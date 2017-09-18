 Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Это неформальная неофициальная встреча, она была организована для группы государств, которые поддерживают документ, подготовленный США",- сказал Гатилов журналистам.
По словам дипломата, РФ поддерживает вопрос о реформе ООН, но выступает с других позиций, нежели США.
Президент США Дональд Трамп созвал на 18 сентября встречу мировых лидеров по реформе ООН. Как ожидается, на ней будет подписана декларация с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу начать эффективную реформу ООН.
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Речь о том , что нужно убрать право вето в совбезе. А на роися в этом плане нелегитимна по нескольким причинам . Во первых она самовольно ушла из под протектората монгольской орды.
Второе - на роися сама себя назначила правоприемницей так называемого ссср а.
Никто из других стран эту приемственность не подтвердил и не признал.
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,,Второе - на роися сама себя назначила правоприемницей так называемого ссср а.
Никто из других стран эту приемственность не подтвердил и не признал."
юридически правильно, нужно это было проголосовать в ООН.
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Выгнать их из совета безопасности . Все равно работать мешают .
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Иными словами :
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https://www.youtube.com/watch?v=7Up8E0yotG4
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https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=ввп+испании&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
ВВП РФ - 1,283 триллиона USD (2016 г.)
https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=KE4&q=ввп+россии&oq=ввп+россии&gs_l=psy-ab.3..0i67k1l4.3636.4920.0.5456.6.6.0.0.0.0.269.776.4j0j2.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.775...0.0._HNVqpV0pvg
И при этом Испания последних лет десять в глубоком экономическом кризисе)))
В Испании нет АЛМАЗОВ....НЕФТИ...ГАЗА...ЛЕСА...ДРАГ МЕТАЛЛОВ...)))но есть такие дурашки как рососияне)))))
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ху..я???))))))
А косабы смогли)))))))С голой попой на ТИГР))))))
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Шо б на ветке не стоял шелест горящих ПЕРДАКОВ ВАТЫ
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(306,1*100)/1283,0=24,85%
Но живут в Дании даже не в 4 раза лутше Свиноросососии))))))
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Дания ВЕЛИКАЯ страна!!!
А Срососия - большая....как географическая величина)))
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А не носились с иконами по улицами с истерикой по любовнице Матильде впердолиной Солнцеликим Николой Кровавым))))
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єто и есть одна из основних реформ и кацапов она явно не устраивает
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Город имел Магдебургское право, о котором теперь не упоминается, в то время, когда город был пограничным в составе ВКЛ :
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НЕ ОТКАЗАЛАСЬ, А ТРАМП Х-Й ИХ ТУДА ПОЗВАЛ =)))))
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https://www.youtube.com/watch?v=13W44KDrmtk
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Глава комитета Госдумы по труду, СОЦПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился с письмом к генеральному директору ООО "Эппл Рус" Питеру Энгробу с просьбой ввести в последующих моделях iPhone функцию "моментального обратного звонка", сообщает пресс-служба депутата.
Нилов поясняет, что большинство граждан РФ имеют низкий достаток и вынуждены экономить на оплате расходов сотовой связи. В связи с эти, по словам депутата, нередко люди договариваются, чтобы один человек набрал другому, а тот ему перезвонил.
"Выгода достигается за счет того, что у абонента (который перезванивает) есть возможность совершать звонки или по низкой стоимости (в том числе за счет безлимитных или пакетных тарифов), или бесплатно (например, если расходы на сотовую связь оплачивает работодатель)", - цитирует Нилова пресс-служба.
"Учитывая изложенное, прошу вас и ваших коллег рассмотреть возможность ввести в последующих моделях iPhone функцию, которую можно условно назвать "моментальный обратный звонок", - говорится в тексте обращения
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Einsamer Krieger
Взолкавшие крови
Зверства русских на территории Германии Читать дальше...
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Военным РФ хотят запретить рассказывать в интернете о службе.
Министерство обороны Расии предлагает запретить военнослужащим рассказывать о своей служебной деятельности в интернете. О начале разработки данного законопроекта сообщается на правительственном портале.
Согласно уведомлению, на военных предлагается распространить такие же запреты, которые введены для сотрудников ФСБ и пограничников. В частности, им хотят запретить публиковать в интернете «сведения о себе или других военнослужащих, позволяющие определить их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу».
