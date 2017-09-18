 Порошенко про Соглашение об ассоциации с ЕС: "Мы сломали российский сценарий"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке.
"Мы не просто подписали Соглашение об ассоциации, выполняя волю украинского народа, который вышел на Майдан. Мы сломали российский сценарий, по которому через референдум в Нидерландах, через проплаченные пророссийские партии пытались остановить ратификацию. Мы победили", - сказал он.
По его словам, большая роль в этом принадлежит украинской диаспоре. "Это наша с вами победа, потому что без украинской диаспоры в европейских странах этого бы не могло произойти", - подчеркнул Президент.
Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, полностью вступило в силу 1 сентября.
455 35
Материалы по теме: Подписание ассоциации с ЕС
Мы недооценили Соглашение об ассоциации: никто не думал, что это вызовет такую жестокую реакцию Кремля, - экс-премьер Великобритании Кэмерон(52)
Окончательное вступление в силу соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС - значительный успех, - Чолий(17)
Сегодняшний день навсегда войдет в историю сильной и независимой Украины, - Порошенко о вступлении в силу СА с ЕС(499)
"Я доволен результатами сегодняшнего саммита", - Порошенко. ВИДЕО(75)
Судова реформа: чому в такій редакції ухвалювати процесуальні кодекси не можна(0)
Гройсман обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом перспективы сотрудничества Украины и ЕС(107)
Евроинтеграцию поддерживают более 60% украинцев, - Порошенко(26)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
18.09.2017 в 19:00
Доброго вечора Хунто! Поки мав нагоду заскочити на ФБ та по новинам прошвирнутися викладу декілька цікавих новин, перша - приємна:
Невідомі патріоти в Чернігові завітали до прихильника Росії, який обматюкав та образив дівчинку-волонтерку на виставці «Якби не війна». Виставка проходила в центрі міста в липні місяці. Латентний сепаратист заявив, що українська мова для «фашистов», «Росія єто хорошо» та іншу ватну маячню.
Однак особа вже за кілька місяців зрозуміла власні помилки і зняла сенсаційне відео. Прямо з власної домівки.
https://www.youtube.com/watch?v=YBJVoUoOatg
Сепар закликає решту сепаратистів задуматися та почати любити Україну.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
опертвой ольгинский куратор тебе же сказал про все писать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В проекте Госбюджета Украины на 2018 год заложено значительное увеличение финансирования Кабмина, президента и ВР
UA24UA.NET
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот тока может порохоботы скажут - почему Украины опять нет в списке?
Ну почему барыга так феерически боится вызвать малейшее раздражение фуйла?
Ответить
Ответить
А якщо ти не згоден, то максимум на що ти здатен - це фиркання і уникнення відповідей
Ответить
Ответить
Ответить
Украина увеличила поставки продукции военного назначения в Россию на 72%, - SIPRI
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить