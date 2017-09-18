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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3495) Европарламент (1285) Молдова (882) членство в ЕС (80)

 Молдова, Грузия и Украина попросят Европарламент утвердить план их вступления в ЕС, - вице-спикер парламента Молдовы Лянкэ

ес евросоюз

Парламентарии Молдовы, Грузии и Украины в рамках "Восточного партнерства" планируют обратиться в Европарламент с призывом принять резолюцию о политической поддержке трех государств и о разработке Дорожной карты их вступления в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил вице-спикер парламента Молдовы Юрие Лянкэ по итогам встречи представителей законодательных органов Молдовы, Украины и Грузии, которая прошла в Италии.

"Мы договорились разработать совместное обращение Молдовы, Украины и Грузии к Европарламенту, призвав европейских законодателей принять резолюцию о политической поддержке наших государств и о разработке Дорожной карты вступления в Евросоюз. Была также достигнута договоренность о том, что парламенты Молдовы, Украины и Грузии разработают план совместных мер трехстороннего сотрудничества в сфере гармонизации национальных законодательств в соответствии с европейскими стандартами и реализации совместных инфраструктурных проектов и проектов в области энергетической безопасности", - сказал он.

Парламентарии трех стран приняли совместную декларацию о необходимости переосмысления формата "Восточного партнерства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Интеграция Украины в ЕС не стоит в повестке дня", - Мингарелли

Как известно, в состав "Восточного партнерства" входят шесть стран: Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения и Беларусь.
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У центрі окупованого Луганська підірвали пам'ятник десантникам, які воювали на боці «ЛНР»

Молдова, Грузия и Украина попросят Европарламент утвердить план их вступления в ЕС, - вице-спикер парламента Молдовы Лянкэ - Цензор.НЕТ 1598
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в Луганде партизаны еб..и памьятник сепарских шкваркам с лучком))))
ау...впопучленцы))))бегите на Срососию пока есть возможность
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сепарню Одессы и командира спецроты Беркута отпустили,ни судья ни прокурор за это не ответил,но зрадоёб всё равно ты
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сразу после освоения луны модаванами...
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выгулюй своих тараканов вдали от меня,ферштейн?
Молдова, Грузия и Украина попросят Европарламент утвердить план их вступления в ЕС, - вице-спикер парламента Молдовы Лянкэ - Цензор.НЕТ 5758
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реформированная полиция Одессы защищает оправданных рюських питухов реформированным судом, ришучи реформиМолдова, Грузия и Украина попросят Европарламент утвердить план их вступления в ЕС, - вице-спикер парламента Молдовы Лянкэ - Цензор.НЕТ 7898 от украинцев
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Нічого в цьому світі дарма не дається- треба тільки виборювати!
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Или лыжи не едут или зима не пришла Грузия вроде как на Кавказе-каким боком они к ЕС?
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Сашок, ти про Мармурове море чув？З обох боків його які краіни？
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А того, що Турція і на Європeйському континeнті знаходиться. Вчи гeографію！
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Ну Турция хоть каким то куском в Европе Ну а Грузия то как?Или полметра по глобусу это не расстояние
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"Гру́зия - государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря, относится к Передней Азии и Ближнему Востоку; иногда рассматривается как часть современной Европы."
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Наталья Гулевская. Украинская точка бифуркации
18.09.2017 Рубрика: Мнения, Россия и мир Отзывов нет »

Иной раз профнепригодность и неспособность отвечать вызовам времени является большим злом, чем прямое предательство и коллаборационизм. Именно эта дилемма начинает раскручиваться в Украине, и если украинская нация не сосредоточится на главной угрозе, нависшей над ее государственностью, то исход неминуемой схватки будет для нее катастрофическим и непредсказуемым.

Послемайданная киевская власть так и не смогла справиться со страхами политических элит, которые, имея преступно нажитые состояния, так и не решились на полную интеграцию с Западом, и большинство бизнесменов и предпринимателей остались в прежней сфере экономических интересов. Не переориентировав бизнес и свои активы в западную экономику, Украина так и осталась экономическим придатком империи, а в руках Москвы остались реальные рычаги, способные повлиять на благосостояние каждого украинца. Это основная причина, которая начинает собирать в Украине третий Майдан, чтобы попытаться не только спасти свой суверенитет и государственность, но и привести к власти способных политиков, которые в состоянии вывести страну из сложившегося политического и экономического кризиса.

Чтобы оценить опасность нынешней ситуации для Украины нужно наконец-то понять, что после аннексии Крыма в путинской России нет ни одного правового решения на продление своей легитимности. 18 марта 2018 г. - это день, означающий завершение очередного президентского срока и последний день в жизни империи. Единственное, что может отменить крах путинской России - это уничтожение украинской государственности или появление Украины в новых территориальных границах, в которых не будет аннексированного Крыма. Это обстоятельство должно окончательно снять вопрос будет или нет большая война между Украиной и путинской Россией, и пока не поздно нужно оперативно заменить власть на политиков, способных управлять государством в сложившихся реалиях и активно включиться в дипломатическую борьбу за голоса цивилизованного мира.

Наталья Гулевская.
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это все интересно, но языком трепать--не мешки ворочать...прямо так и ждут украинский бизнес в европе с распростертыми объятьями
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С таким-то уровнем коррупции и в ЕС?! Как же, ждут не дождутся там украинских коррупционеров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМолдова, Грузия и Украина попросят Европарламент утвердить план их вступления в ЕС, - вице-спикер парламента Молдовы Лянкэ
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