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Все про:МИД РФ (1064) ООН (2241) США (13427) реформы (2839)

 Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН

оон

Замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что Москва поддерживает вопрос о реформе ООН, но выступает с других позиций, нежели Вашингтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Также читайте: Мы хотим, чтобы ООН восстановила доверие к себе во всем мире, - Трамп на совещании по реформе организации

"Это неформальная неофициальная встреча, она была организована для группы государств, которые поддерживают документ, подготовленный США",- сказал Гатилов журналистам.

По словам дипломата, РФ поддерживает вопрос о реформе ООН, но выступает с других позиций, нежели США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в ООН предложит странам, не поддерживающим аннексию Крыма, создать группу по деоккупации полуострова, - Ирина Луценко

Президент США Дональд Трамп созвал на 18 сентября встречу мировых лидеров по реформе ООН. Как ожидается, на ней будет подписана декларация с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу начать эффективную реформу ООН.
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хуже.
Речь о том , что нужно убрать право вето в совбезе. А на роися в этом плане нелегитимна по нескольким причинам . Во первых она самовольно ушла из под протектората монгольской орды.
Второе - на роися сама себя назначила правоприемницей так называемого ссср а.
Никто из других стран эту приемственность не подтвердил и не признал.
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таки да
,,Второе - на роися сама себя назначила правоприемницей так называемого ссср а.
Никто из других стран эту приемственность не подтвердил и не признал."
юридически правильно, нужно это было проголосовать в ООН.
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это точно - формально Россия не вступала в ООН
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поэтому от мордвы ничего не зависит по факту. И это узаконят в скором времени. Короче загонят русню взад за можай.
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Там вообще прекрасная комашка собралась: среди не подписавших -Судан, Сомали, Россия, КНДР, Сирия, Габон. Как мило!
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Называется- унтерменши всех стран обьединяйтесь
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Габон звучит гордо. Габонец с рузьким братьянавекъ. Крал!!!! габонец!!!
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Нова "Больша шестьорка"? Габон, КНДР, Судан, Сирія, Сомалі, Росія - ГК СССР . З СССР все зрозуміло, а ГК - це напевне Голодні коллеги?
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а навіщо? Кацапів і так недієздатність ООН повністю влаштовує!
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Баба с возу - кобыле легче.
Выгнать их из совета безопасности . Все равно работать мешают .
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Та не запросили кацапорилих просто.Тому що іппліщем не вийшли...
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Замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что Москва поддерживает вопрос о реформе ООН, но выступает с других позиций, нежели Вашингтон.
Иными словами :Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН - Цензор.НЕТ 7913
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Сирийский политолог довел до истерики кремлевских пропагандистов...

https://www.youtube.com/watch?v=7Up8E0yotG4
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ВВП Испании - 1,232 триллиона USD (2016 г.)
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=ввп+испании&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

ВВП РФ - 1,283 триллиона USD (2016 г.)
https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=KE4&q=ввп+россии&oq=ввп+россии&gs_l=psy-ab.3..0i67k1l4.3636.4920.0.5456.6.6.0.0.0.0.269.776.4j0j2.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.775...0.0._HNVqpV0pvg

И при этом Испания последних лет десять в глубоком экономическом кризисе)))
В Испании нет АЛМАЗОВ....НЕФТИ...ГАЗА...ЛЕСА...ДРАГ МЕТАЛЛОВ...)))но есть такие дурашки как рососияне)))))
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а прикинь если сейчас Испания...закатив ворот...загнув пальцы...начнет орать о востановлении ВЕЛИКОЙ ИСПАНИИ от океана до океана)))))))

ху..я???))))))
А косабы смогли)))))))С голой попой на ТИГР))))))
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ВВП США...Франции...Канады...Великобритании...и даже малюсенькой Голландии я бросать не буду)))))))
Шо б на ветке не стоял шелест горящих ПЕРДАКОВ ВАТЫ
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306,1 миллиарда USD (2016 г.)

