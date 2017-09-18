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 За рубежом
  1998  41
Все про:Испания (405) КНДР (352) нон грата (335) посол (1184)

 Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

кндр

Посол КНДР в Испании в понедельник был вызван в испанское министерство иностранных дел, где ему было предписано покинуть страну до 30 сентября.

Об этом сообщил глава испанского внешнеполитического ведомства Альфонсо Дастис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Посол КНДР объявлен персоной нон грата в ответ на недавние пуски баллистических ракет и ядерное испытание, предпринятые КНДР.

По словам министра, правительство Испании пришло к выводу "о необходимости принятия такой меры, поскольку программы (КНДР) являются угрозой для мира и международной безопасности".

Ранее Мадрид призвал сократить с трех до двух человек дипломатический персонал посольства КНДР в Испании.

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН исчерпал возможности сдерживания КНДР, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону, - Хейли

США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.

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11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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Да, пусть садятся за стол переговоров: ДНР, Сирия и КНДР.
Пусть договариваются...
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Помним всегда патриотов Испании, партизан и Bela clao!!!
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так там в то время такой же фашист как ваш у власти был
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слышь острый - у вас под боком невменашка готов начать ядерную войну - тебе своих не жалко,а? когда вы уже думать начнете
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Когда в мире начинается истерия, разум отходит на второй план: Чечня, Ливия, Ирак, Сирия, Авганистан, теракты в США, Европе, голод в Африке, работа по 12-14 часов в Китае, Индии. .... И это все в 21 веке, а ты про какую-то Корею печешься.....Кажись Земле приходит конец.
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Кінец? А 10 тис років вижити під час льодового періоду? Людина така істота, що може перенести дуже й дуже. Мало яка тварина витримає.
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Так, людина може перенести багато дечого, але вже дійшло до того, що не тільки навколишній світ, сама себе почала знищувати....
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А что, дети которые погибли от ядерных бомб в 1945, также уже фашистами в Японии рождались?
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а ты знаешь сколько японцы китайцев загеноцидели и корейцев - за пиндосов отдельный разговор?
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І що, діти в пельонках також знищували китайців, баби старі з ковіньками корейців воювали?
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до вас, кацапи, також скоро таке дійде, так само як ваших друзів та браттів північних корейців скоро й ваших послів повсюди у цивілізованому світі будуть визивати та видворяти. Так що не розходьтеся, зачекайте трохи та й гніть свою лінію в тому дусі, що до сих пір гнули. Отримаеєте теж саме що і корейці.
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в дерьме вы батенько в дерьме))) и не пыжься тута сильно - не банят тебя за смелость - шо таки под своим флагом зашел
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вы вяликие - сначала ту де Испанию догоните по ввп- а ведь у них не нефри не газа не чего нет)) вас ваш фюрер опять под танки кидает,а вы зомбяшки кушаете и добавки просите - знаешь скоко ты лично заплатил с 14 года за это ,посчитай сам - зарплата вдруг стала в два раза меньше,ну если в долларах и умножь на количество месяцев - ты рад я думаю) ну вы же - на хлеба не надо - нм сирию давай)))
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не знаю як в кацапії, а в Україні, ще рік тому купляв четвертинки курячі по 30 грн, тепер щастья Буша - вже 55, а пенсія як була, так і залишилась. Яйця курячі рік тому були по 13 грн, а зараз біля 20 грн. Далі ціни перераховувати? У 2013 році зарплата мінімальна в 1600 грн (нижче вже ніхто не отримував) була еквівалентом 200 доларів, а нині це б було близько 5,2 тис.
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про яку вашу потужну економіку йдеться, коли ви навіть не в десятці сильніших економік світу? Як рейтинги, ті що ви самі собі намалювали?
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простой такой ответ . в то время Япония и США находились в состоянии войны которую к стати начали именно японцы . сейчас между КНДР и Японией идет война ? если нет так какого хрена жердяй . липший друг Расеи . запускает ракеты которые пролетают на японской территорией ? это тоже вопрос . но не такой простой
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Испания объявила посла КНДР персоной нон грата...
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Теперь надо сделать то же самое с послом рашки.
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С послом рашки это надо было сделать в 2014-м, нет, в 2008-м, а лучше в 90-х.
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с послом Рашки лучше поступить по старой испанской традиции
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Нечего делать православному человеку в бездуховной стране .
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задушить совоково-гестаповскую блевотину всем миром!!
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Ещё одна цель для Ынчика-Мадрид. (с)

Дело в том,что Мадрид находится на планете Земля,на которой,кстати,по какому-то злому недоразумению существуют ублюдочные эрефия и чучхетия.
Вы об этом не знали?
Сожалею...
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Испания объявила посла КНДР персоной нон грата.. А у нас консул засрийский по Одессе быкует..
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А посла России за разжигание войны в центре Европы слабо?
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Уряд Іспанії має яйця. А всякі Нідерланди з Німеччинами - ні. Нідерланди посла з кацапії не відкликали навіть після того, як кацапський "Бук" збив "Боїнга" з голландськими громадянами.
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Решение,конечно,правильное,но начинать нужно с их козломордых "боссов".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИспания объявила посла КНДР персоной нон грата
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