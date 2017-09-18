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 В бюджете-2018 расходы на Порошенко и АП увеличены вдвое, до 1 млрд грн, - Лещенко

лещенко

В проекте государственного бюджета на 2018 год расходы на деятельность Президента Петра Порошенко и Администрации Президента увеличены более чем в два раза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко на Facebook.

"Статья "Государственное управление делами", то есть расходы на содержание института Президента и сопутствующие программы, такие как санатории или награды, - 2,1 миллиарда гривен. То есть за текущий год статья расходов "Государственное управление делами" выросла ровно на 1 миллиард (!). Если почитать постатейную роспись двух миллиардов, то больше всего выросли расходы собственно на содержание Порошенко и Банковой - "обеспечение деятельности президента и администрации президента". В 2017 году она составляет 453 миллиона. В 2018-м планируется потратить - вдумайтесь! - миллиард", - пишет он.

"То есть за год расходы на президента растут на 100%. И это при том, что Украина уже четвертый год является парламентско-президентской республикой и сумма расходов должна снижаться", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2018: минимальная зарплата превысит 3700 грн

Напомним, проект государственного бюджета на 2018 год уже опубликован на сайте парламента.



В бюджете-2018 расходы на Порошенко и АП увеличены вдвое, до 1 млрд грн, - Лещенко 01

(Скриншот со страницы Сергій Лещенко)
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Надія всієї України,це Жити по Новому,й тяжко працювати,щоб петрик не схуднув.
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шариковы, ваш президент должен жить в коробке из под телевизора? совки, бл
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безальтернативыц- онижыдеть?
низабудимнипрастим винницкая хатынь- банковская резня?
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Тут не шариковство. Много лет бюджет страны это торги между депутанами и кланами. Кому-то пожарные машины, кому-то льготы и финансирование и тд и тп. Речь о развитии и интересах страны там не идёт. Это так, кинули на затравку, чтоб типа подвинуться, а свои интересы пропихнуть. В тч пенс реформу для кредита.
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тумочка, а кто справися лучше? чего трындеть почем зря. имя!систра, им\я!!!!
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Так может надо скромнее жрать??
Рева, аууу!! Вот кто нас перед немцами позорит!
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шо та кучерявый петя нам стал очень дорого стоить...петя! Боливар не выдержит двоих.
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Чисто украинская реформа. Теперь надо повысить пенсионный стаж и тарифы, а то МВФ денег не даст.
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Дык инфляция и курс какой. Так что что такое счас мильярд гривен. 30 лямов баксов. Так что лучше бы за собой смотрел бы дармоед. Толку от тебя как от козла молока. За что народные деньги получаешь.
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Миллиард... миллиард..
Вроде бы много... А если посчитать, то всего навсего по 25 гривен с человека в год.
2 гривны в месяц... Нас в магазине обвешивают раз в 100 больше за год...
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Мож подумать Шо Петя по магазинам и аптекам ходит, и его там постоянно украинцы и испанцы обвешивают, 100 раз в год...?
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Если российская нечисть так злится значит наш президент всё делает правильно.
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всего 200 квартир для сереги лещенко. на 40 млн - не такой уже и сармак
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Снимаю шляпу перед долбанными порохоботами. Трудно столько времени быть такими упоротыми.

Что, минималку до 3700 решили поднять? Это вещь. Что там какой-то миллиардик.
1 000 000 000 / 365 = 2 740 000 в день на АП и президента.
Ну и сколько это будет кило колбасы?
2 740 000 / 100 = 27 400 Кг = 27,4 т.
Делим это на удельній вес и получаем объем суммарного желудка: 27,4 т / 2 т (с запасом) = 14 кубических метров.

Это все шутки. Ну понимаем, там все самолеты, ремонты, новые ковры и мебель. А как же иначе псле Майдана жить, да еще с АТО под боком.
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сожри лучше свою шляпу, когда Порошенко изберут на 2-й президентский срок.
А так и будет
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Це добре, що збільшили - зараз похорони стільки коштують, що не напозичаєшся...
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брехлива свиня зовсім зійшла з розуму, золотий батон януковича це подачка жебрака.
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Это 145 или уже 146 рехворма? А то они так мелькают, шо я запуталась...
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Одесса, да ты вообще отмени на х. эти никому не нужные выборы.
Ты бы посмотрел как пару сотен человек, самых разных, единодушно апплодировали Тимошенко на Свободе Слова, когда она песочила власть. И как все кривые на табло взлетели вверх в ее пользу. Ты что, думаешь за время до выборов что-то изменится в лучшую сторону? Не смеши.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ бюджете-2018 расходы на Порошенко и АП увеличены вдвое, до 1 млрд грн, - Лещенко
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