(306,1*100)/1283,0=24,85%
Но живут в Дании даже не в 4 раза лутше Свиноросососии))))))
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306 миллиардов разделись на 5,5 миллион гражданам Дании.
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твоя правда)
Дания ВЕЛИКАЯ страна!!!
А Срососия - большая....как географическая величина)))
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Если бы у меня были алмазы, нефть, драг металлы, то нафик мне ввп.
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для того шо б люди в стране жили КАК ЛЮДИ!!!
А не носились с иконами по улицами с истерикой по любовнице Матильде впердолиной Солнцеликим Николой Кровавым))))
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Вы меня не поняли. Что бы был ввп, надо много и долго работать(на износ). Имея алмазы и пр, можно не работать(отдыхать).
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если страну признают агрессором, она автоматически лишается права вето
єто и есть одна из основних реформ и кацапов она явно не устраивает
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Признать мало. Надо трибунал и за геноцид вешать ( по Сирии, Чечне, Грузии, Украине...)
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Так кацапів нікто і не кликав, та і позиція мокшанців нікого не цікавить .
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Это так , что скоро смоленская область вернётся в родную Беларусь!
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Не сильно и хотелось. Да и при таком разговоре Гомель должен уйти в Россию, а такой вариант неприемлем
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Вообще Гомельская область когда-то была в Украине, и почему она должна уйти в Россию ? Пускай возвращается в Украину или пускай будет в Белоруссии, но не в Россию это 100 %
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Когда же такое было? Во времена Киевской Руси? Так а почему Украина себя не объявит правопреемником?
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В росію можливо, а якщо буде вибір в Інгерманландію, московський халіфат, чи Біларусь то що вибере Гомель ?
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не ругайтесь беларусь это куски соседних стран
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Правильно. Как и Украина. Как и Россия. И как кстати Германия
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Гомель получил Магдебургское право в 17 веке.
Город имел Магдебургское право, о котором теперь не упоминается, в то время, когда город был пограничным в составе ВКЛ :
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А что путин поимел после нападения на Украину ? - Крым для росси - геморой , донбас - геморой , из за санкций россия теряет миллиарды ...
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А при чем тут Путин ? Россия столько кровьи пролила не виной , что если есть Бог на свете, то Россия за свои приступление должна уйти в небытие.
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Путин много чего поимел. Его популярность выросла. Вертикаль укрепилась. Любые попытки скинуть российскую власть или заявить о сепаратизме жестко пресекаются, и обыватели не сочувствуют тем, кого избили или посадили. В Крыму и на Донбассе появилась туча вариантов для новых контрактов и новых возможностей. Вон Крымский мост - это же золотое дно. А санкции... Если бы они действительно так били по российской экономике, как пишут здесь, уже были бы уступки. А их нет
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"Советский Союз крепок, целостен и экономически стабилен, как никогда!" - заявляли дикторы совецкого ТВ ещё в начале 91-го года.
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Ага, и при этом были передачи на том же ТВ типа Взгляда, которые чуть ли не прямо показывали, что конец близок. Сейчас в России ничего подобного нет
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А это только лишь по причине того, что мелкое ботоксное чмо из КГБшников и прессует всё, что не писывается в линию партии. Но ситуация от того, есть ли на россосии ныне Взгляд или нет, никоим образом не меняется. Процесс уже пошёл и его не остановить. При этом, в сравнении с тем же сысысыром, процесс идёт намного быстрее.
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СССР развалился за 6 лет перестройки, а Россия уже почти 4 года под санкциями и каких-то признаков распада не наблюдается. Видимо все-таки не быстрее
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Союз начали активно валить, когда он влез в Афганистан.
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Ничего подобного, союз активно валили с момента его создания. Просто получалось плохо, так как старая гвардия все эти идеи сдерживала. А когда она отправилась на кладбище, пришел типа прогрессивный политик, который за 6 лет сам сделал то, чего спецслужбам мира не удавалось в течении 74 лет. Союз распался изнутри. Я не вижу на сегодняшний день возможности развалить Россию изнутри. А если кто-то надеется на развал снаружи, пусть подумает, кто будет воевать со страной, имеющей атомное оружие
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Да никто с вами воевать не будет. Вы сдохнете точно так же, каки сысысыра. Не ссы.
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А мы после получения независимости ни в одной войне не участвовали. Государство у нас унитарное по факту, а не только на бумаге. Никакого сепаратизма нет и близко. С чего это мы должны сдохнуть, расскажи мне?
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Ну ежели ты и правда беларус, то тогда у тебя шанс обрести независимость появляется, потому как пока вы придаток хуйлостана и не более.
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Вот это уже смешно. А что Крым уже признан российским? Или может Абхазия и Южная Осетия? Или может мы отправили войска в Сирию? Или не участвуем в программах ЕС типа Восточного партнерства? Слыхал про Владислава Баумгертнера? Это топ-менеджер Уралкалия, возможно бывший. Он однажды очень удачно съездил в Беларусь. Это тоже Путин приказал? Если не знаешь, читай википедию, там все хорошо расписано
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Ну далеко не четыре, потому, что самые первые санкции были чисто символические в надежде, что пуйло образумится наверное. А во вторых, ощутимый результат после более серьезных санкций появился где-то к концу 16 года, а то и к началу 17. А дальше будет веселей.
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Ну да, время покажет. Но пока, как я уже сказал, все ожидания украинских политиков и журналистов ничего, кроме снисходительной усмешки, не вызывают
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Ну санкции это долгосрочное давление . КНДР тоже весь в санкциях и как то пока существует .А Украине путин больше помог чем навредил .- разорвал эту виртуальную пуповину братского народа .И лет через пять в Украине всё будет нормально .А россия будет страной изгой .хотя уже россию ставят в один ряд с северной кореей .
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Китай тоже в санкциях после Таньаньмэня. И что? Скоро станет первой экономикой мира, хотя очевидно, не так скоро, как им бы хотелось. Говорить о том, что санкции приведут Россию в состояние КНДР, это выдавание желаемого за действительное. Поглядим
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Украине главное максимально оградится от российского агрессора .восстановить границы и максимально их контролировать .А то что будет в россии то российские проблемы .Украина не россия и не сунет свой нос во внутренние дела другого государства .
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Как вы собираетесь полностью избавиться от влияния такого огромного государства под боком?
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Лучший способ - вступление в НАТО. В нейтральном статусе будет тяжеловато.
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Для вступления в НАТО нужно решить вопрос спорных территорий. А тут похоже все совсем плохо
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Украина уже сотрудничает с НАТО как никогда раньше .В Украине открыто представительство НАТО .Доверие населения к НАТО выросло в разы . Процес запущен , работа идёт .А россии остаётся только спички в колёса ставить да гавкать .Собака лает , а караван идёт .
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По правилам НАТО кандидат в члены не может иметь территориальных споров. Вы можете сотрудничать как угодно, но пока не решите территориальные вопросы, ни о каком членстве и речи нет. А решать эти споры вам придется самостоятельно, вот и вся история. Это никакие не мои домыслы, это общеизвестные факты
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Это путин тоже так думал . а сейчас уже так и не думает .помощь есть колоссальная .и россия это знает . НАТО мобилизовалось .путин сам кинул Украину в НАТо . как сказал Обама путин тактик , а не стратег . и проигрывает он даже не в долгосрочной перспективе а уже сейчас .
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Так путин Украине в этом поможет .ещё никому не удавалось так настроить друг на друга как это получилось у путина .это уже на десятилетия . Ни один политик в Украине уже не будет популярным на российской тематике .
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А ми йому спочатку Крим в горлянку засунули, а потім лугандоном зверху насипали, щоб не відкашлявся. І усьо, тепер тільки при розтині трупа Крим можна дістати.
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колись мокшан турнули з ліги націй за агресію проти фінляндії...кругами ходимо...
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Свистят собаки. Никто делегацию России на эту встречу не приглашал, равно как и делегацию из Габона.
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Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН



НЕ ОТКАЗАЛАСЬ, А ТРАМП Х-Й ИХ ТУДА ПОЗВАЛ =)))))
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Операции мягкой силы-Закон о санкциях,это точный удар, на уничтожение рассейской Золотой Орды.
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НУ А ШО?? оно ж опять кацап=))
Глава комитета Госдумы по труду, СОЦПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился с письмом к генеральному директору ООО "Эппл Рус" Питеру Энгробу с просьбой ввести в последующих моделях iPhone функцию "моментального обратного звонка", сообщает пресс-служба депутата.
Нилов поясняет, что большинство граждан РФ имеют низкий достаток и вынуждены экономить на оплате расходов сотовой связи. В связи с эти, по словам депутата, нередко люди договариваются, чтобы один человек набрал другому, а тот ему перезвонил.
"Выгода достигается за счет того, что у абонента (который перезванивает) есть возможность совершать звонки или по низкой стоимости (в том числе за счет безлимитных или пакетных тарифов), или бесплатно (например, если расходы на сотовую связь оплачивает работодатель)", - цитирует Нилова пресс-служба.
"Учитывая изложенное, прошу вас и ваших коллег рассмотреть возможность ввести в последующих моделях iPhone функцию, которую можно условно назвать "моментальный обратный звонок", - говорится в тексте обращения
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А кто Ху... ла спрашивает ,что он думает в мире -- кому он интересен ?? Аж смех разбирает -- супермэн на каблуках в метр 50 ростом .
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Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН - Цензор.НЕТ 7135
Einsamer Krieger
Взолкавшие крови
Зверства русских на территории Германии Читать дальше...
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В городе Цимлянске Ростовской области РФ местные жители жестоко избили беженца с Донбасса, пострадавший попал в больницу.Как сообщило местное издание "Блокнот Волгодонска", после празднования дня города на одной из улиц Цимлянска "произошло столкновение молодежи, не разделяющей жизненные взгляды друг друга"."Двое изрядно выпивших выходцев из Украины, один из которых несовершеннолетний, вели себя откровенно вызывающе и выкрикивали различные лозунги, среди которых - "За Донбасс!". Это по каким-то причинам не понравилось отдыхающей неподалеку местной молодежи. Слово за слово - и тут, как говорится, "накипело". Цимлянин избил одного из украинцев до такой степени, что у того лопнул кишечник", - говорится в сообщении....
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бъют дамбасню значит любят. Только при чем здесь украинцы?
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Как может узурпатор незаконно находящийся в ООН что-то требовать? Откройте Устав ООН - там такого чуда, как росися, нет.
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К чему то готовятся?
Военным РФ хотят запретить рассказывать в интернете о службе.

Министерство обороны Расии предлагает запретить военнослужащим рассказывать о своей служебной деятельности в интернете. О начале разработки данного законопроекта сообщается на правительственном портале.
Согласно уведомлению, на военных предлагается распространить такие же запреты, которые введены для сотрудников ФСБ и пограничников. В частности, им хотят запретить публиковать в интернете «сведения о себе или других военнослужащих, позволяющие определить их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу».
Если документ узаконят, он вступит в силу в январе 2018 года.
--- https://inforesist.org/voennyim-rf-hotyat-zapretit-rasskazyivat-o-sluzhbe-v-internete/
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Винторогие в ООН это самозванцы которые присвоили себе наследство СССР после его развала и тогда все страны в унисон подпевали утыркам...сейчас настало время вернутся к этому безобразию и гнать Путинское быдло с ООН ссаной тряпкой
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Трамп хочет распределить нагрузку на содержание ООН более равномерно между странами. Сейчас США оплачивают в год $ 1.2 млрд что составляет 22% бюджета этой организации в которую входит +-170 стран. Русские гопники сопротивляются, не хотят платить свою долю, поэтому и бойкотируют.
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Корейская шкатулка.Андрей Пионтковский: Нобелевка для Си и Трампа
Ядерный шантаж - семейный бизнес корейских диктаторов-людоедов, моривших свой народ-чучхоносец голодом. Начинал еще дедушка, выведший корейский атомный комплекс, созданный СССР, из-под контроля МАГАТЭ. Совершенства достиг папашка, размахивавший ведром с ядерными помоями и заставивший Запад плясать перед ним на многосторонних переговорах и снабжать его в порядке гуманитарной помощи энергоресурсами, жмыхом для населения и изысканными яствами для него самого.
Для Кимов это был прежде всего бизнес, кроме того, человеческое тщеславие, желание обратить на себя внимание окружающих и казаться значительными в их глазах. Все что угодно, только не стремление режима защитить себя от некой внешней угрозы. Такой угрозы для режима КНДР просто не существует, вернее не существовало до самого последнего времени, пока ее не создал, наконец, своими упорными усилиями сам Ким III.
Нападение на Северную Корею логистически и политически невозможно без согласия и без активного участия Кореи Южной. Политический класс Южной Кореи примерно поровну разделен на левых и правых. Левые, как это и принято у полезных буржуазных идиотов, с большой симпатией (но на расстоянии, конечно) относились к режиму Кимов, видя в нем воплощение своих девичьих марксистских грез о социальной справедливости. Правые до 1990 года действительно подумывали иногда о возможном в светлом будущем воссоединении Кореи. Но опыт объединения Германии, за которое западным немцам пришлось заплатить громадную экономическую, а восточным психологическую цену, отрезвил их. Ведь по сравнению с двумя Кореями ГДР и ФРГ были почти однояйцовыми близнецами. Западногерманское общество переварило, в конце концов, братьев своих меньших, поголовно стучавших друг на друга в Штази. Чучхоносцы готовы были стучать на самих себя, терзаясь от сознания своей недостаточной эротической любви к живым божествам Кимам. С этим нечеловеческим материалом производители "Самсунгов" наверняка не справились бы.
Итак, никакой внешней угрозы не было. Но в то же время никто из членов Святого семейства не мог чувствовать себя в безопасности. И никакие гарантии, клятвы, подписанные договоры, искренние заверения проклятого Запада не могли бы им этой безопасности предоставить. Брат Кима был отравлен в прямом эфире. Дядюшка не то расстрелян, не то отдан на растерзание псам. Легли бы чуть иначе дворцовые расклады, та же участь могла бы постигнуть и самое Верховное божество. Таковы профессиональные риски любого диктатора. И никакими ядерными арсеналами эти риски не снять.
Чем же тогда объяснить такой бурный взлет корейской ракетно-ядерной программы как технологической так и концептуальный в последние год-полтора!? Во-первых, "талантливые" северокорейские ученые стремительно берут один за другим барьеры, на преодоление которых у их американских и советских коллег уходили годы - межконтинентальные ракеты, водородная бомба, миниатюризация боеголовок, подводные ракетоносцы. Во-вторых, громко заявляется новая стратегическая цель, - способность уничтожить водородной бомбой американский мегаполис, забить до смерти США как бешеную собаку.
На какую реакцию "бешеной собаки" следует рассчитывать после такого рода заявлений. Ну, вот на такую примерно, видимо:
"Если кто-то хотя бы попытается использовать средства, сопоставимые со средствами массового уничтожения в отношении нашей страны, мы будем отвечать мерами, адекватными угрозе. По всем местам, где находятся террористы, организаторы преступлений, их идейные и финансовые вдохновители. Подчеркиваю, где бы они ни находились".
"В таких случаях, и я это официально подтверждаю, мы будем наносить удары. В том числе превентивные"
Нет, нет, это не президент Трамп и его "бешеный пес" министр обороны Мэтисс. Это президент Путин и его "бешеный пес" министр обороны Иванов. Их заявления. сделанные соответственно 22 сентября и 28 октября 2002 года. А ведь Путина и Иванова в 2002 году никто не угрожал забивать до смерти как бешеных псов. Они просто так, на всякий случай предупредили. Так что же вы теперь хотите от Трампа и Мэтисса?
