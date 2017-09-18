 МВФ подтвердил намерение перечислить следующий транш после проведения пенсионной реформы, - Ложкин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь Национального инвестиционного совета Борис Ложкин.
Комментируя ажиотажный спрос на украинские еврооблигации, что позволило Украине привлечь $3 млрд на 15 лет по сниженной с 7,75% до 7,735% годовых ставке, он отметил: "Главная причина ажиотажа, конечно, в удачной рыночной конъюнктуре: высокой ставке доходности и наличии свободных денег у инвесторов… Еще одна причина - доверие МВФ, подтвердившего намерение перечислить следующий транш после проведения пенсионной реформы. Институциональные инвесторы во многом полагаются на мнение МВФ относительно экономических перспектив того или иного государства".
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF.
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даотнимательные акты...
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1 ч ·
Читаю проект бюджету на 2018 рік. Я в шоці, чесно кажучи.
Стаття "Державне управління справами", тобто видатки на утримання інституту президента та супутні програми, такі як санаторії або нагороди - 2,1 мільярда гривень. Тобто за поточний рік стаття видатків "Державне управління справами" виросла рівно на 1 мільярд (!). Якщо почитати постатейний розпис цих двох мільярдів, то найбільше виросли розходи власне на утримання Порошенка та Банкової - "забезпечення діяльності президента та адміністрації президента". В 2017 році вона становить 453 мільйони. В 2018 планується витратити - вдумайтеся! - мільярд!
Тобто за рік видатки на президента зростають на 100 відсотків. І це при тому, що Україна вже четвертий рік є парламентсько-президентською республікою, і сума видатків має знижуватися. Це просто неприховане нахабство і цинізм.
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Обворовывание пенсионеров тебе подавай???
Ложкин, тебя не беспокоит, что вы вместе с Гройсманом и Порешенко в бюджет 2018 вписали прожиточный минимум 56,6 доллара в месяц на 2018 год, т.е. $1,8 в день ???? Это же меньше чем в Никарагуа, Албании и даже меньше чем в Нигерии!
Ложкин, тебя не беспокоит, курс гривны 30 грн/$ заложенный в бюджете ?
А 965, 4 млн грн, выделенные в Бюджете 2018 на обслуживание Президента и АП в нищей стране??? Вы там не охренели совсем, случайно??
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Ты петра в прямом эфире из самой америки "наживо" видел???? Там полный звиздец))) Поздравил нас с замечательным "премьером"))) Шо данилюк (типа министр финансов"), шо петя , с виски подружились сегодня)))
Гребаный стыд. Я тебе отвечаю)))
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http://gordonua.com/news/politics/poroshenko-uvidimsya-v-sleduyushchem-godu-v-yalte-207306.html
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Тваю мать И хер смешно...
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А дальше вы с ними договоритесь наши почки продавать? Чтоб вы сыто жрали, а ваши дети учились за бугром.
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П.С. как всегда пьяный .... от счастья наверное)))
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Хорошо бы врач какой эндокринолог толково объяснил.
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Хава - Нагила))) С Пейсахом нас всех, шановни громадяны))))
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Президент с прокурором - алконавты. За шо этой стране такое наказание??
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Спалив ти мене
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Ждем.... мля... ждем....
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Делать-то что с єтим лядством?.
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- Ну, давайт езнакомться, мальчик, ка ктвоя фамилия?
- Я стесняюсь...
- А что такое? Неприличная фамилия?
- Очень...
_ ну ладно, я помогу, ниче страшного, бывает, скажи как фамилия?
- ну то, что вы каждый день в рот берете...
- Ххуйкин?????!!!!??????
- та не, Ложкин...
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Что актуальнее и реальней, наперсточники соевые?
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Михеил Саакашвили говорит за дороги и ворюги в Украине (video)
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Если бы Порошенко действительно хотел бороться с коррупцией, то он без проблем исполнил бы это требование МВФ. А так ему нафиг это не надо. А вот МВФ не мешало бы проявить принципиальность в этом вопросе.
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и желают их отправит на зарубежный счет в панаму.
Но гривны в панаме не нужны, там нужны доллары.
Вот нац банк и берет кредиты в долларах, чтобы ынвесторы их получили и отправили в панаму.
Тем более у ентих ынвесторов налоги всего то 5%.
А у простых укр граждан аж 45%.
Вот взяли кредит в $, отдали ынвесторам, те отправили $на панаму.
И все, сидят ждут следующего года.
И так далее.
А доллара повешені на укр народ - уже по 2000 каждого укр жителя, включая тех, кто родился только сегодня.
ха-ха.
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Инвестиция блин . Хоть кто-то инвестировал в реальную экономику? Желающих, увы, нет.
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