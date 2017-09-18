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 Политика Украины
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Все про:Хорватия (114) Климкин (1404) реабилитация (175)

 Хорватия продолжит оказывать помощь в реабилитации пострадавших во время АТО на Донбассе

климкин

Хорватия окажет помощь в реабилитации пострадавших во время АТО на Донбассе.

Об этом стало известно по итогам встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня, в частности, запланированный визит президента Хорватии в Украину, безопасность в регионе, инициативы в рамках международных организаций, а также вопросы реабилитации пострадавших во время АТО. Одной из главных тем стал вопрос расширения сотрудничества в энергетической сфере. В этом контексте стороны договорились более детально обсудить этот вопрос во время визита Климкина в Загреб в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Існує теорія, що перша держава Білих Хорватів була на території сучасної України, а саме - в Галичині. І у хорватів є свої кацапи - серби, яких дохрена в рядах ордловських "впопучлєнців".
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о д н о з н а ч н о!
Та же самая херня, что кремльблядские - везде суются со своими скрепами, гегемоны балканских народов, итить. Но если сербы более-менее к славянам относятся (пусть даже при условии кровосмешения с турками), ну уж мокшане-то с какого перепугу славянами стали?!
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не понял, а чё забанили про сербов? Чудак правильно и ёмко выразил их суть!
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