Впрочем, почти все американские леволиберальные media, так дружно и заслуженно клеймившие Трампа за путинофильские настроения, теперь начали хором повторять навеянные им из Кремля тезисы по корейскому вопросу:
Северокорейцы вынуждены были создать ракетно-ядерный потенциал, чтобы обеспечить свою безопасность. В корейском кризисе нет военного решения. Надо смириться с реальностью.Северная Корея - ядерная держава. Ничего страшного и ничего нового в этом нет. Научились же мы, американцы, жить с ядерным СССР, а затем и с ядерным Китаем.
Это ложь, почти убедительная для непрофессионала. Но профессионалы знают, что ядерные пары СССР-США и Китай-США стабильны, потому что каждая из сторон в этих парах обладает "second-strike capability". Поэтому даже в острой политической ситуации ни у одной из сторон не будет стимула для первого удара.
Ядерная же пара КНДР - США предельно нестабильна. У КНДР в обстановке кризиса всегда будет стремление поскорее шарахнуть своим ограниченным ресурсом, пока противник его не уничтожил. А у США - ликвидировать этот ресурс, пока они действительно не потеряют несколько миллионов жителей одного из мегаполисов.
Кроме того, признание американцами КНДР ядерной державой "в законе" и переход в отношениях с ней к политике взаимного сдерживания означал бы их автоматический отказ от обязательствах по отношению к своим союзникам - Южной Корее и Японии. О каких гарантиях безопасности может идти речь, если в случае нападения ядерной КНДР на Южную Корею американцам придется выбирать между Сеулом и Силиконовой долиной.
Об этой неспособности защитить своих союзников как уже о свершившемся факте с восторгом вещают российские телепропагандоны на своих сборищах нечестивых. Радуясь, что стратегическая немощь США будет замечена и их европейскими союзниками и неспособная более полагаться на американские гарантии безопасности Европа вынуждена будут "договариваться" с Великим Пу.
Эта телевизионная вакханалия с головой выдает, кто стоит за невероятным "прогрессом" Ким Чен Ына. Конечно, Крым Пут Ин, сам матерый ядерный шантажист. Он вооружил младшенького коллегу продвинутыми ядерными технологиями и соблазнил его пьянящей перспективой сделать Японию и Южную Корею своими беспомощными заложниками.
Ин необыкновенно воспрял в последние дни и носится с форума на форум отчаянно пиаря пухленького Ына, который одну траву готов есть, и пугая США и Южную Корею миллионами жертв, если те попытаются Кима остановить.
В этой связи наш выдающийся гуманист и миротворец постоянно и с большой озабоченностью напоминает о северокорейской артиллерии (около тысячи установок), сосредоточенной вдоль демилитаризованной зоны и способной уничтожить Сеул. Не очень убедительный шантаж. Если уж США решатся на превентивный удар по ядерным объектам Пхеньяна, то у них найдутся и дополнительные "Томагавки" для одновременного уничтожения и всей этой артиллерии. Конечно, элемент риска присутствует в любой военной операции, но не Пу и не американцам, а прежде всего самим южнокорейцам решать, готовы ли они пойти на этот риск.
И судя по заявлению президента Корейской Республики Муна 15 сентября готовы. Еще неделю назад убежденный либерал Мун говорил о необходимости конструктивного диалога с дорогими соотечественниками. А на этот раз - о возможном уничтожении КНДР (breaking into shatters) в случае продолжения ею безрассудных провокаций. Риск совместной с США военной операции представляется сегодня корейцам меньшей опасностью, чем перспектива остаться один на один с ядерным маньяком. Ин с Ыном славно поработали вместе в последние дни.
На самом деле, генштабистов США и Южной Корее гораздо больше чем северокорейская артиллерия на границе беспокоил другой сценарий. Возможность после успешной ядерной кастрации и физической ликвидации Ына вляпаться в ремейк кровопролитной конвенциональной войны 50-53 годов прошлого века с участием миллиона "китайских добровольцев".
Китайцы обязательно вмешаются в ситуацию, как вмешались они в 51-ом после провала агрессии Ким Ир Сена, разгрома северокорейской армии и взятия Пхеньяна войсками ООН. Их тогда совершенно не устраивала единая Корея под американским влиянием на их границе. Не устраивала в 1951-ом, не устраивает и в 2017-ом.
Но есть фундаментальная разница в ситуации на корейском полуострове в 1951-ом и 2017-ом и эта разница позволяет США и Китаю найти этюдное решение, устраивающее всех. Они о нем, как я полагаю, уже задумываются, но пока еще стесняются в этом признаться. Если нет, с удовольствием подсказываю Си и Трампу, как им получить Нобелевскую премию мира. Гораздо более заслуженную, кстати, нежели обамовская.
Ни Южная Корея, ни США не стремятся к объединению корейского полуострова. Но им очень нужна его денуклеаризация. Китай хочет сохранить свое влияние в Северной Корее, которую он рассматривает как своего рода буферную зону. Нетрудно видеть, что стратегические цели сторон вполне совместимы. Трампу и Тиллерсону, а еще лучше более толковой паре - генералу Мэтиссу и госпоже Хейли - стоит встретиться с товарищем Си, чтобы предельно откровенно и конкретно все с ним обсудить.
После того как США и Китай достигнут полного взаимопонимания относительно желаемого итога разрешения корейского кризиса, сценарий его достижения станет для них чисто технической задачей. Уже не опасаясь перспективы появления у себя под боком объединенной Кореи и американских войск в придачу, д
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2.Корейская шкатулка.Андрей Пионтковский: Нобелевка для Си и Трампа

После того как США и Китай достигнут полного взаимопонимания относительно желаемого итога разрешения корейского кризиса, сценарий его достижения станет для них чисто технической задачей. Уже не опасаясь перспективы появления у себя под боком объединенной Кореи и американских войск в придачу, добрый китайский следователь сможет значительно увеличить свое экономическое и политическое давление на Пхеньян.
Если этого будет недостаточно, злой американский следователь, уже не опасаясь перспективы военной конфронтации с "китайскими добровольцами", сможет позволить себе использовать и силовые аргументы.
Так или иначе, у власти в Пхеньяне окажется прокитайское правительство, которое откажется от ракетно-ядерной программы своих предшественников. В качестве дополнительного бонуса для китайцев Южная Корея откажется в ответ от развертывания на своей территории системы ПРО.
Исторически подкованный читатель заметит, что этот план напоминает мюнхенский сговор, пакт Молотова-Риббентропа, ялтинский раздел Европы. И будет неправ. Уникальность корейской сделки Китая и США в том, что в ней не будет стороны-жертвы. Южная Корея избавляется от смертельной опасности и получает больше возможностей для гуманитарных и экономических контактов с Севером. Для северокорейцев коммунистическая диктатура китайского разлива покажется благодатной оттепелью после правления Кимов. Именно такая социальная барокамера необходима им лет на 20-30 (чтобы выросло новое поколение) прежде чем задумываться об объединении с южнокорейской модели развития. Сегодня чучхоносцы не выдержали бы чудовищного футурошока.
Выигрывают все. Пролетают только два ядерных маньяка Ким Чен Ын и Крым Пут Ин. Как фанера над Парижем. Или как "Хвасон-14" над Хоккайдо.

