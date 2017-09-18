 Еще 12 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018

В общей сложности уже 29 стран считают, что российские спортсмены должны пропустить ближайшую Олимпиаду в Пхенчхане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Спорт FM.
"Ранее обращение к МОК подписали представители Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США. Позднее к ним присоединились главы Национальных антидопинговых агентств Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии",- сообщает Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO).
Напомним, 14-го сентября 17 организаций, входящих в NADO, в том числе представители США, Великобритании и Канады, потребовали отстранить Россию от Игр в Пхёнчхане.
В июле прошлого года глава Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. Макларен заявил, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде. По его данным, "активное участие" было отмечено и со стороны ФСБ".
В декабре стало известно, что комиссия обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года, сообщается во второй части доклада, обнародованной в пятницу.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.
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Указанное в заявление она сделала перед телекамерой, однако широкую известность видео получило после републикации его известным российским блогером Александром Тверским.
На опубликованных кадрах женщина с "окровавленными" руками обращается к "русским людям на этой земле" с просьбой остановить надвигающуюся трагедию.
Видео вызвало настоящую истерику в соцсетях - пользователи рекомендуют женщине обратиться к врачам, насмехаясь над ней:
Смотреть со звуком.
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С нетерпением жду дня,когда паРаше объявят,что ЧМ по футболу у них не состоится.
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Врачей и медицинских работников заставляют участвовать в митинге против реформы здравоохранения, который состоится завтра, 19 сентября, в Киеве, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.По словам и.о. главы Минздрава, ее команда получила не одно письмо от медицинских коллективов из регионов, в которых сообщается о давлении со стороны высшего руководства и принуждении идти на акцию протеста. В частности, в областном центре медицинской помощи и медицины катастроф команде Супрун сообщили, что руководство принудительно отправляет медицинских работников на митинг за свой счет и угрожает принять меры в отношении тех, кто откажется. "Для митингов выделяют несколько машин скорой помощи, которые будут сняты с линии и отправлены на Киев. Мы поддерживаем вас и вашу реформу. Потому что каждый украинец нуждается в качественной и справедливой медицине", - говорится в письме. http://nv.ua/ukraine/events/suprun-na-miting-protiv-meditsinskoj-reformy-protiv-voli-sgonjajut-vrachej-1873258.html
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