивилизованный Запад, даже в Африке не бывало.
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А чему удивляться? В Одессе на должность судей попадают только свои люди, т.е. только те кто подконтролен коррупционному одесскому клану. Поэтому ничуть не удивляет сегоднешний оправдательный приговор , ведь одесский коррупционный клан пророссийский.
У Пети была возможность сломать хребет одесский мафии используя грузинскую команду. Но куда там, Петя и пальцем не пошевелил чтобы им помочь, отдал их на съедение этой самой мафии и Авакову.
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Как-то насрать на тебя и твои возмущения.
Честные суды, обещанные твоим брехливым шефом, где?
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Это решение одесскага суда - енто агр-о-о-омный минус деятелям

1.Ген пракурору луценку - за саботаж его пракуроров в суде.
2.Авакову - за действия адесскай милицеи.

3.Набу - за сам люстрированный адеский суд.

Но енто народ не проглотит.

Следующий шаг - принятие амнистеи в верх раде - полетят гранаты, придет 10 тыщ народу,
енту гвардию сметут.

не смотря на то ,что 31 августа повесили табличку на здании рады
и шоу с присягой.
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