Vladimir Lukov ·

Скоро те "фанеры" приземлятся, но не в Париже - https://russiancounterterror.blogspot.ru/.../blog-post_18... и без своих "ядерных чемоданов", что давно без ручек. И выбросить их будет не жалко!

Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН - Цензор.НЕТ 8084

Anastasiya Mar'ina ·

Что ж этого Кима никто не раздавит? Жилось бы всем на свете спокойнее. Американцы так ювелирно ликвидировали Усаму бен Ладена, не верю, что они не могут это осуществить

Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН - Цензор.НЕТ 8084

Иван Белый

А как было бы хорошо, если бы китайские товарищи обнародовали пОртфель с докУментами о русско-корейских ядерных договорённостях и заодно приговорили к народному корейскому суду неуспевшую сбечь домой русскую обслугу ядрёных и термоядреных ракет .

Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН - Цензор.НЕТ 8084

Alexandr Zapotylok ·

Замечательная статья. И на счёт объединения всё верно.

Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН - Цензор.НЕТ 8084

Igor Ter Arakelov ·

Хуйло любит полетать,хоть на фанере с ржавым ведром своих помоев.

Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН - Цензор.НЕТ 8084

Viktor Petrovich

По-моему, совет ув. А.А. немного запоздал: США уже довольно долго пытаются вовлечь Китай в переговоры по Северной Корее.
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рассея против это пиндоской реформы. Вето вам, либерасты!


Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН - Цензор.НЕТ 8803





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