EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 За рубежом
  545  11
Все про:ООН (2241) реформы (2839) Гутерреш (44)

 128 государств подписали декларацию о реформировании ООН

оон

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о реформе организации, в поддержку которой уже выступили 128 стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Также читайте: Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН

"Наша общая цель состоит в том, чтобы в XXI веке ООН была больше сосредоточена на людях, и меньше на процессе, больше на оказании помощи, и меньше на бюрократии", - заявил генсек ООН на мероприятии, которое было организовано совместно с президентом США Дональдом Трампом, передает официальный сайт ООН.

По словам Гутерриша, Декларация о реформировании ООН, которая включает в себя десять пунктов, направлена на упрощение процедур и децентрализацию решений и предусматривает более высокий уровень прозрачности, эффективности и подотчетности.

Стоит отметить, что сразу после победы на выборах президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на реформах и изменениях в ООН, чтобы сделать эту международную организацию более эффективной в решении глобальных проблем.

На сегодня США являются крупнейшим донором ООН, их вклад в бюджет организации составляет 22% от общего бюджета (5,4 млрд долларов) и 28% бюджета миротворческих операций ООН (7,9 млрд долларов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим, чтобы ООН восстановила доверие к себе во всем мире, - Трамп на совещании по реформе организации

Напомним, что в июле украинская делегация в ООН призвала основные институты организации своевременно реагировать на конфликты, чтобы обеспечивать их локализацию, а также предупреждать рост насилия и нарушений прав человека.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXczVSMFF3V1V4UmRHUkhRVEJaUkZGMFpFZEpUSGt2VW1kT1F6RXdXVlJSZG5SSFFUQk1lbEpwTTNwUmJuUkRaVEJLTUQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бедные цапы. разорвет нахрен как хомяка от капли никотина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Їм сьогодні не до того, в них ейфорія від вироку міськсуду Чорноморська...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну шо цапы - фюрер как и сталин выйдет из оон,как тот из лиги наций - вас за военнопленных теперь считать не будут - вы надеюсь рады))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А це важливо, це має значення? Значення має тільки атомна бомба. От Північна Корея без права вето, а їй пох..., бо є бомбусічка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и что с того.Денег в кошельке от этого не прибавится,продукты и тарифы не подешевеют.Новости для лохов ушастых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та й півнів з гівна як ліпили, так ліпити й будуть
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом128 государств подписали декларацию о реформировании ООН
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти