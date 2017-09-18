 Молдова, Грузия и Украина попросят Европарламент утвердить план их вступления в ЕС, - вице-спикер парламента Молдовы Лянкэ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил вице-спикер парламента Молдовы Юрие Лянкэ по итогам встречи представителей законодательных органов Молдовы, Украины и Грузии, которая прошла в Италии.
"Мы договорились разработать совместное обращение Молдовы, Украины и Грузии к Европарламенту, призвав европейских законодателей принять резолюцию о политической поддержке наших государств и о разработке Дорожной карты вступления в Евросоюз. Была также достигнута договоренность о том, что парламенты Молдовы, Украины и Грузии разработают план совместных мер трехстороннего сотрудничества в сфере гармонизации национальных законодательств в соответствии с европейскими стандартами и реализации совместных инфраструктурных проектов и проектов в области энергетической безопасности", - сказал он.
Парламентарии трех стран приняли совместную декларацию о необходимости переосмысления формата "Восточного партнерства".
Как известно, в состав "Восточного партнерства" входят шесть стран: Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения и Беларусь.
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ау...впопучленцы))))бегите на Срососию пока есть возможность
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18.09.2017 Рубрика: Мнения, Россия и мир Отзывов нет »
Иной раз профнепригодность и неспособность отвечать вызовам времени является большим злом, чем прямое предательство и коллаборационизм. Именно эта дилемма начинает раскручиваться в Украине, и если украинская нация не сосредоточится на главной угрозе, нависшей над ее государственностью, то исход неминуемой схватки будет для нее катастрофическим и непредсказуемым.
Послемайданная киевская власть так и не смогла справиться со страхами политических элит, которые, имея преступно нажитые состояния, так и не решились на полную интеграцию с Западом, и большинство бизнесменов и предпринимателей остались в прежней сфере экономических интересов. Не переориентировав бизнес и свои активы в западную экономику, Украина так и осталась экономическим придатком империи, а в руках Москвы остались реальные рычаги, способные повлиять на благосостояние каждого украинца. Это основная причина, которая начинает собирать в Украине третий Майдан, чтобы попытаться не только спасти свой суверенитет и государственность, но и привести к власти способных политиков, которые в состоянии вывести страну из сложившегося политического и экономического кризиса.
Чтобы оценить опасность нынешней ситуации для Украины нужно наконец-то понять, что после аннексии Крыма в путинской России нет ни одного правового решения на продление своей легитимности. 18 марта 2018 г. - это день, означающий завершение очередного президентского срока и последний день в жизни империи. Единственное, что может отменить крах путинской России - это уничтожение украинской государственности или появление Украины в новых территориальных границах, в которых не будет аннексированного Крыма. Это обстоятельство должно окончательно снять вопрос будет или нет большая война между Украиной и путинской Россией, и пока не поздно нужно оперативно заменить власть на политиков, способных управлять государством в сложившихся реалиях и активно включиться в дипломатическую борьбу за голоса цивилизованного мира.
Наталья Гулевская.
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https://www.youtube.com/watch?v=B0rvtRlYPkk
:p
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