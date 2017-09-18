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 В Украине за неделю на пожарах погибли 15 человек, - ГСЧС

гсчс

В Украине за неделю, с 11 по 17 сентября 2017 года, на пожарах погибли 15 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С начала недели зарегистрированы 2 465 чрезвычайных событий, на которые обеспечено реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасены 32 человека. Ликвидировано 2 037 пожаров, спасены на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 436 зданий и 38 ед. техники. На пожарах погибли 15 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 551 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в течение недели пиротехники осуществили 318 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено более 2 тыс. боеприпасов времен прошлых войн. Также отмечается, что в течение недели на водных объектах погибли 17 человек.

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