Испания объявила посла КНДР персоной нон грата...

Об этом сообщил глава испанского внешнеполитического ведомства Альфонсо Дастис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Посол КНДР объявлен персоной нон грата в ответ на недавние пуски баллистических ракет и ядерное испытание, предпринятые КНДР.
По словам министра, правительство Испании пришло к выводу "о необходимости принятия такой меры, поскольку программы (КНДР) являются угрозой для мира и международной безопасности".
Ранее Мадрид призвал сократить с трех до двух человек дипломатический персонал посольства КНДР в Испании.
Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.
США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.
11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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Пусть договариваются...
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Теперь надо сделать то же самое с послом рашки.
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Дело в том,что Мадрид находится на планете Земля,на которой,кстати,по какому-то злому недоразумению существуют ублюдочные эрефия и чучхетия.
Вы об этом не знали?
Сожалею...
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https://www.youtube.com/watch?v=gALHyuYHBXA
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