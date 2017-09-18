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Все про:МВФ (2454) пенсионная реформа (993) транш (174) Ложкин (140)

 МВФ подтвердил намерение перечислить следующий транш после проведения пенсионной реформы, - Ложкин

ложкин

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о намерении выделить Украине очередной транш кредита после принятия Верховной Радой пенсионной реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь Национального инвестиционного совета Борис Ложкин.

Комментируя ажиотажный спрос на украинские еврооблигации, что позволило Украине привлечь $3 млрд на 15 лет по сниженной с 7,75% до 7,735% годовых ставке, он отметил: "Главная причина ажиотажа, конечно, в удачной рыночной конъюнктуре: высокой ставке доходности и наличии свободных денег у инвесторов… Еще одна причина - доверие МВФ, подтвердившего намерение перечислить следующий транш после проведения пенсионной реформы. Институциональные инвесторы во многом полагаются на мнение МВФ относительно экономических перспектив того или иного государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман об МВФ: "Что касается транша, то мы ожидаем его получения в 2017 году"

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF.


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замироточили стахановцы... за неделю, мля, рассмотрят 10000 поправок и примут судьбоносные законодаотнимательные акты...
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Сергій Лещенко
1 ч ·

Читаю проект бюджету на 2018 рік. Я в шоці, чесно кажучи.
Стаття "Державне управління справами", тобто видатки на утримання інституту президента та супутні програми, такі як санаторії або нагороди - 2,1 мільярда гривень. Тобто за поточний рік стаття видатків "Державне управління справами" виросла рівно на 1 мільярд (!). Якщо почитати постатейний розпис цих двох мільярдів, то найбільше виросли розходи власне на утримання Порошенка та Банкової - "забезпечення діяльності президента та адміністрації президента". В 2017 році вона становить 453 мільйони. В 2018 планується витратити - вдумайтеся! - мільярд!
Тобто за рік видатки на президента зростають на 100 відсотків. І це при тому, що Україна вже четвертий рік є парламентсько-президентською республікою, і сума видатків має знижуватися. Це просто неприховане нахабство і цинізм.
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О, подкрепление барыжное подлетело!
Обворовывание пенсионеров тебе подавай???
Ложкин, тебя не беспокоит, что вы вместе с Гройсманом и Порешенко в бюджет 2018 вписали прожиточный минимум 56,6 доллара в месяц на 2018 год, т.е. $1,8 в день ???? Это же меньше чем в Никарагуа, Албании и даже меньше чем в Нигерии!
Ложкин, тебя не беспокоит, курс гривны 30 грн/$ заложенный в бюджете ?
А 965, 4 млн грн, выделенные в Бюджете 2018 на обслуживание Президента и АП в нищей стране??? Вы там не охренели совсем, случайно??


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А этот дебил каким боком тут комментит о решения МВФ?
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А при чём здесь инвестиционный фонд? Или Ложкину работу нашли?
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А фонды еще со времен кучмы легальное воровство и отмывания бабла,как бы его не называли
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Две проблемы у сои.Чтоб транш новый выдали и землю продать пока на каштанах не развесили.Все остальное этих барыг не волнует.
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Причём землю он хочет купить за бабки с транша.
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Вот и разгадка "такой нужности пенсионной реформы".. Запахло денежками,которые можно стырить...
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Ручки задрожали у наших держиморд.... свора депутан проголосует, вдруг и им обломится с барского стола пару крошек.
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Правильно чтобы попилять бабло МВФ оставим граждан без пенсий!!
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Ложкинд не хочет похвастаться результатами, достигнутыми на новой должности? Тоже как гойсман токмо про будущее вангует?
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Япония привлекла полторалярда под -0,5% (минус пол процента)... т.е. ей ДОПЛАЧИВАЛИ.
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Все берете и берете, а кто кредиты отдавать будет.
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Здоров, друже)))
Ты петра в прямом эфире из самой америки "наживо" видел???? Там полный звиздец))) Поздравил нас с замечательным "премьером"))) Шо данилюк (типа министр финансов"), шо петя , с виски подружились сегодня)))
Гребаный стыд. Я тебе отвечаю)))
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Привет дружище! Нет не видел, а чему удивляться, если он в Киеве на Европейской встрече сказал, что следующая встреча в следующем году произойдет в Ялте.