Если документ узаконят, он вступит в силу в январе 2018 года.
--- https://inforesist.org/voennyim-rf-hotyat-zapretit-rasskazyivat-o-sluzhbe-v-internete/
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Ядерный шантаж - семейный бизнес корейских диктаторов-людоедов, моривших свой народ-чучхоносец голодом. Начинал еще дедушка, выведший корейский атомный комплекс, созданный СССР, из-под контроля МАГАТЭ. Совершенства достиг папашка, размахивавший ведром с ядерными помоями и заставивший Запад плясать перед ним на многосторонних переговорах и снабжать его в порядке гуманитарной помощи энергоресурсами, жмыхом для населения и изысканными яствами для него самого.
Для Кимов это был прежде всего бизнес, кроме того, человеческое тщеславие, желание обратить на себя внимание окружающих и казаться значительными в их глазах. Все что угодно, только не стремление режима защитить себя от некой внешней угрозы. Такой угрозы для режима КНДР просто не существует, вернее не существовало до самого последнего времени, пока ее не создал, наконец, своими упорными усилиями сам Ким III.
Нападение на Северную Корею логистически и политически невозможно без согласия и без активного участия Кореи Южной. Политический класс Южной Кореи примерно поровну разделен на левых и правых. Левые, как это и принято у полезных буржуазных идиотов, с большой симпатией (но на расстоянии, конечно) относились к режиму Кимов, видя в нем воплощение своих девичьих марксистских грез о социальной справедливости. Правые до 1990 года действительно подумывали иногда о возможном в светлом будущем воссоединении Кореи. Но опыт объединения Германии, за которое западным немцам пришлось заплатить громадную экономическую, а восточным психологическую цену, отрезвил их. Ведь по сравнению с двумя Кореями ГДР и ФРГ были почти однояйцовыми близнецами. Западногерманское общество переварило, в конце концов, братьев своих меньших, поголовно стучавших друг на друга в Штази. Чучхоносцы готовы были стучать на самих себя, терзаясь от сознания своей недостаточной эротической любви к живым божествам Кимам. С этим нечеловеческим материалом производители "Самсунгов" наверняка не справились бы.
Итак, никакой внешней угрозы не было. Но в то же время никто из членов Святого семейства не мог чувствовать себя в безопасности. И никакие гарантии, клятвы, подписанные договоры, искренние заверения проклятого Запада не могли бы им этой безопасности предоставить. Брат Кима был отравлен в прямом эфире. Дядюшка не то расстрелян, не то отдан на растерзание псам. Легли бы чуть иначе дворцовые расклады, та же участь могла бы постигнуть и самое Верховное божество. Таковы профессиональные риски любого диктатора. И никакими ядерными арсеналами эти риски не снять.
Чем же тогда объяснить такой бурный взлет корейской ракетно-ядерной программы как технологической так и концептуальный в последние год-полтора!? Во-первых, "талантливые" северокорейские ученые стремительно берут один за другим барьеры, на преодоление которых у их американских и советских коллег уходили годы - межконтинентальные ракеты, водородная бомба, миниатюризация боеголовок, подводные ракетоносцы. Во-вторых, громко заявляется новая стратегическая цель, - способность уничтожить водородной бомбой американский мегаполис, забить до смерти США как бешеную собаку.
На какую реакцию "бешеной собаки" следует рассчитывать после такого рода заявлений. Ну, вот на такую примерно, видимо:
"Если кто-то хотя бы попытается использовать средства, сопоставимые со средствами массового уничтожения в отношении нашей страны, мы будем отвечать мерами, адекватными угрозе. По всем местам, где находятся террористы, организаторы преступлений, их идейные и финансовые вдохновители. Подчеркиваю, где бы они ни находились".
"В таких случаях, и я это официально подтверждаю, мы будем наносить удары. В том числе превентивные"
Нет, нет, это не президент Трамп и его "бешеный пес" министр обороны Мэтисс. Это президент Путин и его "бешеный пес" министр обороны Иванов. Их заявления. сделанные соответственно 22 сентября и 28 октября 2002 года. А ведь Путина и Иванова в 2002 году никто не угрожал забивать до смерти как бешеных псов. Они просто так, на всякий случай предупредили. Так что же вы теперь хотите от Трампа и Мэтисса?
