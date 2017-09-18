Хорватия продолжит оказывать помощь в реабилитации пострадавших во время АТО на Донбассе
Хорватия окажет помощь в реабилитации пострадавших во время АТО на Донбассе.
"Собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня, в частности, запланированный визит президента Хорватии в Украину, безопасность в регионе, инициативы в рамках международных организаций, а также вопросы реабилитации пострадавших во время АТО. Одной из главных тем стал вопрос расширения сотрудничества в энергетической сфере. В этом контексте стороны договорились более детально обсудить этот вопрос во время визита Климкина в Загреб в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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Та же самая херня, что кремльблядские - везде суются со своими скрепами, гегемоны балканских народов, итить. Но если сербы более-менее к славянам относятся (пусть даже при условии кровосмешения с турками), ну уж мокшане-то с какого перепугу славянами стали?!
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