http://gordonua.com/news/politics/poroshenko-uvidimsya-v-sleduyushchem-godu-v-yalte-207306.html
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Судя по тебе вряд ли ты английский знаешь. С Чем он "вас" поздравил понятия не имею. Все было нормально.
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а, коц, "судя по тебе", ти взагалі не уявляєш з чим він і кого вітав. Якщо ти не "ротшильд", то лягай собі спокійно спати. Бай)
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Не, ну... если аж сам ложкин))))
Тваю мать И хер смешно...
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Бляха! Не нужно ничего давать! Все сгройсманят! Кто будет отдавать?
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Старая соевая мантра - МВФ велел.
А дальше вы с ними договоритесь наши почки продавать? Чтоб вы сыто жрали, а ваши дети учились за бугром.
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Не, Маринка, петька встельку)))) Сам видел по 112 "наживо"))) Поздравил нас с тремя миллиардами "запозычень", которые нам АЖ 15 лет отдавать))) Я, ребята, хз ... как это комментить.
П.С. как всегда пьяный .... от счастья наверное)))
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та може то якась типа кома?? Он же ж диабетчик, а им вроде низзя.
Хорошо бы врач какой эндокринолог толково объяснил.
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а что там врачу объяснять? Про то,как правильно бухать надо? или где купить справку с болячкам и?
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на все эти вопросы мне давно уже ответил, всеми нами любимый доктор кацахол))) Сказал, шо можна... и при "диабете", только оч.качественный продукт. Что мы все, с тобой вместе, ему и обеспечили)))
Хава - Нагила))) С Пейсахом нас всех, шановни громадяны))))
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Чего прицепились?! Парень в мириканскую баньку сходил, девки по щам слегка отхлестали.
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Даже если и качественный продукт - МЕРА какая-то ж должна быть? А он, судя по харе, прикладывается бутылями.
Президент с прокурором - алконавты. За шо этой стране такое наказание??
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Вам всё хиханьки да хаханьки. Может человека просто американский воздух швабоды шлегка опъянил.
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Мені не зрозуміло, чому всі говорять про діабет кучерявої свині, як ніби з нею в одній лікарняній палаті лежали та знають, чим вона хворіє.
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это была просто неудачная отмазка соевых))))
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звісно, що крім америки ніде)))
Спалив ти мене
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"112-й" и особенно "5-й" - ведущие мировые каналы, их смотрит весь мир.
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... поздравил нас с тремя миллиардами? я что то не получал ни копейки и моя семья не получала ни копейки и родственников спрашивал тоже самое... А вот отдавать будем мы? Вот спасибо.
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Леха... я тоже... НО!!! Он же рехформирует!!! Скоро получим!!!
Ждем.... мля... ждем....
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да *бал я его рехвормы и его черенком от лопаты... Между людьми одни только разговоры о очередном повышении цен, чем прошлую зиму топили и где взять дрова подешевле и ето в Киеве. В супермаркетах люди уже даже тележки не берут выходят с пакетиками или купленное по карманам рассовывают. То что творится в селах боюсь представлять.
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ниччо,колысь и ложкину логопеда с кайлом выделим.
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Если бы Порошенко боролся с коррупцией, цены б ему не было! А сейчас коррупционеры чувствуют себя в стране вольготно. К примеру, в той же Одессе на должность судей попадают только свои люди, т.е. только те кто подконтролен коррупционному одесскому клану. Поэтому ничуть не удивляет сегоднешний оправдательный приговор по делу "2 мая", ведь одесский коррупционный клан полностью пророссийский.
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Молодая училка после института в первый рабочий день в ходит в класс:
- Ну, давайт езнакомться, мальчик, ка ктвоя фамилия?
- Я стесняюсь...
- А что такое? Неприличная фамилия?
- Очень...
_ ну ладно, я помогу, ниче страшного, бывает, скажи как фамилия?
- ну то, что вы каждый день в рот берете...
- Ххуйкин?????!!!!??????
- та не, Ложкин...
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Да, кстати, почему эта жертва вируса Зика упорно молчит, что МВФ также настоятельно требует создания антикоррупциолнного суда???
Что актуальнее и реальней, наперсточники соевые?
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Разговор таком о суде нервирует соевых Какие наши годы, надеюсь увидим ложкина и рошенку в клетчатых одеялках
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единственное, что еще держит в этой стране - одеялка на ножках поправить
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так её еще надо провести, а не принять как меморандум.
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МВФ и правительство гроси как две коммерческие структуры,друг другу лапшу вешают и каждый себе на уме,одним транш растащить,другим проценты поиметь,но а лохам туману напустить,МВФ дает деньги надо все выполнять,а то путин нападьот
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Только после создания Антикоррупционного СУДА, а не 430-ти антикоррупционних палати при продажних Петиных судах как хочет Петя
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Так вы ж их режете ножом этим вопросом!!! По живому режете!!
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о, еще один янучарский реформатор вещает, все как на подбор, хорошие кадры были у янука, все пригодились пороху.
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на кой хер мне ложкин? пусть скажет сам МВФ, мы поймем.
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"Да, кстати, почему эта жертва вируса Зика упорно молчит, что МВФ также настоятельно требует создания антикоррупционного суда???"
_________________
Если бы Порошенко действительно хотел бороться с коррупцией, то он без проблем исполнил бы это требование МВФ. А так ему нафиг это не надо. А вот МВФ не мешало бы проявить принципиальность в этом вопросе.
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Та им пофик. Ну как можно верить соевым идиотам?? Америка их носом тычет, как поганых котов. а МВФ такой наивный. Разве что в доле.
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МВФ это международная корупционная контора - она в виде траншей оформляет взятки правительствам за решение необходимых для вкладчиков МВФ вопросов.
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Валюта нужна нац банку для того, чтобы так называемы ынвесторы, которые на укр фабриках-газовых скважинах заработали гривны - мно-о-о-го гривен,
и желают их отправит на зарубежный счет в панаму.

