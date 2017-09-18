 Хорватия продолжит оказывать помощь в реабилитации пострадавших во время АТО на Донбассе

Об этом стало известно по итогам встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич, передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня, в частности, запланированный визит президента Хорватии в Украину, безопасность в регионе, инициативы в рамках международных организаций, а также вопросы реабилитации пострадавших во время АТО. Одной из главных тем стал вопрос расширения сотрудничества в энергетической сфере. В этом контексте стороны договорились более детально обсудить этот вопрос во время визита Климкина в Загреб в ближайшее время", - говорится в сообщении.