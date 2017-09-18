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 Политика Украины
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 Порошенко про Соглашение об ассоциации с ЕС: "Мы сломали российский сценарий"

ес

Украина не позволила России сорвать подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке.

"Мы не просто подписали Соглашение об ассоциации, выполняя волю украинского народа, который вышел на Майдан. Мы сломали российский сценарий, по которому через референдум в Нидерландах, через проплаченные пророссийские партии пытались остановить ратификацию. Мы победили", - сказал он.

По его словам, большая роль в этом принадлежит украинской диаспоре. "Это наша с вами победа, потому что без украинской диаспоры в европейских странах этого бы не могло произойти", - подчеркнул Президент.

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Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, полностью вступило в силу 1 сентября.


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что, руссосвин, больше не о чем написать?..
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Так кому принадлежит карамельная мануфактура в стране агрессоре?
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"Якомусь русосвину ..?" написал руссосвин ННН...
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znahidka.org:
18.09.2017 в 19:00
Доброго вечора Хунто! Поки мав нагоду заскочити на ФБ та по новинам прошвирнутися викладу декілька цікавих новин, перша - приємна:
Невідомі патріоти в Чернігові завітали до прихильника Росії, який обматюкав та образив дівчинку-волонтерку на виставці «Якби не війна». Виставка проходила в центрі міста в липні місяці. Латентний сепаратист заявив, що українська мова для «фашистов», «Росія єто хорошо» та іншу ватну маячню.

Однак особа вже за кілька місяців зрозуміла власні помилки і зняла сенсаційне відео. Прямо з власної домівки.
https://www.youtube.com/watch?v=YBJVoUoOatg

Сепар закликає решту сепаратистів задуматися та почати любити Україну.
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Завод Порошенко в Крыму ремонтирует российские боевые корабли
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ггг... я бы удивился, если бы завод в крыму ремонтировал украинские корабли. пиши еще...
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Могу написать еще про Стену СениКуляЛоб, про Ковбоя Пашинского, про рюкзаки Авякяна, про Панамские овшоры Липецкого
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напиши, руссосвин, да. опер твой ольгинский куратор тебе же сказал про все писать...
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судя по лицам на встрече, тебе все очень верят.
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Украина где-то между Узбекистаном и Уругваем в списке по уровню жизни, и на первом месте по коррупции. меня тайга мало волнует
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Расходы на содержание Гройсмана увеличат на 244%

В проекте Госбюджета Украины на 2018 год заложено значительное увеличение финансирования Кабмина, президента и ВР

UA24UA.NET
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У диабетика склероз - Майдан был не из-за ассоциации
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Слава украинской власти! Слава Медведчуку, Шуфричу, Бойко, Новинскому, Допкину!
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Страны мира призывают мировое сообщество отстранить грязных кацапов от Олимпиады.
Вот тока может порохоботы скажут - почему Украины опять нет в списке?
Ну почему барыга так феерически боится вызвать малейшее раздражение фуйла?

Порошенко про Соглашение об ассоциации с ЕС: "Мы сломали российский сценарий" - Цензор.НЕТ 1723
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Нащо тобі щось казати, коли ти не здатен цього сам зрозуміти?
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Чому не здатен? та тут усім ясно: жоден холуй не хоче родратувати свого покровителя.
А якщо ти не згоден, то максимум на що ти здатен - це фиркання і уникнення відповідей
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Так нащо тоби цэ пысаты? Йды памагай Галке помидоры закрываты
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я брехун, крадун, пьянь офшорник и мародер, потому, как во время войны богатеют только мародеры
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на встрече с американской диаспорой поведать ей что они победили благодаря европейской диаспоре )))) это точно ломка. ну в смысле и стереотипов.
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У меня нет вопросов к деятельности Порошенко во внешнеполитической сфере. Но что со внутренней политикой? Такое чувство, что он вообще не видит берегов в ней!
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что да - то да... Но, к сожалению, на внешнеполитической арене больше успехов, чем внутри страны. Когда ж вы наворуетесь и нажретесь? Вот я уже пятую бутылку Бада - и все, досить. А в вас все лизе та лизе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко про Соглашение об ассоциации с ЕС: "Мы сломали российский сценарий"
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