Впрочем, почти все американские леволиберальные media, так дружно и заслуженно клеймившие Трампа за путинофильские настроения, теперь начали хором повторять навеянные им из Кремля тезисы по корейскому вопросу:
Северокорейцы вынуждены были создать ракетно-ядерный потенциал, чтобы обеспечить свою безопасность. В корейском кризисе нет военного решения. Надо смириться с реальностью.Северная Корея - ядерная держава. Ничего страшного и ничего нового в этом нет. Научились же мы, американцы, жить с ядерным СССР, а затем и с ядерным Китаем.
Это ложь, почти убедительная для непрофессионала. Но профессионалы знают, что ядерные пары СССР-США и Китай-США стабильны, потому что каждая из сторон в этих парах обладает "second-strike capability". Поэтому даже в острой политической ситуации ни у одной из сторон не будет стимула для первого удара.
Ядерная же пара КНДР - США предельно нестабильна. У КНДР в обстановке кризиса всегда будет стремление поскорее шарахнуть своим ограниченным ресурсом, пока противник его не уничтожил. А у США - ликвидировать этот ресурс, пока они действительно не потеряют несколько миллионов жителей одного из мегаполисов.
Кроме того, признание американцами КНДР ядерной державой "в законе" и переход в отношениях с ней к политике взаимного сдерживания означал бы их автоматический отказ от обязательствах по отношению к своим союзникам - Южной Корее и Японии. О каких гарантиях безопасности может идти речь, если в случае нападения ядерной КНДР на Южную Корею американцам придется выбирать между Сеулом и Силиконовой долиной.
Об этой неспособности защитить своих союзников как уже о свершившемся факте с восторгом вещают российские телепропагандоны на своих сборищах нечестивых. Радуясь, что стратегическая немощь США будет замечена и их европейскими союзниками и неспособная более полагаться на американские гарантии безопасности Европа вынуждена будут "договариваться" с Великим Пу.
Эта телевизионная вакханалия с головой выдает, кто стоит за невероятным "прогрессом" Ким Чен Ына. Конечно, Крым Пут Ин, сам матерый ядерный шантажист. Он вооружил младшенького коллегу продвинутыми ядерными технологиями и соблазнил его пьянящей перспективой сделать Японию и Южную Корею своими беспомощными заложниками.
Ин необыкновенно воспрял в последние дни и носится с форума на форум отчаянно пиаря пухленького Ына, который одну траву готов есть, и пугая США и Южную Корею миллионами жертв, если те попытаются Кима остановить.
В этой связи наш выдающийся гуманист и миротворец постоянно и с большой озабоченностью напоминает о северокорейской артиллерии (около тысячи установок), сосредоточенной вдоль демилитаризованной зоны и способной уничтожить Сеул. Не очень убедительный шантаж. Если уж США решатся на превентивный удар по ядерным объектам Пхеньяна, то у них найдутся и дополнительные "Томагавки" для одновременного уничтожения и всей этой артиллерии. Конечно, элемент риска присутствует в любой военной операции, но не Пу и не американцам, а прежде всего самим южнокорейцам решать, готовы ли они пойти на этот риск.
И судя по заявлению президента Корейской Республики Муна 15 сентября готовы. Еще неделю назад убежденный либерал Мун говорил о необходимости конструктивного диалога с дорогими соотечественниками. А на этот раз - о возможном уничтожении КНДР (breaking into shatters) в случае продолжения ею безрассудных провокаций. Риск совместной с США военной операции представляется сегодня корейцам меньшей опасностью, чем перспектива остаться один на один с ядерным маньяком. Ин с Ыном славно поработали вместе в последние дни.
На самом деле, генштабистов США и Южной Корее гораздо больше чем северокорейская артиллерия на границе беспокоил другой сценарий. Возможность после успешной ядерной кастрации и физической ликвидации Ына вляпаться в ремейк кровопролитной конвенциональной войны 50-53 годов прошлого века с участием миллиона "китайских добровольцев".
