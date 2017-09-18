 128 государств подписали декларацию о реформировании ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Наша общая цель состоит в том, чтобы в XXI веке ООН была больше сосредоточена на людях, и меньше на процессе, больше на оказании помощи, и меньше на бюрократии", - заявил генсек ООН на мероприятии, которое было организовано совместно с президентом США Дональдом Трампом, передает официальный сайт ООН.
По словам Гутерриша, Декларация о реформировании ООН, которая включает в себя десять пунктов, направлена на упрощение процедур и децентрализацию решений и предусматривает более высокий уровень прозрачности, эффективности и подотчетности.
Стоит отметить, что сразу после победы на выборах президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на реформах и изменениях в ООН, чтобы сделать эту международную организацию более эффективной в решении глобальных проблем.
На сегодня США являются крупнейшим донором ООН, их вклад в бюджет организации составляет 22% от общего бюджета (5,4 млрд долларов) и 28% бюджета миротворческих операций ООН (7,9 млрд долларов).
Напомним, что в июле украинская делегация в ООН призвала основные институты организации своевременно реагировать на конфликты, чтобы обеспечивать их локализацию, а также предупреждать рост насилия и нарушений прав человека.
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