Но гривны в панаме не нужны, там нужны доллары.
Вот нац банк и берет кредиты в долларах, чтобы ынвесторы их получили и отправили в панаму.
Тем более у ентих ынвесторов налоги всего то 5%.
А у простых укр граждан аж 45%.

Вот взяли кредит в $, отдали ынвесторам, те отправили $на панаму.
И все, сидят ждут следующего года.

И так далее.
А доллара повешені на укр народ - уже по 2000 каждого укр жителя, включая тех, кто родился только сегодня.
ха-ха.
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Много стран берет взаймы под 7.7% ? и рад! ему не отдавать через 15 лет.
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Хотілось запитати в наших правоохоронців ,ложкін продав свій медіа холдинг 2013 за 350 мілярди доларів в бюджет жодної гривні не поступило .
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Тоесть чтобы Барыга с Гнойсманом получили бабулеты на распил почти всем украинцам нужно отказаться от пенсий?
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Вот смотрю на ету рожу Ложкина и прям вижу как его послали нам из кремля. Ну не украинец он как не крути. ни рожей ни действиями.
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Реформы идут полным ходом. Там занять, там перепродать, там просто подарить (Прихватизировать)2019 Украина должна отдать 7,5 млр$. И это только чистыми.
Инвестиция блин . Хоть кто-то инвестировал в реальную экономику? Желающих, увы, нет.
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Шо,сучара,ручёнки свои паршивые потираешь?!
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....Ааааааа вот ты де пристроився......секретуткой у национольном совете ......
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запахло баблом ,щя будут зубами рвать ,брехать, по телевизору выступать ,рекламу пускать все чтобы только народ обь.бать- бабки забрать
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМВФ подтвердил намерение перечислить следующий транш после проведения пенсионной реформы, - Ложкин
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