Китайцы обязательно вмешаются в ситуацию, как вмешались они в 51-ом после провала агрессии Ким Ир Сена, разгрома северокорейской армии и взятия Пхеньяна войсками ООН. Их тогда совершенно не устраивала единая Корея под американским влиянием на их границе. Не устраивала в 1951-ом, не устраивает и в 2017-ом.
Но есть фундаментальная разница в ситуации на корейском полуострове в 1951-ом и 2017-ом и эта разница позволяет США и Китаю найти этюдное решение, устраивающее всех. Они о нем, как я полагаю, уже задумываются, но пока еще стесняются в этом признаться. Если нет, с удовольствием подсказываю Си и Трампу, как им получить Нобелевскую премию мира. Гораздо более заслуженную, кстати, нежели обамовская.
Ни Южная Корея, ни США не стремятся к объединению корейского полуострова. Но им очень нужна его денуклеаризация. Китай хочет сохранить свое влияние в Северной Корее, которую он рассматривает как своего рода буферную зону. Нетрудно видеть, что стратегические цели сторон вполне совместимы. Трампу и Тиллерсону, а еще лучше более толковой паре - генералу Мэтиссу и госпоже Хейли - стоит встретиться с товарищем Си, чтобы предельно откровенно и конкретно все с ним обсудить.
После того как США и Китай достигнут полного взаимопонимания относительно желаемого итога разрешения корейского кризиса, сценарий его достижения станет для них чисто технической задачей. Уже не опасаясь перспективы появления у себя под боком объединенной Кореи и американских войск в придачу, д
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После того как США и Китай достигнут полного взаимопонимания относительно желаемого итога разрешения корейского кризиса, сценарий его достижения станет для них чисто технической задачей. Уже не опасаясь перспективы появления у себя под боком объединенной Кореи и американских войск в придачу, добрый китайский следователь сможет значительно увеличить свое экономическое и политическое давление на Пхеньян.
Если этого будет недостаточно, злой американский следователь, уже не опасаясь перспективы военной конфронтации с "китайскими добровольцами", сможет позволить себе использовать и силовые аргументы.
Так или иначе, у власти в Пхеньяне окажется прокитайское правительство, которое откажется от ракетно-ядерной программы своих предшественников. В качестве дополнительного бонуса для китайцев Южная Корея откажется в ответ от развертывания на своей территории системы ПРО.
Исторически подкованный читатель заметит, что этот план напоминает мюнхенский сговор, пакт Молотова-Риббентропа, ялтинский раздел Европы. И будет неправ. Уникальность корейской сделки Китая и США в том, что в ней не будет стороны-жертвы. Южная Корея избавляется от смертельной опасности и получает больше возможностей для гуманитарных и экономических контактов с Севером. Для северокорейцев коммунистическая диктатура китайского разлива покажется благодатной оттепелью после правления Кимов. Именно такая социальная барокамера необходима им лет на 20-30 (чтобы выросло новое поколение) прежде чем задумываться об объединении с южнокорейской модели развития. Сегодня чучхоносцы не выдержали бы чудовищного футурошока.
Выигрывают все. Пролетают только два ядерных маньяка Ким Чен Ын и Крым Пут Ин. Как фанера над Парижем. Или как "Хвасон-14" над Хоккайдо.
Vladimir Lukov ·
Скоро те "фанеры" приземлятся, но не в Париже - https://russiancounterterror.blogspot.ru/.../blog-post_18... и без своих "ядерных чемоданов", что давно без ручек. И выбросить их будет не жалко!
Anastasiya Mar'ina ·
Что ж этого Кима никто не раздавит? Жилось бы всем на свете спокойнее. Американцы так ювелирно ликвидировали Усаму бен Ладена, не верю, что они не могут это осуществить
Иван Белый
А как было бы хорошо, если бы китайские товарищи обнародовали пОртфель с докУментами о русско-корейских ядерных договорённостях и заодно приговорили к народному корейскому суду неуспевшую сбечь домой русскую обслугу ядрёных и термоядреных ракет .
Alexandr Zapotylok ·
Замечательная статья. И на счёт объединения всё верно.
Igor Ter Arakelov ·
Хуйло любит полетать,хоть на фанере с ржавым ведром своих помоев.
Viktor Petrovich
По-моему, совет ув. А.А. немного запоздал: США уже довольно долго пытаются вовлечь Китай в переговоры по Северной Корее.
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