 В бюджете-2018 расходы на Порошенко и АП увеличены вдвое, до 1 млрд грн, - Лещенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко на Facebook.
"Статья "Государственное управление делами", то есть расходы на содержание института Президента и сопутствующие программы, такие как санатории или награды, - 2,1 миллиарда гривен. То есть за текущий год статья расходов "Государственное управление делами" выросла ровно на 1 миллиард (!). Если почитать постатейную роспись двух миллиардов, то больше всего выросли расходы собственно на содержание Порошенко и Банковой - "обеспечение деятельности президента и администрации президента". В 2017 году она составляет 453 миллиона. В 2018-м планируется потратить - вдумайтесь! - миллиард", - пишет он.
"То есть за год расходы на президента растут на 100%. И это при том, что Украина уже четвертый год является парламентско-президентской республикой и сумма расходов должна снижаться", - добавил политик.
Напомним, проект государственного бюджета на 2018 год уже опубликован на сайте парламента.
(Скриншот со страницы Сергій Лещенко)
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низабудимнипрастим винницкая хатынь- банковская резня?
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Вот вопрос ...
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Рева, аууу!! Вот кто нас перед немцами позорит!
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Вроде бы много... А если посчитать, то всего навсего по 25 гривен с человека в год.
2 гривны в месяц... Нас в магазине обвешивают раз в 100 больше за год...
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Что, минималку до 3700 решили поднять? Это вещь. Что там какой-то миллиардик.
1 000 000 000 / 365 = 2 740 000 в день на АП и президента.
Ну и сколько это будет кило колбасы?
2 740 000 / 100 = 27 400 Кг = 27,4 т.
Делим это на удельній вес и получаем объем суммарного желудка: 27,4 т / 2 т (с запасом) = 14 кубических метров.
Это все шутки. Ну понимаем, там все самолеты, ремонты, новые ковры и мебель. А как же иначе псле Майдана жить, да еще с АТО под боком.
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А так и будет
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"Утвердить предельную численность работников Администрации Президента Украины в количестве 428 штатных единиц", - говорится в документе.
До этого указа предельная численность работников АП составляла 423 штатные единицы.
Кроме того, Порошенко ввел в структуру администрации новое подразделение - "Отдел обеспечения деятельности Уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью".1 000 000 000 : 428 = 2 336 448,598 грн.
Вопрос - какая в АП зарплата уборщицы?
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Ты бы посмотрел как пару сотен человек, самых разных, единодушно апплодировали Тимошенко на Свободе Слова, когда она песочила власть. И как все кривые на табло взлетели вверх в ее пользу. Ты что, думаешь за время до выборов что-то изменится в лучшую сторону? Не смеши.
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