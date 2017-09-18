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 Спорт, За рубежом
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Все про:Олимпиада (764) Россия (72311) допинг-контроль (214)

 Еще 12 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018

допинг

Число Национальных антидопинговых агентств, призывающих отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018, возросло. 12 новых агентств требуют самых жестких санкций в отношении олимпийской сборной России.

В общей сложности уже 29 стран считают, что российские спортсмены должны пропустить ближайшую Олимпиаду в Пхенчхане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Спорт FM.

Также читайте: Комиссия МОК собрала доказательства для обвинения россиян в допинге

"Ранее обращение к МОК подписали представители Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США. Позднее к ним присоединились главы Национальных антидопинговых агентств Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии",- сообщает Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макларен не снимал обвинения о системе допинга в РФ, - WADA опровергло ложь российской антидопинговой комиссии

Напомним, 14-го сентября 17 организаций, входящих в NADO, в том числе представители США, Великобритании и Канады, потребовали отстранить Россию от Игр в Пхёнчхане.

В июле прошлого года глава Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. Макларен заявил, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде. По его данным, "активное участие" было отмечено и со стороны ФСБ".

В декабре стало известно, что комиссия обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года, сообщается во второй части доклада, обнародованной в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В допинговом скандале замешаны более тысячи российских спортсменов": WADA обнародовала второю часть доклада Макларена

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.
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Позиція, як у страуса. Вже після 2014 року українські біатлоністи. памятається. в Ханти-Мансійськк на ЧС їздили.
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У нас нет лаборатории. Мы находимся под внешним контролем по допингу.
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Не поможет это, кацапы платят сумасшедшее бабло МОКу.
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Не більше, аніж США. І, зрештою, верстат друкарський у США знаходиться, а не в кацапстані. Поки в кацапії художники-тюремники тисячу баксів намалюють, Штати трильйон баксів надрукувати встигнуть!
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Усі кацапи під шафе. Більшість піб бАярою, а інші в залежності від специфікації.
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Упутина уже места нет живого на спине от ножей
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Cоциальные сети "взорвало" заявление россиянки, которая утверждает, что "заместитель министра Украины" только что отдал приказ об уничтожении Славянска, не позволив покинуть город детям, беременным женщинам и старикам.

Указанное в заявление она сделала перед телекамерой, однако широкую известность видео получило после републикации его известным российским блогером Александром Тверским.

На опубликованных кадрах женщина с "окровавленными" руками обращается к "русским людям на этой земле" с просьбой остановить надвигающуюся трагедию.

Видео вызвало настоящую истерику в соцсетях - пользователи рекомендуют женщине обратиться к врачам, насмехаясь над ней:

Смотреть со звуком.
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ну и зачем ты этот баян тут достал?видео 2014 года
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Только я не увидел в списке подписантов НОК Украины???
С нетерпением жду дня,когда паРаше объявят,что ЧМ по футболу у них не состоится.
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там не ноки, там антидопинговые агенства, а у нас такого нет
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Супрун: На митинг 19 сентября 2017 г. против медицинской реформы силой сгоняют врачей

Врачей и медицинских работников заставляют участвовать в митинге против реформы здравоохранения, который состоится завтра, 19 сентября, в Киеве, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.По словам и.о. главы Минздрава, ее команда получила не одно письмо от медицинских коллективов из регионов, в которых сообщается о давлении со стороны высшего руководства и принуждении идти на акцию протеста. В частности, в областном центре медицинской помощи и медицины катастроф команде Супрун сообщили, что руководство принудительно отправляет медицинских работников на митинг за свой счет и угрожает принять меры в отношении тех, кто откажется. "Для митингов выделяют несколько машин скорой помощи, которые будут сняты с линии и отправлены на Киев. Мы поддерживаем вас и вашу реформу. Потому что каждый украинец нуждается в качественной и справедливой медицине", - говорится в письме. http://nv.ua/ukraine/events/suprun-na-miting-protiv-meditsinskoj-reformy-protiv-voli-sgonjajut-vrachej-1873258.html
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Цензор.НЕТНовостиСпортЕще 12 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018
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